Pénteki sportműsor: jön az első magyar derbi az osztrák hokiligában
NOVEMBER 14., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
A-CSOPORT
20.45: Luxemburg–Németország, Luxemburg (Tv: Spíler1)
20.45: Szlovákia–Észak-Írország, Kassa (Tv: Arena4)
G-CSOPORT
18.00: Finnország–Málta, Helsinki (Tv: Spíler2)
20.45: Lengyelország–Hollandia, Varsó (Tv: Spíler2)
L-CSOPORT
20.45: Gibraltár–Montenegró, Gibraltár
20.45: Horvátország–Feröer, Fiume
U17-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
13.30: Magyarország–Észtország, Budapest, Szilágyi út
NŐI NB I
11. FORDULÓ
14.30: Pécsi MFC–ETO FC
FUTSAL NB I
18. FORDULÓ, ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
19.00: Nyírbátor–Kecskemét
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
11. FORDULÓ
2.15: New England Patriots–New York Jets (Tv: Arena4)
AUTÓSPORT
5.00: TCR, időmérő, Makaó (Tv: Sport1)
CSELGÁNCS
Grand Prix-verseny, Zágráb
Férfiak. 60 kg (Andrási Márton, Feczkó Csanád), 66 kg (Máthé Bence, Pongrácz Bence). Nők. 48 kg (Kőszegi Rebeka, Szeleczki Szabina), 52 kg (Gyertyás Róza, Pupp Réka), 57 kg (Kovács Kitti)
11.00: selejtezők
17.00: bronzmérkőzések, döntők (Tv: Sport2)
DARTS
Grand Slam of Darts, Wolverhampton
20.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)
Ricky Evans (angol)–Gerwyn Price (walesi)
Luke Humphries (angol)–Michael Smith (angol)
GOLF
19.00: PGA Tour, Bermuda Championship (Tv: Eurosport2)
GYORSKORCSOLYA
Szombat, 0.00: világkupaverseny, Salt Lake City
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
18.00: UTE–DVTK Jegesmedvék
18.30: DEAC–FEHA19
OSZTRÁK LIGA
18.30: Graz–Salzburg
19.15: Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom
19.15: Linz–Pustertal (olasz)
19.15: Ljubljana (szlovén)–Bolzano (olasz)
19.15: Villach–Klagenfurt
KONTINENTÁLIS KUPA
2. KÖR
16.30: Gyergyói HK (romániai)–SG Cortina (olasz), Angers
KOSÁRLABDA
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
17.00: Magyarország–Csehország, Székesfehérvár
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ
17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Zalgiris Kaunas (litván)
18.00: Anadolu Efes (török)–Bayern München (német)
20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Partizan Beograd (szerb)
20.30: Barcelona (spanyol)–Virtus Bologna (olasz)
20.30: Milan (olasz)–Olympiakosz (görög)
KÜZDŐSPORT
13.30: ONE 133, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VB, VALENCIAI NAGYDÍJ
13.00: Moto3, edzés (Tv: Arena4)
14.00: Moto2, edzés (Tv: Arena4)
15.15: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
19.00: MAFC–Prestige Fitness PSE
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: Szent Benedek RA–UTE
SPORTLÖVÉSZET
Puska-, pisztoly-világbajnokság, Kairó
8.00: női sportpisztoly (Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Miriam) rapid lövészet
12.00: döntő
8.15: férfi kisöbű szabadpuska fekvő (Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István)
9.45: női kisöbű szabadpuska fekvő (Nagybányai Nagy Anna, Mészáros Eszter, Bajos Gitta)
STRANDRÖPLABDA
Szombat, 0.30: világbajnokság. Adelaide
SZNÚKER
19.45: Champion of Champions, 5. nap (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO
Egyes, csoportkör, 3. forduló
Björn Borg-csoport
14.00: Jannik Sinner (olasz, 2.)–Ben Shelton (amerikai, 5.) (Tv: Match4)
20.30: Alexander Zverev (német, 3.)–Felix Auger-Aliassime (kanadai, 8.) (Tv: Match4)
VÍZILABDA
NŐI OB I, 7. FORDULÓ
19.00: One Eger–UVSE Helia-D
20.00: BVSC-Manna ABC–KSI SE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Ez várható a Sport Forum Hungaryn; Kemény Dénes a vonalban
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Vendégünk Hornyák Zsolt
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar labdarúgó-válogatott idei vb-selejtező mérkőzései
12.00: Bajnokok. Mincza-Nébald Ildikó világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívóval Szegő Tibor beszélget
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Szabó Szilvia
15.00: Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia labdarúgócsapatának vezetőedzője volt a Sportreggel vendége
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Edvi László, Göbölyös Gábor
17.00: Pétervári-Molnár Bendegúz az Európai Olimpiai Bizottság sportolói bizottságában
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Az örmény–magyar labdarúgó-vb-selejtező testközelből, vendég: Somogyi Zsolt
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Visszatekintés az elmúlt napok férfi és női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzéseire
18.40: Az Örményország–Magyarország labdarúgó-vb-selejtező elemzése. Közvetítés a Fehérvár–Ferencváros ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf. Szakértő: Spiller István
22.00: A nap legérdekesebb interjúi
22.30: Sportvilág Keszi Dórával