Hétfői sportműsor: ATP-vb, darts, sznúker, NFL, NBA

2025.11.09. 23:34
A futballvilág a világbajnoki selejtezők csütörtökön induló következő meccsdömpingjére tartalékol, de a hazai sporttelevíziók kínálata így is gazdag lesz hétfőn: folytatódik a férfiteniszezők ATP-világbajnoksága, lesz darts, sznúker, NFL és NBA. Kairóban tart a sportlövők világbajnoksága. Íme, a kiemelt hétfői sportprogram!

NOVEMBER 10., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

ANGOL LEAGUE TWO (NEGYEDOSZTÁLY)
21.00: Cheltenham–Notts County (Tv: Arena4)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
Hétfő 2.20: Los Angeles Chargers–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
Kedd 2.15: Green Bay Packers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

DARTS
Grand Slam of Darts, Wolverhampton
20.00: csoportkör, 3. forduló, A–D-csoport (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Kedd 2.30: Dallas Mavericks–Milwaukee Bucks (Tv: Sport1)

RÖPLABDA 
Extraliga, nők
19.00: Fatum Nyíregyháza–Vasas SC

SPORTLÖVÉSZET
Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó
Női légpisztoly (Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Sike Renáta)
  8.15: alapverseny; 12.30: döntő
Férfi légpisztoly (Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Szemán Dávid)
12.15: alapverseny; 16.30: döntő

SZNÚKER
13.45 és 19.45: Champion of Champions, Leicester (Tv: Sport2)

TENISZ
ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO
Egyes, 1. forduló
Jimmy Connors-csoport
14.00: Lorenzo Musetti (olasz, 9.)–Taylor Fritz (amerikai, 6.) (Tv: Match4)
Björn Borg-csoport
20.30: Jannik Sinner (olasz, 2.)–Felix Auger-Aliassime (kanadai, 8.) (Tv: Match4)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Labdarúgás, hétvégi NB I-es összefoglaló
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
  9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval. Ma már ez is történelem – az elmúlt hét legemlékezetesebb sporteseményei
12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal – Sándorházi Vivien Eb-bronzérmes tollaslabdázó
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Labdarúgás, beszélgetés Szabó Istvánnal, a Nyíregyházáról nemrégiben távozó edzővel
15.35: Liverpooli jelentés: Gyenge Balázs
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Kosárlabda, BL-meccs előtt a Szolnok férficsapata: Fazekas Zoltán
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, sajtótájékoztató a vb-selejtezőre készülő válogatott telki edzőtáborában
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal
19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre: Formula–1, kézilabda, tenisz-vb, úszás. Hét hősei rovat
20.00: Labdarúgás, összeállítás a héten rendezendő vb-selejtező meccsekről
21.00: Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj után. Bokszutca-magazin
22.30: Sportvilág

 

