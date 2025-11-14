Nem kaphatunk ki az írektől; Isten éltesse a 90 éves legendákat, Kertész Alice-t és Pézsa Tibort

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:



A képlet egyszerű: nem kaphatunk ki az írektől! Labdarúgó-válogatottunk még Schfer András szerint is szörnyű teljesítményt nyújtott a jereváni vb-selejtező második félidejében, viszont győzött, és olyannyira a saját kezében van a sorsa, hogy nem kis szerencsével még csoportelső és azonnal világbajnoki résztvevő is lehet. Visszapillantó, nemzetközi kitekintő és napi tudósítás a vb-selejtezőkről négy oldalon.

Átrok Zalán őrületbe kergette a debreceni védőket. Saliga Norbert szokásos NB I-es fiatalkörképéből kiderül, hogy a legutóbbi fordulóban villogtak az ifjak, közülük többen látványos formajavuláson és játékperc-növekedésen mentek keresztül, és lényegesen magasabb átlagosztályzatot kaptak a Nemzeti Sporttól, mint a légiósok vagy a rutinos magyarok.

Dmitrij Szavin bízik a téli olimpiára készülő magyar párosban. A műkorcsolya orosz edzőpápája úgy véli, hogy Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei nagyot alakíthat Milánóban, de a lényeg, hogy szeressék, amit csinálnak. Kovács Erika interjúja.

…és ha szombat, akkor Képes Sport-melléklet +12 oldalon: a visszavonuló gerelyhajítóval, Szilágyi Rékával, az Ousmane Dembélé-sorozat újabb epizódjával, a két 90 éves olimpiai bajnokkal, Kertész Alice-szal és Pézsa Tiborral és Szekeres Adriennel.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!