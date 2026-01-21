Női pólóválogatottunk négy góllal megverte a világbajnok görögöket

A felkészülés végéhez közeledik női vízilabda-válogatottunk, amely jövő hétfőtől már a portugáliai Funchalban ugrik medencébe az Európa-bajnoki csoportkör első fordulójában, Spanyolország ellen. Az öthetes összetartás során kétszer is megmérkőztünk az Egyesült Államokkal, egy-egy szoros és sima vereséget kellett elkönyvelnie Cseh Sándor csapatának, amely szerda este, a budapesti Császár-Komjádi Sportuszodában Görögországgal mérte össze a tudását. A két együttes tétmérkőzésen legutóbb tavaly, a szingapúri vb-n találkozott egymással, ott ráadásul kétszer is, előbb a magyarok örülhettek a sikernek, a döntőben viszont Görögország bizonyult jobbnak. Volt tehát miért visszavágnunk!

A lányok kéz a kézben, szólt a Himnusz, tapsvihar, dudaszó, csapatkiáltás, majd csobbanás a medencébe – kezdődhetett a meccs. A mieink fehérben, a görögök kékben. Vályi Vanda elhozta a labdát, Faragó Kamilla ejtett – gól. Sümegi Nórát a sarokba küldték, kivédekeztük, felúsztunk, Vályi gólt dobott. Fotini Triha szépített, mégis úgy tűnt, a görögök egyelőre nem találják az ellenszerünket, mi viszont láthatóan megtaláltuk az övéket, remek bejátszás Dömsödinek, gól (3–1) – így kell elkezdeni a mérkőzést! Újabb Triha-találat, de Rybanska Natasa beállt, s betalált, nem is egyszer, nem is kétszer, sorozatban háromszor (6–2)! Garda Krisztina is beköszönt, nálunk lényegében minden működött, náluk szinte semmi – tetemes, ötgólos előny magyar az első negyed végén (7–2).

Összeszedte magát Görögország, Vasziliki Plevritu rögtön duplázott, bő három perc elteltével Garda válaszolt (8–4). Vasziliki testvére, Eleftheria Plevritu ötméteresből volt eredményes, Leimeter Dóra meg a jobb szélről (9–5), aztán Garda, ugyancsak ötösből, végül az utolsó másodpercekben távolról. A második negyed eredményben kiegyenlítettebben alakult, ám a magyarok érezhetően irányították az összecsapást – 11–5 a félidőben, megérdemelten.

Keményebb játékot hozott a harmadik felvonás, egymást követték az ötméteresek, egyik oldal sem hibázott. Keszthelyi gólját követően Eleni Xenaki gyönyörű svédcsavart mutatott be közelről, majd Eleftheria Plevritu ejtett távolról kiválóan (13–9). Érdekesség, hogy válogatottunk a harmadik negyed utolsó egy percében játszhatott először emberelőnyben, Keszthelyi kihasználta a lehetőséget, 14–9-es előnnyel fordulhattunk rá a záróetapra.

Csapatunk negyedik alkalommal is elhozta a labdát, gól ezúttal nem követte. A fordulás után viszont mintha zsinóron húzták volna a kapuba Faragó lövését (15–9), aztán Garda is távolról talált be, szerdán már negyedszer. Rengeteg hibára kényszerítettük a görögöket, akik ekkorra érezhetően elengedték a meccset. A vége 18–14 lett, kiváló előjel az Európa-bajnokság előtt!

NŐI VÍZILABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG 18–14 (7–2, 4–3, 3–4, 4–5)

Budapest, Császár-Komjádi Sportuszoda, 500 néző. V: Sajben Nikolett, Kun György

MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – Vályi 2, KESZTHELYI 2, Sümegi, Aubéli 1, FARAGÓ 3, Leimeter 1. Csere: Szilágyi D., Varró E., Dömsödi 1, RYBANSKA 3, GARDA 4, Tiba, Hajdú K. 1. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

GÖRÖGORSZÁG: Dzurka – TRIHA 3, V. Plevritu 2, Patra 1, Miriokefalitaki, Xenaki 1, E. Plevritu 2. Csere: Kiriakopulu (kapus), Grigoropulu, Funtontu, Ninu, Sziuti 3, Tornaru, Bicaku 2, Karajanni. Szövetségi kapitány: Harisz Pavlidisz

Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 7/2

Gól – ötméteresből: 4/4, ill. 4/4

Kipontozódott: Sümegi (26. p.), Patra (29. p.).

MESTERMÉRLEG

Cseh Sándor: – Szomorú voltam, mert láttam, hogy egész héten milyen jól játszottak a lányok az amerikaiak ellen, és pont az utolsó találkozóra kipukkadtunk kicsit. Viszont utána pihentünk két napot, és ezen a meccsen érződött, mennyit jelentett nekünk az Egyesült Államok elleni edzőtábor. Ezeket meg kell szokni, nem kikerülni. Nagyon jó iramot diktáltunk ma, ebben voltunk jobbak a görögöknél.