Heti program: kétszer is pályára lép a magyar válogatott, férfi és női kézi BL

NOVEMBER 10., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL LEAGUE TWO (NEGYEDOSZTÁLY)

21.00: Cheltenham–Notts County (Tv: Arena4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

Hétfő 2.20: Los Angeles Chargers–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

Kedd 2.15: Green Bay Packers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

DARTS

Grand Slam of Darts, Wolverhampton

20.00: csoportkör, 3. forduló, A–D-csoport (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Kedd 2.30: Dallas Mavericks–Milwaukee Bucks (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Extraliga, nők

19.00: Fatum Nyíregyháza–Vasas SC

SPORTLÖVÉSZET

Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó

Női légpisztoly (Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Sike Renáta)

8.15: alapverseny; 12.30: döntő

Férfi légpisztoly (Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Szemán Dávid)

12.15: alapverseny; 16.30: döntő

SZNÚKER

13.45 és 19.45: Champion of Champions, Leicester (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

Egyes, 1. forduló

Jimmy Connors-csoport

14.00: Lorenzo Musetti (olasz, 9.)–Taylor Fritz (amerikai, 6.) (Tv: Match4)

Björn Borg-csoport

20.30: Jannik Sinner (olasz, 2.)–Felix Auger-Aliassime (kanadai, 8.) (Tv: Match4)

NOVEMBER 11., KEDD

FUTBALLPROGRAM

FUTSAL

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

17.00: Magyarország–Litvánia, Sterbinszky Amália Sportcsarnok

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–UTE, Megyeri úti Jégcsarnok

18.30: FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia HC

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

E-CSOPORT

18.45: MT Melsungen (német)–FTC-Green Collect, Kassel

FÉRFI MAGYAR KUPA

11.00: a negyeddöntő sorsolása

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

F-CSOPORT

4. FORDULÓ

18.30: Levice (szlovák)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

FÉRFI EURÓPA-LUPA

H-CSOPORT

5. FORDULÓ

18.30: Bakken Bears (dán)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

SPORTLÖVÉSZET

Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó

8.15: férfi kisöbű szabadpuska összetett (Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István)

11.00: döntő

10.45: légpisztoly vegyes csapat (Major Veronika, Nagy Ákos Károly; Fábián Sára Ráhel, Rédecsi Máté)

13.30: döntő

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.30: VasasPlaket–Mladost Zagreb (horvát)

NOVEMBER 12., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

U19-ES EB-SELEJTEZŐ

17.00: Bulgária–Magyarország (Tv: M4 Sport)

FUTSAL

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

16.00: Magyarország–Litvánia, Sterbinszky Amália Sportcsarnok

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

18.30: FTC-Telekom–Vienna Capitals (osztrák)

19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

7. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Kolstad HB (norvég)–One Veszprém HC, Saupstad (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

20.45: Eurofarm Peliszter (északmacedón)–OTP Bank-Pick Szeged, Bitola (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I

18.00: NEKA–Mol Tatabánya KC

NŐI NB I

18.00: Alba Fehérvár KC–Győri Audi ETO KC

18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Vasas SC

18.00: Váci NKSE–Mol Esztergom

19.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Endo Plus Service-Honvéd

SPORTLÖVÉSZET

Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó

8.15: női kisöbű szabadpuska összetett (Nagybányai-Nagy Anna, Mészáros Eszter, Bajos Gitta)

11.00: döntő

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

C-CSOPORT

20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Primorac Kotor (montenegrói)

NOVEMBER 13., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

F-CSOPORT

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG, Jereván (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.45: Írország–Portugália, Dublin (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

D-CSOPORT

18.00: Azerbajdzsán–Izland, Baku (Tv: Spíler1)

20.45: Franciaország–Ukrajna, Párizs

I-CSOPORT

18.00: Norvégia–Észtország, Oslo (Tv: Spíler2)

20.45: Moldova–Olaszország, Chisinau

K-CSOPORT

20.45: Andorra–Albánia,Encamp

20.45: Anglia–Szerbia, London (Tv: Spíler1)

