Négy gólt rúgott a Nyírbátor a Kecskemétnek a futsal NB I-ben

A férfi futsal NB I 18. fordulójából előrehozott mérkőzésen a Nyírbátor 4–1-re legyőzte a Kecskemétet, pedig a 36. percben még csak 1–0-ra vezetett – a vendégek már négygólos hátrányban szépítettek.

FÉRFI FUTSAL NB I

18. FORDULÓ, ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

Nyírbátor–Kecskemét 4–1

Szerdán játszották

Haladás VSE–H.O.P.E. Futsal 0–6