Heti program: kétszer is pályára lép a magyar válogatott, férfi és női kézi BL
NOVEMBER 10., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
ANGOL LEAGUE TWO (NEGYEDOSZTÁLY)
21.00: Cheltenham–Notts County (Tv: Arena4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
Hétfő 2.20: Los Angeles Chargers–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
Kedd 2.15: Green Bay Packers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)
DARTS
Grand Slam of Darts, Wolverhampton
20.00: csoportkör, 3. forduló, A–D-csoport (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Kedd 2.30: Dallas Mavericks–Milwaukee Bucks (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
Extraliga, nők
19.00: Fatum Nyíregyháza–Vasas SC
SPORTLÖVÉSZET
Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó
Női légpisztoly (Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Sike Renáta)
8.15: alapverseny; 12.30: döntő
Férfi légpisztoly (Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Szemán Dávid)
12.15: alapverseny; 16.30: döntő
SZNÚKER
13.45 és 19.45: Champion of Champions, Leicester (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO
Egyes, 1. forduló
Jimmy Connors-csoport
14.00: Lorenzo Musetti (olasz, 9.)–Taylor Fritz (amerikai, 6.) (Tv: Match4)
Björn Borg-csoport
20.30: Jannik Sinner (olasz, 2.)–Felix Auger-Aliassime (kanadai, 8.) (Tv: Match4)
NOVEMBER 11., KEDD
FUTBALLPROGRAM
FUTSAL
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
17.00: Magyarország–Litvánia, Sterbinszky Amália Sportcsarnok
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–UTE, Megyeri úti Jégcsarnok
18.30: FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia HC
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
E-CSOPORT
18.45: MT Melsungen (német)–FTC-Green Collect, Kassel
FÉRFI MAGYAR KUPA
11.00: a negyeddöntő sorsolása
KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
F-CSOPORT
4. FORDULÓ
18.30: Levice (szlovák)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
FÉRFI EURÓPA-LUPA
H-CSOPORT
5. FORDULÓ
18.30: Bakken Bears (dán)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
SPORTLÖVÉSZET
Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó
8.15: férfi kisöbű szabadpuska összetett (Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István)
11.00: döntő
10.45: légpisztoly vegyes csapat (Major Veronika, Nagy Ákos Károly; Fábián Sára Ráhel, Rédecsi Máté)
13.30: döntő
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.30: VasasPlaket–Mladost Zagreb (horvát)
NOVEMBER 12., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
U19-ES EB-SELEJTEZŐ
17.00: Bulgária–Magyarország (Tv: M4 Sport)
FUTSAL
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
16.00: Magyarország–Litvánia, Sterbinszky Amália Sportcsarnok
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
18.30: FTC-Telekom–Vienna Capitals (osztrák)
19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
7. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Kolstad HB (norvég)–One Veszprém HC, Saupstad (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
20.45: Eurofarm Peliszter (északmacedón)–OTP Bank-Pick Szeged, Bitola (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I
18.00: NEKA–Mol Tatabánya KC
NŐI NB I
18.00: Alba Fehérvár KC–Győri Audi ETO KC
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Vasas SC
18.00: Váci NKSE–Mol Esztergom
19.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Zalakerámia ZTE KK–Endo Plus Service-Honvéd
SPORTLÖVÉSZET
Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó
8.15: női kisöbű szabadpuska összetett (Nagybányai-Nagy Anna, Mészáros Eszter, Bajos Gitta)
11.00: döntő
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
C-CSOPORT
20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Primorac Kotor (montenegrói)
NOVEMBER 13., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG, Jereván (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Írország–Portugália, Dublin (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
D-CSOPORT
18.00: Azerbajdzsán–Izland, Baku (Tv: Spíler1)
20.45: Franciaország–Ukrajna, Párizs
I-CSOPORT
18.00: Norvégia–Észtország, Oslo (Tv: Spíler2)
20.45: Moldova–Olaszország, Chisinau
K-CSOPORT
20.45: Andorra–Albánia,Encamp
20.45: Anglia–Szerbia, London (Tv: Spíler1)
AFRIKAI VB-SELEJTEZŐ
OSZTÁLYOZÓ, ELŐDÖNTŐ
17.00: Nigéria–Gabon
20.00: Kamerun–Kongói DK
ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ
ÖTÖDIK KÖR
17.00: Egyesült Arab Emírségek–Irak
ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ
5. FORDULÓ
A-CSOPORT
23.00: Suriname–Salvador
Péntek, 3.00: Guatemala–Panama
B-CSOPORT
Péntek, 1.00: Trinidad és Tobago–Jamaica
Péntek, 1.00: Bermuda–Curacao
C-CSOPORT
Péntek, 3.00: Haiti–Costa Rica
Péntek, 3.00: Nicaragua–Honduras
U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
15.15: Magyarország–Feröer, Új Hidegkuti Nándor Stadion
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
11. FORDULÓ
Péntek, 2.15: New England Patriots–New York Jets (Tv: Arena4)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Kometa-KVGY Kaposvári KK
RÖPLABDA
Férfi Challenge Kupa, 1. forduló (a 32 közé jutásért), 1. mérkőzés
18.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Fino Kaposvár
Női Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágó
18.00: Vasas Óbuda–Olimpiakosz (görög), Érd Aréna
SPORTLÖVÉSZET
Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó
8.00: női sportpisztoly (Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Miriam) pontlövészet
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
B-CSOPORT
Szolnoki Dózsa–CN Barcelona (spanyol)
C-CSOPORT
Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–BVSC-Manna ABC
NOVEMBER 14., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
A-CSOPORT
20.45: Luxemburg–Németország, Luxembourg (Tv: Spíler1)
20.45: Szlovákia–Észak-Írország, Kassa
G-CSOPORT
18.00: Finnország–Málta, Helsinki (Tv: Spíler2)
20.45: Lengyelország–Hollandia, Varsó (Tv: Spíler2)
L-CSOPORT
20.45: Gibraltár–Montenegró, Gibraltár
20.45: Horvátország–Feröer, Fiume
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
18.00: UTE–DVTK Jegesmedvék
18.30: DEAC–FEHA19
OSZTRÁK LIGA
19.15: Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: MAFC–Prestige Fitness PSE
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: Szent Benedek RA-UTE
SPORTLÖVÉSZET
Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó
8.00: női sportpisztoly (Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Miriam) rapid lövészet
12.00: döntő
8.15: férfi kisöbű szabadpuska fekvő (Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István)
9.45: női kisöbű szabadpuska fekvő (Nagybányai Nagy Anna, Mészáros Eszter, Bajos Gitta)
NOVEMBER 15., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
B-CSOPORT
20.45: Svájc–Svédország, Genf
20.45: Szlovénia-Koszovó, Ljubljana
C-CSOPORT
20.45: Dánia–Fehéroroszország, Koppenhága (Tv: Spíler2)
20.45: Görögország–Skócia, Pireusz (Tv: Spíler1)
E-CSOPORT
18.00: Törökország–Bulgária, Bursa
18.00: Grúzia–Spanyolország, Tbiliszi (Tv: Spíler1)
H-CSOPORT
18.00: Ciprus–Ausztria, Limasszol (Tv: Spíler1)
20.45: Bosznia-Hercegovina–Románia, Zenica
J-CSOPORT
15.00: Kazahsztán–Belgium, Asztana (Tv: Spíler2)
18.00: Liechtenstein–Wales, Vaduz
U19-ES EB-SELEJTEZŐ
18.00: Magyarország–Feröer (Tv: M4 Sport)
NB II
A 11. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
13.00: Budafoki MTE–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
NB III
16. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Sényő FC-ZMB Building
11.00: Kisvárda Master Good II–Debreceni EAC
13.00: Eger SE–Ózd-Sajóvölgye
13.00: Füzesabony SC–Tiszafüredi VSE
13.00: Debreceni VSC II–Gödöllői SK
13.00: Tarpa SC–Bacsó Beton-Cigánd SE
13.00: FC Hatvan–Termálfürdő FC Tiszaújváros
13.00: Putnok FC–Diósgyőri VTK II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Puskás Akadémia FC II–ETO Akadémia
11.00: Újpest FC II–Bicskei TC
13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Balatonfüredi FC
13.00: Komárom VSE–Opus Tigáz Tatabánya
13.00: FC Sopron–Gyirmót FC Győr
13.00: Budaörs–Dorogi FC
13.00: Ikoba Beton Zsámbék–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
16.00: Szombathelyi Haladás–VSC 2015 Veszprém
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Gyulai Termál FC
11.00: Vasas FC II–Szegedi VSE
13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–III. kerületi TVE
