Pénteki sportműsor: jön az első magyar derbi az osztrák hokiligában

NOVEMBER 14., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

A-CSOPORT

20.45: Luxemburg–Németország, Luxemburg (Tv: Spíler1)

20.45: Szlovákia–Észak-Írország, Kassa (Tv: Arena4)

G-CSOPORT

18.00: Finnország–Málta, Helsinki (Tv: Spíler2)

20.45: Lengyelország–Hollandia, Varsó (Tv: Spíler2)

L-CSOPORT

20.45: Gibraltár–Montenegró, Gibraltár

20.45: Horvátország–Feröer, Fiume

U17-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

13.30: Magyarország–Észtország, Budapest, Szilágyi út

NŐI NB I

11. FORDULÓ

14.30: Pécsi MFC–ETO FC

FUTSAL NB I

18. FORDULÓ, ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

19.00: Nyírbátor–Kecskemét

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

2.15: New England Patriots–New York Jets (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT

5.00: TCR, időmérő, Makaó (Tv: Sport1)

CSELGÁNCS

Grand Prix-verseny, Zágráb

Férfiak. 60 kg (Andrási Márton, Feczkó Csanád), 66 kg (Máthé Bence, Pongrácz Bence). Nők. 48 kg (Kőszegi Rebeka, Szeleczki Szabina), 52 kg (Gyertyás Róza, Pupp Réka), 57 kg (Kovács Kitti)

11.00: selejtezők

17.00: bronzmérkőzések, döntők (Tv: Sport2)

DARTS

Grand Slam of Darts, Wolverhampton

20.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)

Ricky Evans (angol)–Gerwyn Price (walesi)

Luke Humphries (angol)–Michael Smith (angol)

GOLF

19.00: PGA Tour, Bermuda Championship (Tv: Eurosport2)

GYORSKORCSOLYA

Szombat, 0.00: világkupaverseny, Salt Lake City

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.00: UTE–DVTK Jegesmedvék

18.30: DEAC–FEHA19

OSZTRÁK LIGA

18.30: Graz–Salzburg

19.15: Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom

19.15: Linz–Pustertal (olasz)

19.15: Ljubljana (szlovén)–Bolzano (olasz)

19.15: Villach–Klagenfurt

KONTINENTÁLIS KUPA

2. KÖR

16.30: Gyergyói HK (romániai)–SG Cortina (olasz), Angers

KOSÁRLABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

17.00: Magyarország–Csehország, Székesfehérvár

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ

17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Zalgiris Kaunas (litván)

18.00: Anadolu Efes (török)–Bayern München (német)

20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Partizan Beograd (szerb)

20.30: Barcelona (spanyol)–Virtus Bologna (olasz)

20.30: Milan (olasz)–Olympiakosz (görög)

KÜZDŐSPORT

13.30: ONE 133, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, VALENCIAI NAGYDÍJ

13.00: Moto3, edzés (Tv: Arena4)

14.00: Moto2, edzés (Tv: Arena4)

15.15: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

19.00: MAFC–Prestige Fitness PSE

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: Szent Benedek RA–UTE

SPORTLÖVÉSZET

Puska-, pisztoly-világbajnokság, Kairó

8.00: női sportpisztoly (Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Miriam) rapid lövészet

12.00: döntő

8.15: férfi kisöbű szabadpuska fekvő (Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István)

9.45: női kisöbű szabadpuska fekvő (Nagybányai Nagy Anna, Mészáros Eszter, Bajos Gitta)

STRANDRÖPLABDA

Szombat, 0.30: világbajnokság. Adelaide

SZNÚKER

19.45: Champion of Champions, 5. nap (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

Egyes, csoportkör, 3. forduló

Björn Borg-csoport

14.00: Jannik Sinner (olasz, 2.)–Ben Shelton (amerikai, 5.) (Tv: Match4)

20.30: Alexander Zverev (német, 3.)–Felix Auger-Aliassime (kanadai, 8.) (Tv: Match4)

VÍZILABDA

NŐI OB I, 7. FORDULÓ

19.00: One Eger–UVSE Helia-D

20.00: BVSC-Manna ABC–KSI SE

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Ez várható a Sport Forum Hungaryn; Kemény Dénes a vonalban

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Vendégünk Hornyák Zsolt

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar labdarúgó-válogatott idei vb-selejtező mérkőzései

12.00: Bajnokok. Mincza-Nébald Ildikó világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívóval Szegő Tibor beszélget

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Szabó Szilvia

15.00: Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia labdarúgócsapatának vezetőedzője volt a Sportreggel vendége

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Edvi László, Göbölyös Gábor

17.00: Pétervári-Molnár Bendegúz az Európai Olimpiai Bizottság sportolói bizottságában

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Az örmény–magyar labdarúgó-vb-selejtező testközelből, vendég: Somogyi Zsolt

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Visszatekintés az elmúlt napok férfi és női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzéseire

18.40: Az Örményország–Magyarország labdarúgó-vb-selejtező elemzése. Közvetítés a Fehérvár–Ferencváros ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf. Szakértő: Spiller István

22.00: A nap legérdekesebb interjúi

22.30: Sportvilág Keszi Dórával