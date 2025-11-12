Csütörtöki sportműsor: Örményországban lép pályára a magyar válogatott

NOVEMBER 13., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

F-CSOPORT

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG, Jereván (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!

20.45: Írország–Portugália, Dublin (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

D-CSOPORT

18.00: Azerbajdzsán–Izland, Baku (Tv: Spíler1)

20.45: Franciaország–Ukrajna, Párizs (Tv: Arena4)

I-CSOPORT

18.00: Norvégia–Észtország, Oslo (Tv: Spíler2)

20.45: Moldova–Olaszország, Chisinau

K-CSOPORT

20.45: Andorra–Albánia, Encamp

20.45: Anglia–Szerbia, London (Tv: Spíler1)

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐ

OSZTÁLYOZÓ, ELŐDÖNTŐ, MAROKKÓ

17.00: Nigéria–Gabon

20.00: Kamerun–Kongói DK

ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ

ÖTÖDIK KÖR

17.00: Arab Emírségek–Irak

ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

23.00: Suriname–Salvador

Péntek, 3.00: Guatemala–Panama

B-CSOPORT

Péntek, 1.00: Trinidad és Tobago–Jamaica

Péntek, 1.00: Bermuda–Curacao

C-CSOPORT

Péntek, 3.00: Haiti–Costa Rica

Péntek, 3.00: Nicaragua–Honduras

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Litvánia–Izrael (Tv: Arena4)

18.00: Csehország–San Marino

18.00: Észak-Macedónia–Lettország

U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

15.15: Magyarország–Feröer, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

Péntek, 2.15: New England Patriots–New York Jets (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT

Péntek, 5.00: TCR, időmérő, Makaó (Tv: Sport1)

DARTS

Grand Slam of Darts, Wolverhampton

20.00: nyolcaddöntő (Tv: Sport2)

ERŐEMELÉS

18.00: világbajnokság, Kolozsvár (Tv: Eurosport1)

GOLF

19.00: PGA Tour, Bermuda Championship (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

7. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Industria Kielce (lengyel)–Aalborg (dán) (Tv: Sport1)

20.45: Sporting CP (portugál)–Füchse Berlin (német)

20.45: Nantes (francia)–Dinamo Bucuresti (román)

B-CSOPORT

20.45: Barca (spanyol)–Orlen Wisla Plock (lengyel) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Kometa-KVGY Kaposvári KK

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Monaco (francia)

20.00: Fenerbahce (török)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.45: Paris Basketball (francia)–Valencia (spanyol)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Panathinaikosz (görög)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Baskonia (spanyol)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1162 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Férfi CEV-kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

19.00: Helios Grizzlys Giesen (német)–MÁV Előre Foxconn

Férfi Challenge-kupa, 1. forduló (a 32 közé jutásért), 1. mérkőzés

18.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Fino Kaposvár

Női Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágó

18.00: Vasas Óbuda–Olympiakosz (görög) (Tv: Match4)

SAKK

Világkupa, Goa

4. forduló (a 16 közé jutásért), rájátszás

10.30: Sam Shankland (amerikai)–Rapport Richárd, Lékó Péter–Arjun Erigaisi (indiai)

SPORTLÖVÉSZET

Puska-, pisztoly-világbajnokság, Kairó

8.00: női sportpisztoly (Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Miriam) pontlövészet

SZNÚKER

13.45: Champion of Champions, 4. nap (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP-világbajnokság, Torino

Egyes, csoportkör, 3. forduló

Jimmy Connors-csoport

14.00: Fritz (amerikai, 6.)–De Minaur (ausztrál, 7.) (Tv: Match4)

20.30: Alcaraz (spanyol, 1.)–Musetti (olasz, 9.) (Tv: Match4)

VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.00: Szolnoki Dózsa–CN Barcelona (spanyol)

C-CSOPORT

18.00: Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–BVSC-Manna ABC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Rangadó közben hunyt el a Szeged technikai vezetője. Miért kell ilyenkor folytatni a mérkőzést?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban

9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes kézilabdázó. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Hatvan éve ezen a napon lett világbajnok a női kézilabda-válogatott. Ignácz Ilona, Hanus Ágnes, Giba Márta, Lengyel Erzsébet és Fleck Ottó emlékezik a történelmi sikerre

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Édes magyar sportnyelvünk, vendég: Aczél Petra. Labdarúgás, tudósítás a Magyarország–Feröer U21-es válogatott mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Olasz Gergő. Jereváni hangulatjelentés az örmény–magyar vb-selejtező előtt Virányi Zsolttól

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, Kovács Erika

17.00: Labdarúgás: a magyar válogatott első négy vb-selejtezőjének összefoglalója

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Jó András

17.30: Labdarúgás, élő közvetítés az Örményország–Magyarország világbajnoki selejtezőről. Kommentátor: Virányi Zsolt. Szakértő: Bene Ferenc

20.45: Labdarúgás, élő eredménykövetés az Írország–Portugália vb-selejtezőről. Úszás, négy arany a rövid pályás ob-n – Erdei Márk interjúja Jászó Ádámmal. A női kézilabda legendái újra együtt! Világbajnokok, olimpiai ezüstérmesek, Európa-bajnokok – a ’65-ös sikergeneráció találkozója Bera Emesétől. Vívás, Keszi Dóra interjúja a tőröző Szemes Gergővel

22.30: Sportvilág