A DAC döntetlent játszott az Austria Wiennel

2026.01.26. 16:45
felkészülés DAC Austria Wien
A Dunaszerdahely a második, egyben utolsó törökországi felkészülési találkozóján 1–1-es döntetlent játszott az Austria Wiennel.

A szombatra tervezett, a rossz időjárás miatt elmaradt, FK Szarajevo elleni összecsapás után hétfőn a 24-szeres osztrák bajnok Austria Wien ellen lépett pályára a sárga-kék csapat. Sérülés miatt Alejandro Mendez, Viktor Djukanovic, George Gagua és Samsindin Ouro sem léphetett pályára, Alekszandar Popovics kapus pedig kimaradt a keretből. Az erős szélben rendezett mérkőzésen az első félidőben a legnagyobb helyzetet Udvaros Nathan nevéhez fűződik, akinek a lövését a lilák a gólvonalról vágták ki.

A szünet után a vendégek előtt is akadt nagy helyzet – kimaradt –, majd a 76. percben egy szöglet után a szabadon hagyott Marko Raguz már nem hibázott, két lépésről talált be Jan-Christoph Bartels kapujába. Az utolsó percek a dunaszerdahelyieké voltak, és erőfeszítéseiket siker koronázta, amikor Martin Jencus sarokrúgását Alioune Sylla megcsúsztatta, és Tarasz Kacsaraba kiegyenlített.

A DAC szerdán tér haza, szombaton, 15.00 órai kezdettel a Trencsén ellen pedig már a tavaszi szezon bajnoki főpróbája következik.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Austria Wien (osztrák)–DAC 1–1 (0–0)
DAC: Filipe (Bartels, 60.) – Kapanadze (Corr, 60.), Blazek (Kacsaraba, 60.), Nemanics, Modesto (Barro, 83.) – Bationo (Jencus, 60.), Udvaros (Blasko, 72.), Tuboly (Gueye, a szünetben) – Gruber (Lábo, 72.), Trusa (Redzic, 60.), Ramadan (Sylla, a szünetben). Vezetőedző: Branislav Fodrek
Gólszerző: Raguz (76.), ill. Kacsaraba (90.)

 