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐ

OSZTÁLYOZÓ, ELŐDÖNTŐ

17.00: Nigéria–Gabon

20.00: Kamerun–Kongói DK

ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ

ÖTÖDIK KÖR

17.00: Egyesült Arab Emírségek–Irak

ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

23.00: Suriname–Salvador

Péntek, 3.00: Guatemala–Panama

B-CSOPORT

Péntek, 1.00: Trinidad és Tobago–Jamaica

Péntek, 1.00: Bermuda–Curacao

C-CSOPORT

Péntek, 3.00: Haiti–Costa Rica

Péntek, 3.00: Nicaragua–Honduras

U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

15.15: Magyarország–Feröer, Új Hidegkuti Nándor Stadion

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

Péntek, 2.15: New England Patriots–New York Jets (Tv: Arena4)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Kometa-KVGY Kaposvári KK

RÖPLABDA

Férfi Challenge Kupa, 1. forduló (a 32 közé jutásért), 1. mérkőzés

18.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Fino Kaposvár

Női Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágó

18.00: Vasas Óbuda–Olimpiakosz (görög), Érd Aréna

SPORTLÖVÉSZET

Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó

8.00: női sportpisztoly (Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Miriam) pontlövészet

VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

B-CSOPORT

Szolnoki Dózsa–CN Barcelona (spanyol)

C-CSOPORT

Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–BVSC-Manna ABC

NOVEMBER 14., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

A-CSOPORT

20.45: Luxemburg–Németország, Luxembourg (Tv: Spíler1)

20.45: Szlovákia–Észak-Írország, Kassa

G-CSOPORT

18.00: Finnország–Málta, Helsinki (Tv: Spíler2)

20.45: Lengyelország–Hollandia, Varsó (Tv: Spíler2)

L-CSOPORT

20.45: Gibraltár–Montenegró, Gibraltár

20.45: Horvátország–Feröer, Fiume

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.00: UTE–DVTK Jegesmedvék

18.30: DEAC–FEHA19

OSZTRÁK LIGA

19.15: Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: MAFC–Prestige Fitness PSE

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Szent Benedek RA-UTE

SPORTLÖVÉSZET

Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó

8.00: női sportpisztoly (Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Miriam) rapid lövészet

12.00: döntő

8.15: férfi kisöbű szabadpuska fekvő (Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István)

9.45: női kisöbű szabadpuska fekvő (Nagybányai Nagy Anna, Mészáros Eszter, Bajos Gitta)

NOVEMBER 15., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

B-CSOPORT

20.45: Svájc–Svédország, Genf

20.45: Szlovénia-Koszovó, Ljubljana

C-CSOPORT

20.45: Dánia–Fehéroroszország, Koppenhága (Tv: Spíler2)

20.45: Görögország–Skócia, Pireusz (Tv: Spíler1)

E-CSOPORT

18.00: Törökország–Bulgária, Bursa

18.00: Grúzia–Spanyolország, Tbiliszi (Tv: Spíler1)

H-CSOPORT

18.00: Ciprus–Ausztria, Limasszol (Tv: Spíler1)

20.45: Bosznia-Hercegovina–Románia, Zenica

J-CSOPORT

15.00: Kazahsztán–Belgium, Asztana (Tv: Spíler2)

18.00: Liechtenstein–Wales, Vaduz

U19-ES EB-SELEJTEZŐ

18.00: Magyarország–Feröer (Tv: M4 Sport)

NB II

A 11. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

13.00: Budafoki MTE–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

NB III

16. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Sényő FC-ZMB Building

11.00: Kisvárda Master Good II–Debreceni EAC

13.00: Eger SE–Ózd-Sajóvölgye

13.00: Füzesabony SC–Tiszafüredi VSE

13.00: Debreceni VSC II–Gödöllői SK

13.00: Tarpa SC–Bacsó Beton-Cigánd SE

13.00: FC Hatvan–Termálfürdő FC Tiszaújváros

13.00: Putnok FC–Diósgyőri VTK II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Puskás Akadémia FC II–ETO Akadémia

11.00: Újpest FC II–Bicskei TC

13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Balatonfüredi FC

13.00: Komárom VSE–Opus Tigáz Tatabánya

13.00: FC Sopron–Gyirmót FC Győr

13.00: Budaörs–Dorogi FC

13.00: Ikoba Beton Zsámbék–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

16.00: Szombathelyi Haladás–VSC 2015 Veszprém

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Gyulai Termál FC

11.00: Vasas FC II–Szegedi VSE

13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–III. kerületi TVE

13.00: Tiszaföldvár SE–Hódmezővásárhelyi FC

13.00: Monor SE–ESMTK

13.00: Csepel SC–BKV Előre

13.00: Meton-FC Dabas SE–Budapest Honvéd FC II

13.00: Dunaharaszti MTK–Martfűi LSE

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: MTK Budapest II–Ferencvárosi TC II

