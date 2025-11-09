Hétfői sportműsor: ATP-vb, darts, sznúker, NFL, NBA

NOVEMBER 10., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL LEAGUE TWO (NEGYEDOSZTÁLY)

21.00: Cheltenham–Notts County (Tv: Arena4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

Hétfő 2.20: Los Angeles Chargers–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

Kedd 2.15: Green Bay Packers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

DARTS

Grand Slam of Darts, Wolverhampton

20.00: csoportkör, 3. forduló, A–D-csoport (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Kedd 2.30: Dallas Mavericks–Milwaukee Bucks (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Extraliga, nők

19.00: Fatum Nyíregyháza–Vasas SC

SPORTLÖVÉSZET

Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó

Női légpisztoly (Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Sike Renáta)

8.15: alapverseny; 12.30: döntő

Férfi légpisztoly (Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Szemán Dávid)

12.15: alapverseny; 16.30: döntő

SZNÚKER

13.45 és 19.45: Champion of Champions, Leicester (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

Egyes, 1. forduló

Jimmy Connors-csoport

14.00: Lorenzo Musetti (olasz, 9.)–Taylor Fritz (amerikai, 6.) (Tv: Match4)

Björn Borg-csoport

20.30: Jannik Sinner (olasz, 2.)–Felix Auger-Aliassime (kanadai, 8.) (Tv: Match4)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgás, hétvégi NB I-es összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval. Ma már ez is történelem – az elmúlt hét legemlékezetesebb sporteseményei

12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal – Sándorházi Vivien Eb-bronzérmes tollaslabdázó

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Labdarúgás, beszélgetés Szabó Istvánnal, a Nyíregyházáról nemrégiben távozó edzővel

15.35: Liverpooli jelentés: Gyenge Balázs

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: Kosárlabda, BL-meccs előtt a Szolnok férficsapata: Fazekas Zoltán

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, sajtótájékoztató a vb-selejtezőre készülő válogatott telki edzőtáborában

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal

19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre: Formula–1, kézilabda, tenisz-vb, úszás. Hét hősei rovat

20.00: Labdarúgás, összeállítás a héten rendezendő vb-selejtező meccsekről

21.00: Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj után. Bokszutca-magazin

22.30: Sportvilág