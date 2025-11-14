Nemzeti Sportrádió

Csak hazai sikerek születtek a férfi kosárlabda Euroligában, kikapott a Zalgiris és az Olympiakosz is

2025.11.14. 23:39
A Milan megverte az Olympiakoszt (Fotó: Getty Images)
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 11. fordulójának pénteki játéknapján csak hazai győzelmek születettek – nyert a Dubai Basketball, az Anadolu Efes, az ASVEL Villeurbanne, a Barcelona és a Milan.

A borzasztó első negyed után összekapta magát a Dubai, és a záró játékrészben már magabiztosan, 13 ponttal vezetett. Igaz, a Zalgiris Kaunas még feljött 90–87-re fordítani viszont nem tudott. 95–89

Az Anadolu Efes szoros meccsen verte meg a Bayern Münchent, így három vereség után újra nyerni tudott. 74–72

Nem volt kevésbé izgalmas a Lyon és a Partizan Beograd összecsapása, amelyet behúztak az utolsó helyen álló franciák, ezzel megszakították négymeccses vereségsorozatukat. 88–87

A Barcelona az utolsó negyedben megfordította a mérkőzést a Bologna ellen. 88–81

Nagyot hajrázott az Olympiakosz, felállt 15 pontos hátrányból, azonban a Milan megőrzött egy pontot az előnyéből. 88–87

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Zalgiris Kaunas (litván) 95–89 (24–34, 21–14, 28–16, 22–25)
Anadolu Efes (török)–Bayern München (német) 74–72 (19–14, 23–20, 18–13, 14–25)
ASVEL Villeurbanne (francia)–Partizan Beograd (szerb) 88–87 (26–20, 16–16, 24–27, 22–24)
Barcelona (spanyol)–Virtus Bologna (olasz) 88–81 (20–19, 25–24, 16–24, 27–14)
Milan (olasz)–Olympiakosz (görög) 88–87 (27–21, 20–22, 20–13, 21–31)

TABELLA ITT!

 

