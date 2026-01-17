Ötgólos vereséget szenvedett női válogatottunk az amerikaiak ellen

„NAGYON KIÉLEZETT MECCSRE számítok szombaton is” – nyilatkozta lapunknak az Egyesült Államok legendás, háromszoros olimpiai és ötszörös világbajnok szövetségi kapitánya, Adam Krikorian csütörtökön, a Szolnoki Vízilabda Arénában. A magyar válogatott ekkor játszotta a január 26-án, Funchalban kezdődő Európa-bajnokságot megelőző első felkészülési mérkőzését. Az összecsapást borzalmasan kemény védekezés jellemezte – a meccs második felében 14 percig egyetlen gól sem született –, a 8–8-as rendes játékidőt követően szétlövésben az amerikaiak diadalmaskodtak.

Szolnokról Budapestre utazott a két válogatott, hogy szombaton, a Császár-Komjádi Sportuszodában a visszavágón is összemérjék tudásukat egymással – válogatottunk immár a hivatalos Eb-csapatával állt ki, merthogy Cseh Sándor szövetségi kapitány pénteken keretet hirdetett.

A hazai szövetség elnöke, Madaras Norbert 50. válogatottsága alkalmából köszöntötte Neszmély Boglárkát, s 200 szereplése apropóján Szilágyi Dorottyát, ezzel ünnepi alaphangulatot adva a találkozónak.

Mindkét együttes kezdőkapust váltott az első meccshez képest, nálunk Golopencza Szonja, az amerikaiaknál Lauren Steele védett, mindketten remekül kezdtek. Ahogyan a magyarok is, a vezetést mi szereztük meg, Keszthelyi Rita ötméterese révén, sorozatban három amerikai gól következett, erre Hajdú Kata válaszolt (2–3).

A második felvonásban is jóval több személyi hibával játszottunk, mint ellenfelünk, háromszor annyit hoztunk össze, mint az Egyesült Államok, amely hatból hat gólját emberelőnyből szerezte. A játékunk azonban egyre inkább összeállt, maradtunk a rivális nyakán – 6–5-ös vendégelőnnyel kezdődött a nagyszünet.

Hajdú Kata találatát négy amerikai gól követte, Jordan Raney-t és Ryann Neushult sem tudtuk megállítani. Nagyra nyílt az olló, 10–6-os hátrányban kellett ráfordulnunk a záró játékrészre. A játék képét csak kiegyenlíteni tudtuk, átvenni az irányítást nem, el kellett könyvelnünk 13–8-as vereséget kellett elkönyvelnünk.

Folytatás jövő szerdán ugyanitt, Görögország ellen.

VÍZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–EGYESÜLT ÁLLAMOK 8–13 (2–3, 3–3, 1–4, 2–3)

Budapest, Császár-Komjádi Sportuszoda, 1100 néző. V: Debreceni Nóra, Fodor Rajmund.

HAZAI: Golopencza – Keszthelyi 1, Vályi 1, Sümegi, Varró, Faragó K. 1, Leimeter 1. Csere: Neszmély (kapus), Szilágyi 1, Dömsödi, Aubéli, Rybanska 1, Tiba, HAJDÚ 2. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

VENDÉG: Steele – Gazzaniga, RANEY 4, Fattal 1, Sekulic 1, Ausmus, Lineback. Csere: LONGAN (kapus), Stryker, Prentice 2, Hauschild, Haaland-Ford, NEUSHUL 5, Roemer. Szövetségi kapitány: Adam Krikorian

Emberelőny-kihasználás: 7/4, ill. 10/7.

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1.

Kipontozódott: Jewel Roemer (31. p.).

MESTERMÉRLEG

Cseh Sándor: – Nagyon leegyszerűsítem, sajnos, amit mondok igaz is, nagyon kipukkadtunk a közös edzőtábor utolsó napjára. Négy napig meccseztünk velünk, mindahányszor kiegyenlítettek voltak az erőviszonyok bennük maradt erő a zárásra, bennünk nem.

Adam Krikorian: – Mindkét csapat fáradt volt ma, még az edzők is azok voltak. Úgy érzem ezúttal szerencsénk volt, azt illetően, hogy nagy előnyre tettünk szert. Tudom, hogy a magyar csapat ennél sokkal jobban tud játszani. Fantasztikus hetet tudhatunk magunk mögött, köszönjük a vendéglátást.

A NŐI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EB-KERETE

Kapusok: Neszmély Boglárka (FTC-Telekom), Golopencza Szonja (UVSE). Mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla, Faragó Kamilla, Hajdú Kata, Tiba Panna (mind UVSE), Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda (mind FTC), Garda Krisztina, Sümegi Nóra (mindkettő DFVE), Dömsödi Dalma (BVSC), Rybanska Natasa (CN Sabadell), Varró Eszter (UCLA)