Csütörtöki sportműsor: Örményországban lép pályára a magyar válogatott
NOVEMBER 13., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG, Jereván (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!
20.45: Írország–Portugália, Dublin (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
D-CSOPORT
18.00: Azerbajdzsán–Izland, Baku (Tv: Spíler1)
20.45: Franciaország–Ukrajna, Párizs (Tv: Arena4)
I-CSOPORT
18.00: Norvégia–Észtország, Oslo (Tv: Spíler2)
20.45: Moldova–Olaszország, Chisinau
K-CSOPORT
20.45: Andorra–Albánia, Encamp
20.45: Anglia–Szerbia, London (Tv: Spíler1)
AFRIKAI VB-SELEJTEZŐ
OSZTÁLYOZÓ, ELŐDÖNTŐ, MAROKKÓ
17.00: Nigéria–Gabon
20.00: Kamerun–Kongói DK
ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ
ÖTÖDIK KÖR
17.00: Arab Emírségek–Irak
ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ
5. FORDULÓ
A-CSOPORT
23.00: Suriname–Salvador
Péntek, 3.00: Guatemala–Panama
B-CSOPORT
Péntek, 1.00: Trinidad és Tobago–Jamaica
Péntek, 1.00: Bermuda–Curacao
C-CSOPORT
Péntek, 3.00: Haiti–Costa Rica
Péntek, 3.00: Nicaragua–Honduras
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Litvánia–Izrael (Tv: Arena4)
18.00: Csehország–San Marino
18.00: Észak-Macedónia–Lettország
U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
15.15: Magyarország–Feröer, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
11. FORDULÓ
Péntek, 2.15: New England Patriots–New York Jets (Tv: Arena4)
AUTÓSPORT
Péntek, 5.00: TCR, időmérő, Makaó (Tv: Sport1)
DARTS
Grand Slam of Darts, Wolverhampton
20.00: nyolcaddöntő (Tv: Sport2)
ERŐEMELÉS
18.00: világbajnokság, Kolozsvár (Tv: Eurosport1)
GOLF
19.00: PGA Tour, Bermuda Championship (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
7. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Industria Kielce (lengyel)–Aalborg (dán) (Tv: Sport1)
20.45: Sporting CP (portugál)–Füchse Berlin (német)
20.45: Nantes (francia)–Dinamo Bucuresti (román)
B-CSOPORT
20.45: Barca (spanyol)–Orlen Wisla Plock (lengyel) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Kometa-KVGY Kaposvári KK
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Monaco (francia)
20.00: Fenerbahce (török)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.45: Paris Basketball (francia)–Valencia (spanyol)
20.45: Real Madrid (spanyol)–Panathinaikosz (görög)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Baskonia (spanyol)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1162 (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
Férfi CEV-kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
19.00: Helios Grizzlys Giesen (német)–MÁV Előre Foxconn
Férfi Challenge-kupa, 1. forduló (a 32 közé jutásért), 1. mérkőzés
18.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Fino Kaposvár
Női Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágó
18.00: Vasas Óbuda–Olympiakosz (görög) (Tv: Match4)
SAKK
Világkupa, Goa
4. forduló (a 16 közé jutásért), rájátszás
10.30: Sam Shankland (amerikai)–Rapport Richárd, Lékó Péter–Arjun Erigaisi (indiai)
SPORTLÖVÉSZET
Puska-, pisztoly-világbajnokság, Kairó
8.00: női sportpisztoly (Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Miriam) pontlövészet
SZNÚKER
13.45: Champion of Champions, 4. nap (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP-világbajnokság, Torino
Egyes, csoportkör, 3. forduló
Jimmy Connors-csoport
14.00: Fritz (amerikai, 6.)–De Minaur (ausztrál, 7.) (Tv: Match4)
20.30: Alcaraz (spanyol, 1.)–Musetti (olasz, 9.) (Tv: Match4)
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.00: Szolnoki Dózsa–CN Barcelona (spanyol)
C-CSOPORT
18.00: Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–BVSC-Manna ABC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Rangadó közben hunyt el a Szeged technikai vezetője. Miért kell ilyenkor folytatni a mérkőzést?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban
9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes kézilabdázó. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Hatvan éve ezen a napon lett világbajnok a női kézilabda-válogatott. Ignácz Ilona, Hanus Ágnes, Giba Márta, Lengyel Erzsébet és Fleck Ottó emlékezik a történelmi sikerre
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Édes magyar sportnyelvünk, vendég: Aczél Petra. Labdarúgás, tudósítás a Magyarország–Feröer U21-es válogatott mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Olasz Gergő. Jereváni hangulatjelentés az örmény–magyar vb-selejtező előtt Virányi Zsolttól
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, Kovács Erika
17.00: Labdarúgás: a magyar válogatott első négy vb-selejtezőjének összefoglalója
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Jó András
17.30: Labdarúgás, élő közvetítés az Örményország–Magyarország világbajnoki selejtezőről. Kommentátor: Virányi Zsolt. Szakértő: Bene Ferenc
20.45: Labdarúgás, élő eredménykövetés az Írország–Portugália vb-selejtezőről. Úszás, négy arany a rövid pályás ob-n – Erdei Márk interjúja Jászó Ádámmal. A női kézilabda legendái újra együtt! Világbajnokok, olimpiai ezüstérmesek, Európa-bajnokok – a ’65-ös sikergeneráció találkozója Bera Emesétől. Vívás, Keszi Dóra interjúja a tőröző Szemes Gergővel
22.30: Sportvilág