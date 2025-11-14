Nemzeti Sportrádió

A magyar sport, mint brand

PATAI GERGELYPATAI GERGELY
Vágólapra másolva!
2025.11.14. 23:36
null
Balról jobbra: Gyulay Zsolt, Mocsai Lajos, Madaras Norbert, Szöllősi György, Maurer Szemere (Fotó: Földi Imre)
Címkék
Madaras Norbert iCon Gyulay Zsolt
Elegáns helyszínen, a budapesti Marriott Hotelben rendezték meg az iCon brand konferenciát, amelynek egyik témája a magyar sport márkaértéke volt. Maurer Szemere moderátor a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a Hungaroring Zrt. első emberével, Gyulay Zsolttal, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány elnökével, Mocsai Lajossal, a Magyar Vízilabda-szövetséget vezető Madaras Norberttel, valamint lapunk főszerkesztőjével és a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnökével, Szöllősi Györggyel beszélgetett.

Nekünk, magyaroknak sokkal többet jelent a sport, mint pusztán a sikert” – hangsúlyozta Gyulay Zsolt, aki Hajós Alfréd olimpiai győzelmétől a magyar labdarúgó-válogatott Eb-kijutásáig hozott példákat. A MOB elnöke szerint mindig is bizonyítási vágy volt a magyarokban, a sportsikerek pedig jobban beépültek a nemzeti identitásba, mint más országokban. Beszélt az olimpizmus és a Formula–1 trendjeiről, valamint az amerikai tulajdonos brandépítéséről, amelynek hatása a Magyar Nagydíj jegyeladásán is érződik.

A sport nemcsak gyakorlati, hanem szellemi fogalom is” – idézte Szent-Györgyi Albertet Mocsai Lajos, majd kitért a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem meghatározó szerepére a sportkultúra formálásában. Elmondása szerint az idén 100 éves intézmény hozzájárul a nemzet teljesítőképességének növeléséhez és fizikai állapotának javításához. Kiemelte továbbá a bizalmat, a hitelességet, az elfogadottságot és a szakmai kompetenciát, mint az eredményességet meghatározó kulcstényezőket.

Madaras Norbert úgy véli, hogy a sportvilág az élet legobjektívebb területe, amelyben a néplélek az igazságot is keresi. Kétszeres olimpiai bajnokunk beszélt az infrastrukturális fejlesztések és az utánpótlásképzés kapcsolatáról, hozzátéve, hogy a magyar pólósikereket a hagyományok mellett a széles tömegbázis és a fejlődés biztosítja. A honi szövetség elnöke szerint úgy kell népszerűsíteni a sportágat, hogy a hitelesség ne csorbuljon.

A marketing és a kommunikáció atomizálódott az új technológiai lehetőségek miatt – mondta Szöllősi György, hozzátéve, hogy a hagyományos média más perspektívából szemlélteti a brandeket, mint a sportolók és az egyesületek különböző felületei. – Egy-egy klub esetében akkor beszélhetünk erős márkáról, ha a logója és a neve állandóságot tükröz. Nem tesz jót a brandnek, ha ezek változnak, mert a szurkolók ragaszkodnak a hagyományokhoz.”

Szöllősi György szerint elképesztő a magyarok sportszeretete, az utóbbi években a labdarúgás társadalmi presztízsében is megfigyelhető pozitív változás. A Nemzeti Sport főszerkesztője beszámolt azokról a kezdeményezésekről, amelyeknek köszönhetően Puskás Ferenc neve az új nemzedékeknek is fennmarad, továbbá kiemelte Szoboszlai Dominik népszerűségét, amely üzleti nyelvre is lefordítható.

 

Madaras Norbert iCon Gyulay Zsolt
Legfrissebb hírek

Eddig sosem hallott olimpiai sztorik a Sportemberekben

Egyéb egyéni
2025.11.10. 15:40

MOB: terepszemle a Los Angeles-i olimpia helyszínein

Egyéb egyéni
2025.10.22. 15:02

Fábián László a helyszínről: Los Angeles azonnal alkalmas az olimpia megrendezésére

Egyéb egyéni
2025.10.17. 16:41

Nagy lökést adhat a Ferencvárosnak a Recco legyőzése

Vízilabda
2025.10.10. 12:28

Gyulay Zsolt: Látjuk még Jászapáti Petrát a jégen!

Téli sportok
2025.10.06. 16:53

A MOB elnöke a rövid pályás gyorskorcsolyázók edzésén járt

Téli sportok
2025.09.11. 15:10

130 éve őrizzük a lángot! – óriásplakátkampányt indított a MOB

Egyéb egyéni
2025.09.02. 10:46

Gyulay Zsolt: Magyarország egyszerre ennyi dicséretet nagyon rég kapott

F1
2025.08.04. 16:33
Ezek is érdekelhetik