Négy gólt rúgott a Nyírbátor a Kecskemétnek a futsal NB I-ben

2025.11.14. 21:31
Rutai Balázsék (balra) kikaptak Nyírbátorban (Fotó: ScoreGoal Kecskemét/Facebook, archív)
A férfi futsal NB I 18. fordulójából előrehozott mérkőzésen a Nyírbátor 4–1-re legyőzte a Kecskemétet, pedig a 36. percben még csak 1–0-ra vezetett – a vendégek már négygólos hátrányban szépítettek.

 

FÉRFI FUTSAL NB I
18. FORDULÓ, ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
Nyírbátor–Kecskemét 4–1 
Szerdán játszották
Haladás VSE–H.O.P.E. Futsal 0–6

 

