Felkészülés: hét gólt rúgott az ETO Akadémiának a Komáromi FC

A TELJES MÉRKŐZÉS IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

Pénteken furcsa programot közölt az ETO FC kommunikációs csapata, az alapján ugyanis vasárnap délelőtt tizenegykor Győrben a komáromi szlovák első osztályú csapat volt az ellenfél, fél háromkor pedig a Rapid otthonában lépett volna pályára az együttes. Nos, végül az NB III-as ETO Akadémia ugrott be a győri mérkőzésre, az élvonalbeli csapat ellen szerzett tapasztalaton és a mozgáson kívül azonban nem sok köszönet lehetett benne, mert 7–0-ra kikaptak a fiatalok (Brecska Dániel, Urblík Norbert, Jovan Zivkovic, Lacza Alex és a rutinos Kiss Máté futballozott korábban tétmeccsen a nagyok között) a Komáromi FC ellen.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

ETO Akadémia–Komáromi FC (szlovákiai) 0–7 (0–2)

ETO Akadémia: Brecska – Szarka, Urblík, Koncz, Black, Kiss, Conte, Pálvalvi, Zivkovic, Garamszegy-Géczy, Lacza

Gólszerző: Domonkos K. (2), J. Palán, C. Bayemi, D. Zák, E. Mashike, A. Krcík