13.00: Tiszaföldvár SE–Hódmezővásárhelyi FC
13.00: Monor SE–ESMTK
13.00: Csepel SC–BKV Előre
13.00: Meton-FC Dabas SE–Budapest Honvéd FC II
13.00: Dunaharaszti MTK–Martfűi LSE
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: MTK Budapest II–Ferencvárosi TC II
11.00: Paksi FC II–Pécsi MFC
13.00: Pénzügyőr SE–Dunaújváros FC
13.00: Érdi VSE–Szekszárdi UFC
13.00: Dombóvári FC–Majosi SE
13.00: PTE-PEAC–Kaposvári Rákóczi FC
13.00: Iváncsa KSE–BFC Siófok
13.00: FC Nagykanizsa–Greenplan Balatonlelle SE
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
GYORSKORCSOLYA
0.00 és 20.30: világkupa, Salt Lake City
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
18.30: FTC-Telekom–Pustertal Wölfe (olasz)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
8. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Metz HB (francia)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
18.00: Crvena zvezda (szerb)–Mol Esztergom, Belgrád
FÉRFI EURÓPA-KUPA
3. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
16.00: Mol Tatabánya KC–HSC Suhr Aarau (svájci)
19.00: HC Fivers WAT Margareten (osztrák)–Balatonfüredi KSE, Bécs
FÉRFI NB I
17.00: CYEB-Budakalász–HE-DO B.Braun Gyöngyös
17.00: Csurgói KK–PLER-Budapest
18.00: FTC-Green Collect–Budai Farkasok-Rév
18.00: ETO University HT–Szigetszentmiklósi KSK
18.00: Carbonex-Komló–OTP Bank-Pick Szeged
18.00: One Veszprém HC–NEKA
NŐI NB I
18.00: Kisvárda Master Good SE–Dunaújvárosi Kohász KA
18.00: Kozármisleny KA–Moyra-Budaörs
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
16.30: SZTE-Szedeák–MVM-OSE Lions
17.00: Alba Fehérvár–Zalakerámia ZTE KK
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Egis Körmend
18.00: Sopron KC–DEAC
18.00: NKA Universitas Pécs–Atomerőmű SE
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: MÁV Előre Foxconn-TFSE
18.00: MBH-Békéscsaba–KHG KNRC
SPORTLÖVÉSZET
Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó
10.00: női standard pisztoly (Fábián Sára Ráhel, Sike Renáta)
NOVEMBER 16., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Portugália–Örményország, Porto – élőben az NSO-n!
D-CSOPORT
18.00: Ukrajna–Izland, Varsó
18.00: Azerbajdzsán–Franciaország, Baku
I-CSOPORT
20.45: Olaszország–Norvégia, Milánó
20.45: Izrael–Moldova, Chisinau (Tv: Spíler1)
K-CSOPORT
18.00: Szerbia–Lettország, Leskovac
18.00: Albánia–Anglia, Tirana (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
11. FORDULÓ
15.30: Miami Dolphins–Washington Commanders, Madrid (Tv: Arena4)
19.00: Atlanta Falcons–Carolina Panthers
19.00: Buffalo Bills–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
19.00: Jacksonville Jaguars–Los Angeles Chargers
19.00: Minnesota Vikings–Chicago Bears
19.00: New York Giants–Green Bay Packers
19.00: Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals
19.00: Tennessee Titans–Houston Texans
22.05: Arizona Cardinals–San Francisco 49ers
22.25: Los Angeles Rams–Seattle Seahawks
22.25: Cleveland Browns–Baltimore Ravens
22.25: Denver Broncos–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
GYORSKORCSOLYA
21.00: világkupa, Salt Lake City
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.00: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC
17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–UTE
18.00: DVTK Jegesmedvék–FEHA19
OSZTRÁK LIGA
15.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
8. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.00: Storhamar HE (norvég)–Győri Audi ETO KC, Hamar (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Brest Bretagne (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
NŐI NB I
18.00: Szombathelyi KKA–NEKA
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
MOTORSPORT
MOTOGP
VALENCIAI NAGYDÍJ
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: Vasas Óbuda-Fatum Nyíregyháza
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Fino Kaposvár-Swissten Dág KSE
17.00: Vegyész RC Kazioncbarcika-TFSE
18.00: DEAC-Kecskeméti RC
19.00: MÁV Előre Foxconn–MEAFC-Peka Bau
19.00: Vidux-Szegedi RSE–Szolnoki RK-SC SI
SPORTLÖVÉSZET
Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó
8.30: férfi target sprint (Rescsik Márk)
13.30: döntő