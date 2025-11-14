Humphries és Price jutott elsőként elődöntőbe a Grand Slam of Dartson
A Humphries–Smith meccsen utóbbi nagyon közel került az abszolút tökéletes leghez. A 11. játékban mind a ketten két db 180-as körrel indítottak, majd Smith a T20 és T19 után épphogy elhibázta a D12-t a kilencnyilasért. Azonban utána Humphries sem szállt ki 141-ről, vagyis nem ismétlődött meg az a bravúr, amit Smith hajtott végre a 2023-as vb-döntőben. Akkor Michael van Gerwen és Smith is közel került a kilencnyilas kiszállóhoz két darab háromtriplás kör után, de Van Gerwen kihagyta a D12-t, míg Smith bedobta.
A mostani leget végül Smith nyerte – tíznyilassal.
Mindent egybevéve Humphries uralta a mérkőzést, és közel 105-ös körátlag mellett 16–8-ra győzött. Ellenfele az elődöntőben az a Gerwyn Price lesz, aki szintén simán nyert a villámkezű Ricky Evans ellen.
DARTS
Grand Slam of Darts, Wolverhampton
Negyeddöntő
Ricky Evans (angol, 93.85)–Gerwyn Price (walesi, 99.42) 9–16
Luke Humphries (angol, 104.98)–Michael Smith (angol, 93.05) 16–8
Szombaton
20.15: Danny Noppert (holland)–Lukas Wenig (német)
21.45: Luke Littler (angol)–Josh Rock (északír)