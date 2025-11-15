Szombati sportműsor: az U19-es futballválogatott Eb-selejtezőt, a DVSC női kézi BL-meccset játszik
NOVEMBER 15., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
12.30: az ír labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Puskás Aréna)
13.40: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Telki)
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
B-CSOPORT
20.45: Svájc–Svédország, Genf
20.45: Szlovénia–Koszovó, Ljubljana
C-CSOPORT
20.45: Dánia–Fehéroroszország, Koppenhága (Tv: Spíler2)
20.45: Görögország–Skócia, Pireusz (Tv: Spíler1)
E-CSOPORT
18.00: Törökország–Bulgária, Bursa (Tv: Arena4)
18.00: Grúzia–Spanyolország, Tbiliszi (Tv: Spíler2)
H-CSOPORT
18.00: Ciprus–Ausztria, Limassol (Tv: Spíler1)
20.45: Bosznia-Hercegovina–Románia, Zenica (Tv: Arena4)
J-CSOPORT
15.00: Kazahsztán–Belgium, Asztana (Tv: Spíler2)
18.00: Liechtenstein–Wales, Vaduz
NB II
A 11. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
13.00: Budafoki MTE–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
NB III
16. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Sényő FC-ZMB Building
11.00: Kisvárda Master Good II–Debreceni EAC
13.00: Eger SE–Ózd-Sajóvölgye
13.00: Füzesabony SC–Tiszafüredi VSE
13.00: Debreceni VSC II–Gödöllői SK
13.00: Tarpa SC–Bacsó Beton-Cigánd SE
13.00: FC Hatvan–Termálfürdő FC Tiszaújváros
13.00: Putnok FC–Diósgyőri VTK II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Puskás Akadémia FC II–ETO Akadémia
11.00: Újpest FC II–Bicskei TC
13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Balatonfüredi FC
13.00: Komárom VSE–Opus Tigáz Tatabánya
13.00: FC Sopron–Gyirmót FC Győr
13.00: Budaörs–Dorogi FC
13.00: Ikoba Beton Zsámbék–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
16.00: Szombathelyi Haladás–VSC 2015 Veszprém
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Gyulai Termál FC
11.00: Vasas FC II–Szegedi VSE
13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–III. kerületi TVE
13.00: Tiszaföldvár SE–Hódmezővásárhelyi FC
13.00: Monor SE–ESMTK
13.00: Csepel SC–BKV Előre
13.00: Meton-FC Dabas SE–Budapest Honvéd FC II
13.00: Dunaharaszti MTK–Martfűi LSE
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: MTK Budapest II–Ferencvárosi TC II
11.00: Paksi FC II–Pécsi MFC
13.00: Pénzügyőr SE–Dunaújváros FC
13.00: Érdi VSE–Szekszárdi UFC
13.00: Dombóvári FC–Majosi SE
13.00: PTE-PEAC–Kaposvári Rákóczi FC
13.00: Iváncsa KSE–BFC Siófok
13.00: FC Nagykanizsa–Greenplan Balatonlelle SE
U19-ES EB-SELEJTEZŐ
18.00: Magyarország–Feröer, Gyirmót (Tv: M4 Sport)
NŐI NB I
11. FORDULÓ
13.00: Szekszárdi WFC–Újpest FC
13.00: Viktória FC–Diósgyőri VTK
13.30: FTC-Telekom–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
17.00: MTK Budapest–Kész-St. Mihály-Szeged
18.00: Budaörs–Budapest Honvéd FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
Világkupa, Levi
9.45: női műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)
12.45: női műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)
AMERIKAI FUTBALL
NCAA
Vasárnap, 1.30: Georgia–Texas (Tv: Arena4)
ATLÉTIKA
Mezeifutó országos bajnokság, Gödöllő
14.30: nők
15.10: férfiak
AUTÓSPORT
6.15: TCR, 1. futam, Makaó (Tv: Sport1)
Vasárnap, 3.45: 2. futam, Makaó (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
Grand Prix, Zágráb (férfiak. 73 kg, 81 kg; nők. 63 kg, 70 kg)
10.00: selejtezők
17.00: bronzmérkőzések, döntők
DARTS
Grand Slam of Darts, Wolverhampton
20.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)
GOLF
17.30: PGA Tour, Bermuda Championship (Tv: Eurosport2)
GYORSKORCSOLYA
0.00 és 20.30: világkupa, Salt Lake City
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
17.30: Vienna Capitals (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)
18.30: FTC-Telekom–Pustertal Wölfe (olasz)
KONTINENTÁLIS KUPA, 2. KÖR
20.30: Gyergyói HK (romániai)–Ducs d’Angers (francia)
KERÉKPÁR
14.00: terepkerékpár, női superprestige, Merksplas (Tv: Eurosport1)
15.05: terepkerékpár, férfiak, superprestige, Merksplas (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
8. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Metz HB (francia)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
16.00: CSM Bucuresti (román)–HB Sola (norvég) (Tv: Sport2)
18.00: Podravka (horvát)–Ikast Handbold (dán)
NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
18.00: Crvena zvezda (szerb)–Mol Esztergom
FÉRFI EURÓPA-KUPA
3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉSEK
16.00: Mol Tatabánya KC–HSC Suhr Aarau (svájci) (Tv: Sport1)
19.00: HC Fivers WAT Margareten (osztrák)–Balatonfüredi KSE
FÉRFI NB I
16.00: FTC-Green Collect–Budai Farkasok-Rév (Tv: M4 Sport)
17.00: CYEB-Budakalász–HE-DO B.Braun Gyöngyös
17.00: Csurgói KK–PLER-Budapest
18.00: ETO University HT–Szigetszentmiklósi KSK
18.00: Carbonex-Komló–OTP Bank-Pick Szeged
18.00: One Veszprém HC–NEKA
NŐI NB I
18.00: Kisvárda Master Good SE–Dunaújvárosi Kohász KA
18.00: Kozármisleny KA–Moyra-Budaörs
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
16.30: SZTE-Szedeák–MVM-OSE Lions (Tv: M4 Sport+)
17.00: Alba Fehérvár–Zalakerámia ZTE KK
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Egis Körmend
18.00: Sopron KC–DEAC
18.00: NKA Universitas Pécs–Atomerőmű SE
NBA
23.00: Cleveland Cavaliers–Memphis Grizzlies (Tv: Sport1)
Vasárnap, 2.00: Minnesota Timberwolves–Denver Nuggets (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VB, VALENCIAI NAGYDÍJ
8.30: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
9.15: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.00: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.45: MotoGP, időmérők (Tv: Arena4)
12.45: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)
13.45: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)
MŰKORCSOLYA
Grand Prix, Egyesült Államok, Lake Placid
20.00: jégtánc rövid program (Tv: M4 Sport)
21.35: páros szabad program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
vasárnap, 2.40: férfi rövid program (Tv: M4 Sport)
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE
18.00: MBH-Békéscsaba–KHG KNRC
SPORTLÖVÉSZET
Puska-, pisztoly-világbajnokság, Kairó
10.00: női standard pisztoly (Fábián Sára Ráhel, Sike Renáta)
STRANDRÖPLABDA
Vasárnap, 0.30: világbajnokság, Adelaide
SZNÚKER
19.45: Champion of Champions, 6. nap (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP-világbajnokság, Torino
Egyes, elődöntő
14.30: Jannik Sinner (olasz, 2.)–Alex de Minaur (ausztrál, 7.) (Tv: Match4)
20.30: Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Félix Auger-Aliassime (kanadai, 8.) (Tv: Match4)
Páros, elődöntő
12.00: Simone Bolelli, Andrea Vavassori (olaszok, 7.)–Harri Heliövaara, Henry Patten (finn, brit, 2.)
18.00: Joe Salisbury, Neal Skupski (britek, 5.)–Julian Cash, Lloyd Glasspool (britek, 1.)
TORNA
Mesterfokú bajnokság, Győr
Egyéni összetett
9.00: férfiak
15.00: nők
TRIATLON
8.15: PTO Tour, Dubai (Tv: Eurosport2)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, 7. FORDULÓ
11.30: KSI SE–UVSE
17.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–VasasPlaket
17.00: Kaposvári VK–FTC-Telekom Waterpolo
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–One Eger
19.00: Metalcom Szentes–Debreceni VSE-Master Good
19.00: Endo Plus Service-Honvéd–Szolnoki Dózsa (Tv: M4 Sport+)
NŐI OB I, 7. FORDULÓ
15.30: GYVSE-Uni Győr–Valdor Szentes
18.00: III. Kerületi TVE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető-szerkesztő: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, Patai Gergely
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Kosárlabda, heti visszatekintő. Kézilabda, Danyi Gábor a vonalban
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika. Messi hazatért
9.00: Labdarúgás, vendég: Bánki József. A nap hallgatója. A nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: Várhidi Pálra emlékezünk
16.00: Kézilabda, élő közvetítés az FTC–Budai Farkasok férfi NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Marosán György
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.45: Kézilabda, élő közvetítés a Metz–Debrecen női BL-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György
19.30: Labdarúgás, vendég: Baráth Botond korábbi válogatott
21.00: Labdarúgás, összefoglaló a magyar válogatott világbajnoki selejtezőiről
22.30: Sportvilág