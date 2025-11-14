Európai kézilabdaligák: hat magyar védés Melsungenben, Sipos hosszabbított a klubbal

Bartucz László négy, Palasics Kristóf két védést mutatott be az MT Melsungen csapatában, amely házigazdaként 29–29-es döntetlent játszott a Hannover-Burgdorffal a német férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.
A Bundesliga honlapja szerint Sipos Adrián ezúttal nem talált a hálóba a hazaiaknál. S ha már Melsungen: a német klub a hivatalos honlapján közölte, hogy 2028-ig meghosszabbította a magyar válogatott beálló szerződését. Az eredeti kontraktus a jelenlegi idény végéig volt érvényes.
Szűcs Bence egy gólt dobott az USDK Dunkerque-ben, amely hazai pályán 27–27-es döntetlent játszott a Tremblay-vel a francia bajnokságban.
Décsi Gábornak négy védése volt a Bada Huescában, amely 41–33-ra kikapott a Viveros Herol BM Nava otthonában a spanyol bajnokságban.
