Szerdai sportműsor: pályán a Veszprém és a Szeged a férfi kézi BL-ben, U19-es Eb-selejtező
NOVEMBER 12., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
U19-ES EB-SELEJTEZŐ
17.00: Bulgária–Magyarország (Tv: M4 Sport)
FUTSAL
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
16.00: Magyarország–Litvánia, Sterbinszky Amália Sportcsarnok
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
Grand Slam of Darts, Wolverhampton
20.00: nyolcaddöntő
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
18.30: FTC-Telekom–Vienna Capitals (osztrák)
19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
7. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Kolstad HB (norvég)–One Veszprém HC, Saupstad (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
18.45: GOG (dán)–Paris Saint-Germain (francia)
20.45: Magdeburg (német)–HC Zagreb (horvát)
20.45: Eurofarm Peliszter (északmacedón)–OTP Bank-Pick Szeged, Bitola (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I
18.00: NEKA–Mol Tatabánya KC
NŐI NB I
18.00: Alba Fehérvár KC–Győri Audi ETO KC
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Vasas SC
18.00: Váci NKSE–Mol Esztergom
19.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler (Tv: M4 Sport)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Zalakerámia ZTE KK–Endo Plus Service-Honvéd
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 10. FORDULÓ
20.15: Olympiakosz (görög)–Zalgiris Kaunas (litván)
20.30: Bayern München (német)–Barcelona (spanyol)
20.30: Milan (olasz)–ASVEL Villeurbanne (francia)
RÖPLABDA
Magyar Kupa, nők. Nyolcaddöntő
19.00: Budaörsi DSE–Szent Benedek RA
SAKK
Világkupa, Goa
4. forduló (a 16 közé jutásért), második mérkőzések
10.30
Rapport Richárd–Sam Shankland (amerikai)
Arjun Erigaisi (indiai)–Lékó Péter
SPORTLÖVÉSZET
Puska-, pisztoly-világbajnokság, Kairó
8.15: női kisöbű szabadpuska összetett (Nagybányai-Nagy Anna, Mészáros Eszter, Bajos Gitta)
11.00: döntő
SZNÚKER
13.45: Champion of Champions, 3. nap, 1. rész (Tv: Sport2)
Csütörtök, 1.45: Champion of Champions, 3. nap, 2. rész, felv. (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP-világbajnokság, Torino
Egyes, csoportkör, 2. forduló
14.00: Shelton (amerikai)–Auger-Aliassime (kanadai) (Tv: Match4)
20.30: Sinner (olasz)–A. Zverev (német) (Tv: Match4)
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
C-CSOPORT
20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Primorac Kotor (montenegrói) (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Egy pont után a tehetség már nem elég…
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Szokolai László
9.00: László Csabát hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar labdarúgó-válogatott eddigi 5 pótselejtezője
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel
14.00: Csónakház Kurilla Viktorral
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Világbajnoki selejtező előtt a magyar labdarúgó-válogatott
15.30: Fagypont – téli olimpiai magazin
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Spiller István, Szűcs Miklós, Thury Gábor
17.00: Mit várnak a hazai futballszakemberek az örmény–magyar vb-selejtezőtől?
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Világkupaversenyen szerzett ezüstéremmel zárta a hétvégét a tőröző Szemes Gergő és a kardozó Battai Sugár
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.45: Közvetítés a Kolstad–Veszprém férfi kézilabda Bajnokok Ligája-csoportmeccsről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György
20.30: Közvetítés a Ferencváros–Primorac Kotor férfi vízilabda Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésről, kommentátor: Katona László
20.45: Közvetítés a Peliszter–Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája-csoportmeccsről, kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág Olasz Gergővel