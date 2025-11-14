Négy gólt rúgott a Nyírbátor a Kecskemétnek a futsal NB I-ben
A férfi futsal NB I 18. fordulójából előrehozott mérkőzésen a Nyírbátor 4–1-re legyőzte a Kecskemétet, pedig a 36. percben még csak 1–0-ra vezetett – a vendégek már négygólos hátrányban szépítettek.
FÉRFI FUTSAL NB I
18. FORDULÓ, ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
Nyírbátor–Kecskemét 4–1
Szerdán játszották
Haladás VSE–H.O.P.E. Futsal 0–6
Legfrissebb hírek
Csak egy ok – Thury Gábor jegyzete
Magyar válogatott
2025.11.12. 00:06
Dróth Zoltán: Nem én mondtam le a válogatottságot
Magyar válogatott
2025.11.11. 12:44
Legyőzte az újoncot a Kecskemét a futsal NB I-ben
Labdarúgó NB I
2025.11.06. 20:02
Ezek is érdekelhetik