Asztalitenisz: Lei ezüstérmes a szombathelyi nemzetközi versenyen
A Szombathelyen rendezett korosztályos nemzetközi asztalitenisz-viadal U19-es mezőnyében ezüstérmet szerzett Lei Balázs.
A tavalyi évi bravúros duplázása után Lei Balázs most az U19-esek között ezüstérmet szerzett a Szombathelyen rendezett korosztályos nemzetközi asztalitenisz-verseny (WTT Youth Contender) zárónapján – számol be a hazai szövetségi portál.
Lei a döntőben a román Robert Istrate ellenfeleként 3:2-re maradt alul.
A magyarok közül rajta kívül legtovább Szántosi Dávid (U19) és Dohóczki Nóra (U19) jutott a legtovább, mindketten a negyeddöntőig meneteltek.
A részletes eredmények elérhetők a szövetségi honlapon, ITT.
(Kiemelt fotó: Kalocsai Richárd)
