Keddi sportműsor: nemzetközi kupameccsek három sportágban
NOVEMBER 11., KEDD
FUTBALLPROGRAM
FUTSAL
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
17.00: Magyarország–Litvánia, Sterbinszky Amália Sportcsarnok
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
2.15: Green Bay Packers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)
DARTS
Grand Slam of Darts, Wolverhampton
20.00: csoportkör, 3. forduló, E–H-csoport (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–UTE, Megyeri úti Jégcsarnok
18.30: FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia HC
KERÉKPÁR
HEGYIKERÉKPÁR
13.35: cyclocross, superprestige, nők, Niel (Tv: Eurosport1)
15.05: cyclocross, superprestige, férfiak, Niel (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
E-CSOPORT
18.45: MT Melsungen (német)–FTC-Green Collect, Kassel (Tv: Sport1)
C-CSOPORT
17.00: Baia Mare (román)–Skanderborg (dán) (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
20.45: Bern (svájci)–THW Kiel (német) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
F-CSOPORT
4. FORDULÓ
18.30: Levice (szlovák)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport)
FÉRFI EURÓPA-KUPA
H-CSOPORT
5. FORDULÓ
18.30: Bakken Bears (dán)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 10. FORDULÓ
17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Crvena zvezda (szerb)
20.00: Fenerbahce (török)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Baskonia (spanyol)
20.30: Valencia (spanyol)–Real Madrid (spanyol)
20.30: Partizan Beograd (szerb)–Monaco (francia)
20.30: Virtus Bologna (olasz)–Anadolu Efes (török)
21.00: Paris Basketball (francia)–Panathinaikosz (görög)
NBA, ALAPSZAKASZ
2.30: Dallas Mavericks–Milwaukee Bucks (Tv: Sport1)
Szerda, 2.00: Oklahoma City Thunder–Golden State Warriors (Tv: Sport1)
Szerda, 5.00: Sacramento Kings–Denver Nuggets (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
Férfi Magyar Kupa
Nyolcaddöntő
19.00: Vidux-Szegedi RSE–MAFC
20.00: Debreceni EAC–Dunaújvárosi KSE
Női Magyar Kupa
Nyolcaddöntő
20.00: TFSE–MBH-Békéscsaba
SAKK
Világkupa, Goa
10.30: 4. forduló (a 16 közé jutásért), első mérkőzések
Benne: Sam Shankland (amerikai)–Rapport Richárd, Lékó Péter–Erigaisi Arjun (indiai)
SPORTLÖVÉSZET
Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó
8.15: férfi kisöbű szabadpuska összetett (Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István)
11.00: döntő
10.45: légpisztoly vegyes csapat (Major Veronika, Nagy Ákos Károly; Fábián Sára Ráhel, Rédecsi Máté)
13.30: döntő
SZNÚKER
13.45: Champion of Champions, Leicester (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO
Egyes, 2. forduló
Jimmy Connors-csoport
14.00: Alcaraz (spanyol)–Fritz (amerikai) (Tv: Match4)
20.30: Musetti (olasz)–De Minaur (ausztrál) (Tv: Match4)
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.30: VasasPlaket–Mladost Zagreb (horvát) (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Megvédené a FIFA a profi labdarúgók érdekeit
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
9.00: A vonalban Détári Lajos. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a fehérvári és a ferencvárosi jégkorongcsapat vetélkedése a távoli és a közeli múltban
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai
13.30: Elmondom hát mindenkinek, műsorvezető: Ballai Attila
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás. Műsorvezető: Bera Emese. Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Zombori Gábort hívjuk, aki a rövid pályás úszó ob-n öt egyéni számban győzött
15.30: Márton Richárdot hívjuk, aki a rövid pályás országos bajnokságon megnyerte a 100 és a 200 méter pillangót
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Szegő Tibor, Patai Gergely, Bobory Balázs
17.00: Virányi Zsolt helyzetjelentése Jerevánból az örmény–magyar vb-selejtező előtt. Cserjés Bendegúz tudósítása a Magyarország–Litvánia férfi futsal felkészülési mérkőzésről
17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával
17.30: A hét hősei – az előző hét legfontosabb sporteseményei
Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Női kosárlabda. A Fehérvár AV19 sajtótájékoztatója
18.30: Közvetítés a Levice–Szolnok férfi kosárlabda Bajnokok Ligája csoportmérkőzésről, kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Károlyi Andrea
18.45: Közvetítés a Melsungen–Ferencváros, férfi kézilabda Európa-liga csoportmeccsről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György
20.30: Közvetítés a Vasas–Mladost Zágráb férfi vízilabda BL-csoporttalálkozóról, kommentátor: Katona László
21.45: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág