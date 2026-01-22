Felkészülés: a KTE legyőzte a Sepsit, harmadosztályú csapattól kapott ki a Vidi

A Kecskeméti TE az idény végéig kölcsönvette a Sepsi OSK saját nevelésű középpályását, Nistor Ákost. A 21 éves játékos hat alkalommal lépett pályára a jelenleg a román Liga 2-ben szereplő szentgyörgyi együttes első csapatában, ebből négyszer az élvonalban, a 2023–2024-es évadban pedig a Csíkszeredának adta kölcsön a Sepsi, ahol 12 mérkőzésen egy gólt szerzett.

Nistor régi és új csapata egyaránt Törökországban edzőtáborozik, és csütörtökön kétszer 60 perces felkészülési mérkőzést játszottak egymás ellen, amely az NB II-es együttes kétgólos sikerével zárult – az utolsó gólt éppen Nistor lőtte a szentgyörgyi kapuba.

NB II-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

Sepsi OSK (romániai)–Kecskeméti TE 2–4 (1–1)*

Belek (Törökország)

Gólszerző: Heras (41.), Mawa (77.), ill. Czékus (43.), Szűcs Sz. (87.), Derekas (111.), Nistor (120.)

KF Prishtina (koszovói)–Budapest Honvéd FC 1–0 (0–0)

Side (Törökország)

Gólszerző: Dobratiqi (76.)

Videoton FC Fehérvár–III. Kerületi TVE (NB III) 1–2 (0–2)

Székesfehérvár, Sóstói Edzőközpont

Gólszerző: Simut (59.), ill. Wirth (18., 32.)

ND Primorje (szlovén)–Budafoki MTE 0–2 (0–1)

Brezice (Szlovénia)

Gólszerző: Németh M. (44.), Stumpf (78.)

*2x60 perces mérkőzés