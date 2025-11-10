Keddi sportműsor: nemzetközi kupameccsek három sportágban

NOVEMBER 11., KEDD

FUTBALLPROGRAM

FUTSAL

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

17.00: Magyarország–Litvánia, Sterbinszky Amália Sportcsarnok

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

2.15: Green Bay Packers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

DARTS

Grand Slam of Darts, Wolverhampton

20.00: csoportkör, 3. forduló, E–H-csoport (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–UTE, Megyeri úti Jégcsarnok

18.30: FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia HC

KERÉKPÁR

HEGYIKERÉKPÁR

13.35: cyclocross, superprestige, nők, Niel (Tv: Eurosport1)

15.05: cyclocross, superprestige, férfiak, Niel (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

E-CSOPORT

18.45: MT Melsungen (német)–FTC-Green Collect, Kassel (Tv: Sport1)

C-CSOPORT

17.00: Baia Mare (román)–Skanderborg (dán) (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

20.45: Bern (svájci)–THW Kiel (német) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

F-CSOPORT

4. FORDULÓ

18.30: Levice (szlovák)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport)

FÉRFI EURÓPA-KUPA

H-CSOPORT

5. FORDULÓ

18.30: Bakken Bears (dán)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 10. FORDULÓ

17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Crvena zvezda (szerb)

20.00: Fenerbahce (török)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Baskonia (spanyol)

20.30: Valencia (spanyol)–Real Madrid (spanyol)

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Monaco (francia)

20.30: Virtus Bologna (olasz)–Anadolu Efes (török)

21.00: Paris Basketball (francia)–Panathinaikosz (görög)

NBA, ALAPSZAKASZ

2.30: Dallas Mavericks–Milwaukee Bucks (Tv: Sport1)

Szerda, 2.00: Oklahoma City Thunder–Golden State Warriors (Tv: Sport1)

Szerda, 5.00: Sacramento Kings–Denver Nuggets (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Férfi Magyar Kupa

Nyolcaddöntő

19.00: Vidux-Szegedi RSE–MAFC

20.00: Debreceni EAC–Dunaújvárosi KSE

Női Magyar Kupa

Nyolcaddöntő

20.00: TFSE–MBH-Békéscsaba

SAKK

Világkupa, Goa

10.30: 4. forduló (a 16 közé jutásért), első mérkőzések

Benne: Sam Shankland (amerikai)–Rapport Richárd, Lékó Péter–Erigaisi Arjun (indiai)

SPORTLÖVÉSZET

Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó

8.15: férfi kisöbű szabadpuska összetett (Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István)

11.00: döntő

10.45: légpisztoly vegyes csapat (Major Veronika, Nagy Ákos Károly; Fábián Sára Ráhel, Rédecsi Máté)

13.30: döntő

SZNÚKER

13.45: Champion of Champions, Leicester (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

Egyes, 2. forduló

Jimmy Connors-csoport

14.00: Alcaraz (spanyol)–Fritz (amerikai) (Tv: Match4)

20.30: Musetti (olasz)–De Minaur (ausztrál) (Tv: Match4)

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.30: VasasPlaket–Mladost Zagreb (horvát) (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Megvédené a FIFA a profi labdarúgók érdekeit

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté

9.00: A vonalban Détári Lajos. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a fehérvári és a ferencvárosi jégkorongcsapat vetélkedése a távoli és a közeli múltban

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai

13.30: Elmondom hát mindenkinek, műsorvezető: Ballai Attila

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás. Műsorvezető: Bera Emese. Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: Zombori Gábort hívjuk, aki a rövid pályás úszó ob-n öt egyéni számban győzött

15.30: Márton Richárdot hívjuk, aki a rövid pályás országos bajnokságon megnyerte a 100 és a 200 méter pillangót

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Szegő Tibor, Patai Gergely, Bobory Balázs

17.00: Virányi Zsolt helyzetjelentése Jerevánból az örmény–magyar vb-selejtező előtt. Cserjés Bendegúz tudósítása a Magyarország–Litvánia férfi futsal felkészülési mérkőzésről

17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával

17.30: A hét hősei – az előző hét legfontosabb sporteseményei

Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Női kosárlabda. A Fehérvár AV19 sajtótájékoztatója

18.30: Közvetítés a Levice–Szolnok férfi kosárlabda Bajnokok Ligája csoportmérkőzésről, kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Károlyi Andrea

18.45: Közvetítés a Melsungen–Ferencváros, férfi kézilabda Európa-liga csoportmeccsről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György

20.30: Közvetítés a Vasas–Mladost Zágráb férfi vízilabda BL-csoporttalálkozóról, kommentátor: Katona László

21.45: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág