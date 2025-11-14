Asztalitenisz: Lei ezüstérmes a szombathelyi nemzetközi versenyen

A tavalyi évi bravúros duplázása után Lei Balázs most az U19-esek között ezüstérmet szerzett a Szombathelyen rendezett korosztályos nemzetközi asztalitenisz-verseny (WTT Youth Contender) zárónapján – számol be a hazai szövetségi portál.

Lei a döntőben a román Robert Istrate ellenfeleként 3:2-re maradt alul.

A magyarok közül rajta kívül legtovább Szántosi Dávid (U19) és Dohóczki Nóra (U19) jutott a legtovább, mindketten a negyeddöntőig meneteltek.

A részletes eredmények elérhetők a szövetségi honlapon, ITT

(Kiemelt fotó: Kalocsai Richárd)