Felkészülés: a Honvéd és a Csákvár is kikapott Törökországban

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

1. FC Slovacko (cseh I.)–Budapest Honvéd FC 2–1 (0–1)

Belek, Törökország

HONVÉD: Dúzs – Kállai, Pauljevics, Balázs T., Varga B., Földi – Somogyi, Szamosi (Kesztyűs) – Pinte (Zuigeber), Hetyei, Varga K. (Ujváry)

G: Tetour, Ndefe, ill. Varga K.

Aqvital FC Csákvár–LKS Lodz (lengyel II.) 0–3 (0–2)

Side, Törökország

Csákvár: Perczel – Lorentz, Pál B., Karacs, Tifán – Szalai, Radics, Dencinger – Szabó B., Baracskai, Haragos. A 2. félidőben pályára lépett: Lehoczki, Umathum, Helembai, Fejős, Somfalvi, Szakály D., Farkas A., Ominger B., Simon A., Bányai