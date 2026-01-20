Felkészülés: a Honvéd és a Csákvár is kikapott Törökországban
Az NB II-es labdarúgócsapatok közül a Törökországban edzőtáborozó Budapest Honvéd mellett a Csákvár játszott kedden felkészülési mérkőzést. A kispestiek cseh első osztályú csapattól kaptak ki úgy, hogy Varga Kevin megszerezte első gólját új klubjában, míg a Csákvár lengyel riválistól szenvedett vereséget.
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
1. FC Slovacko (cseh I.)–Budapest Honvéd FC 2–1 (0–1)
Belek, Törökország
HONVÉD: Dúzs – Kállai, Pauljevics, Balázs T., Varga B., Földi – Somogyi, Szamosi (Kesztyűs) – Pinte (Zuigeber), Hetyei, Varga K. (Ujváry)
G: Tetour, Ndefe, ill. Varga K.
Aqvital FC Csákvár–LKS Lodz (lengyel II.) 0–3 (0–2)
Side, Törökország
Csákvár: Perczel – Lorentz, Pál B., Karacs, Tifán – Szalai, Radics, Dencinger – Szabó B., Baracskai, Haragos. A 2. félidőben pályára lépett: Lehoczki, Umathum, Helembai, Fejős, Somfalvi, Szakály D., Farkas A., Ominger B., Simon A., Bányai
