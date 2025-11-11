Szerdai sportműsor: pályán a Veszprém és a Szeged a férfi kézi BL-ben, U19-es Eb-selejtező

NOVEMBER 12., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

U19-ES EB-SELEJTEZŐ

17.00: Bulgária–Magyarország (Tv: M4 Sport)

FUTSAL

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

16.00: Magyarország–Litvánia, Sterbinszky Amália Sportcsarnok

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

Grand Slam of Darts, Wolverhampton

20.00: nyolcaddöntő

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

18.30: FTC-Telekom–Vienna Capitals (osztrák)

19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

7. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Kolstad HB (norvég)–One Veszprém HC, Saupstad (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

18.45: GOG (dán)–Paris Saint-Germain (francia)

20.45: Magdeburg (német)–HC Zagreb (horvát)

20.45: Eurofarm Peliszter (északmacedón)–OTP Bank-Pick Szeged, Bitola (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I

18.00: NEKA–Mol Tatabánya KC

NŐI NB I

18.00: Alba Fehérvár KC–Győri Audi ETO KC

18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Vasas SC

18.00: Váci NKSE–Mol Esztergom

19.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler (Tv: M4 Sport)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Endo Plus Service-Honvéd

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 10. FORDULÓ

20.15: Olympiakosz (görög)–Zalgiris Kaunas (litván)

20.30: Bayern München (német)–Barcelona (spanyol)

20.30: Milan (olasz)–ASVEL Villeurbanne (francia)

RÖPLABDA

Magyar Kupa, nők. Nyolcaddöntő

19.00: Budaörsi DSE–Szent Benedek RA

SAKK

Világkupa, Goa

4. forduló (a 16 közé jutásért), második mérkőzések

10.30

Rapport Richárd–Sam Shankland (amerikai)

Arjun Erigaisi (indiai)–Lékó Péter

SPORTLÖVÉSZET

Puska-, pisztoly-világbajnokság, Kairó

8.15: női kisöbű szabadpuska összetett (Nagybányai-Nagy Anna, Mészáros Eszter, Bajos Gitta)

11.00: döntő

SZNÚKER

13.45: Champion of Champions, 3. nap, 1. rész (Tv: Sport2)

Csütörtök, 1.45: Champion of Champions, 3. nap, 2. rész, felv. (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP-világbajnokság, Torino

Egyes, csoportkör, 2. forduló

14.00: Shelton (amerikai)–Auger-Aliassime (kanadai) (Tv: Match4)

20.30: Sinner (olasz)–A. Zverev (német) (Tv: Match4)

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

C-CSOPORT

20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Primorac Kotor (montenegrói) (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Egy pont után a tehetség már nem elég…

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Szokolai László

9.00: László Csabát hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar labdarúgó-válogatott eddigi 5 pótselejtezője

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel

14.00: Csónakház Kurilla Viktorral

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Világbajnoki selejtező előtt a magyar labdarúgó-válogatott

15.30: Fagypont – téli olimpiai magazin

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Spiller István, Szűcs Miklós, Thury Gábor

17.00: Mit várnak a hazai futballszakemberek az örmény–magyar vb-selejtezőtől?

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Világkupaversenyen szerzett ezüstéremmel zárta a hétvégét a tőröző Szemes Gergő és a kardozó Battai Sugár

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.45: Közvetítés a Kolstad–Veszprém férfi kézilabda Bajnokok Ligája-csoportmeccsről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György

20.30: Közvetítés a Ferencváros–Primorac Kotor férfi vízilabda Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésről, kommentátor: Katona László

20.45: Közvetítés a Peliszter–Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája-csoportmeccsről, kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Marosán György

22.30: Sportvilág Olasz Gergővel