Auger-Aliassime legyőzte Zverevet, elődöntőbe jutott a vb-n

Jannik Sinner a nap első mérkőzésén legyőzte Ben Sheltont, így szettveszteség nélkül zárta le csoportkörös szereplését. Az esti mérkőzésen Félix Auger-Aliassime-nak és Alexander Zverevnek azt kellett eldöntenie, ki jut tovább a négy közé.

A korábbi meccseikből nyolcat Zverev, négyet Auger-Aliassime nyert meg, az idei egyetlen mérkőzésük után viszont a kanadai örülhetett a US Openen.

Az első szettben mindketten hozták az adogatásaikat, 5:4-ig Auger-Aliassime-nek kellett bréklabdákat hárítania. 5:4-nél Zverev a szettben maradásért adogatott, de nem tudta hozni a szerváját, így a negyedik játszmalabdáját értékesítő kanadai került előnybe.

A második szettben is magabiztosan hozták az adogatásaikat, így a tie-break döntött. Ott Auger-Aliassime három pontot is megnyert fogadóként, míg a saját szervái közül csak egyet rontott el, és bekerült az elődöntőbe, ahol a világelső Carlos Alcaraz vár rá.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

Egyes, csoportkör, 3. forduló

Björn Borg-csoport

Félix Auger-Aliassime (kanadai, 8.)–Alexander Zverev (német, 3.) 6:4, 7:6 (7–4)

Korábban:

Jannik Sinner (olasz, 2.)–Ben Shelton (amerikai, 5.) 6:3, 7:6 (7–3)