11.00: Paksi FC II–Pécsi MFC

13.00: Pénzügyőr SE–Dunaújváros FC

13.00: Érdi VSE–Szekszárdi UFC

13.00: Dombóvári FC–Majosi SE

13.00: PTE-PEAC–Kaposvári Rákóczi FC

13.00: Iváncsa KSE–BFC Siófok

13.00: FC Nagykanizsa–Greenplan Balatonlelle SE

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

GYORSKORCSOLYA

0.00 és 20.30: világkupa, Salt Lake City

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

18.30: FTC-Telekom–Pustertal Wölfe (olasz)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

8. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Metz HB (francia)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

18.00: Crvena zvezda (szerb)–Mol Esztergom, Belgrád

FÉRFI EURÓPA-KUPA

3. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

16.00: Mol Tatabánya KC–HSC Suhr Aarau (svájci)

19.00: HC Fivers WAT Margareten (osztrák)–Balatonfüredi KSE, Bécs

FÉRFI NB I

17.00: CYEB-Budakalász–HE-DO B.Braun Gyöngyös

17.00: Csurgói KK–PLER-Budapest

18.00: FTC-Green Collect–Budai Farkasok-Rév

18.00: ETO University HT–Szigetszentmiklósi KSK

18.00: Carbonex-Komló–OTP Bank-Pick Szeged

18.00: One Veszprém HC–NEKA

NŐI NB I

18.00: Kisvárda Master Good SE–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: Kozármisleny KA–Moyra-Budaörs

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

16.30: SZTE-Szedeák–MVM-OSE Lions

17.00: Alba Fehérvár–Zalakerámia ZTE KK

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Egis Körmend

18.00: Sopron KC–DEAC

18.00: NKA Universitas Pécs–Atomerőmű SE

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: MÁV Előre Foxconn-TFSE

18.00: MBH-Békéscsaba–KHG KNRC

SPORTLÖVÉSZET

Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó

10.00: női standard pisztoly (Fábián Sára Ráhel, Sike Renáta)

NOVEMBER 16., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

F-CSOPORT

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Portugália–Örményország, Porto – élőben az NSO-n!

D-CSOPORT

18.00: Ukrajna–Izland, Varsó

18.00: Azerbajdzsán–Franciaország, Baku

I-CSOPORT

20.45: Olaszország–Norvégia, Milánó

20.45: Izrael–Moldova, Chisinau (Tv: Spíler1)

K-CSOPORT

18.00: Szerbia–Lettország, Leskovac

18.00: Albánia–Anglia, Tirana (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

15.30: Miami Dolphins–Washington Commanders, Madrid (Tv: Arena4)

19.00: Atlanta Falcons–Carolina Panthers

19.00: Buffalo Bills–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

19.00: Jacksonville Jaguars–Los Angeles Chargers

19.00: Minnesota Vikings–Chicago Bears

19.00: New York Giants–Green Bay Packers

19.00: Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals

19.00: Tennessee Titans–Houston Texans

22.05: Arizona Cardinals–San Francisco 49ers

22.25: Los Angeles Rams–Seattle Seahawks

22.25: Cleveland Browns–Baltimore Ravens

22.25: Denver Broncos–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

GYORSKORCSOLYA

21.00: világkupa, Salt Lake City

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

16.00: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC

17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–UTE

18.00: DVTK Jegesmedvék–FEHA19

OSZTRÁK LIGA

15.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

8. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: Storhamar HE (norvég)–Győri Audi ETO KC, Hamar (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Brest Bretagne (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI NB I

18.00: Szombathelyi KKA–NEKA

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

MOTORSPORT

MOTOGP

VALENCIAI NAGYDÍJ

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Vasas Óbuda-Fatum Nyíregyháza

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: Fino Kaposvár-Swissten Dág KSE

17.00: Vegyész RC Kazioncbarcika-TFSE

18.00: DEAC-Kecskeméti RC

19.00: MÁV Előre Foxconn–MEAFC-Peka Bau

19.00: Vidux-Szegedi RSE–Szolnoki RK-SC SI

SPORTLÖVÉSZET

Puska, pisztoly világbajnokság, Kairó

8.30: férfi target sprint (Rescsik Márk)

13.30: döntő

