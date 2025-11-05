Bölöni László Jenei Imréről: Nem akarta szabályozni minden percünket, de nem is kellett

Bölöni László, a Jenei Imre vezetésével BEK-et nyerő Steaua kulcsjátékosa, 102-szeres román válogatott játékos, edző:

„Nem sok magyar edző van, aki BEK-et tudott nyerni a csapatával, Jenei Imrén kívül csak Guttmann Béla és Kovács István, ám amíg ők olyan klubokkal nyertek, mint a Benfica és az Ajax, Imre egy kelet-európai, román csapattal, ami talán még nagyobb szó. Világbajnokságra és Európa-bajnokságra is kivitte a román válogatottat, ahol aztán szövetségi kapitányként az utódja lehettem. Négy éven át laktunk egymással szemben a román hadsereg apartmanházában, amikor az edzőm volt a Steauánál. Egymással mindig magyarul beszéltünk, hosszú beszélgetéseink, vitáink voltak. Nehezen értettem meg az ő edzői filozófiáját. Hozzám Mircea Lucescué állt közelebb, aki szövetségi kapitányként volt az edzőm a válogatottnál. Ő mindent tudni akart az ellenfélről, a legapróbb részletekre is kíváncsi volt, hogy a leghatékonyabban készíthesse föl a csapatát és egyes játékosait az aktuális vetélytárs ellen. Imre ezzel szemben csak a saját csapatával foglalkozott. Azt mondta, számomra ti vagytok a legjobbak, bízom bennetek, szabadságot adok a pályán és a pályán kívül is, mert akkor tudjátok a legjobb teljesítményt nyújtani, ha felszabadultan játszotok. És valóban, annak a csapatnak kellett ez a fajta bizalom. Jenei Imre nem akarta szabályozni minden percünket, nem tiltott meg semmit, de nem is kellett, mert mi szégyelltük a legjobban, ha nem tudtunk megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyet Imre támasztott velünk szemben, és mi, ez a különleges közösség is magával szemben. Hogy mennyire nem foglalkozott az ellenfelekkel, arra egy példa: a Barcelona, amellyel a BEK-döntőben találkoztunk és amely ellen tizenegyesekkel nyertünk, az elődöntőből, a Göteborg ellen tizenegyesekkel jutott a döntőbe. De mi meg sem nézhettük azt a szétlövést, Jenei egyszerűen nem engedte meg nekünk, még Duckadam sem látta, hogy miként rúgják a tizenegyeseket a Barcelona játékosai, nem készülhetett fel belőlük, mégis megfogta aztán mind a négy tizenegyesüket. Sajnos Helmut sincs már közöttünk és mától Imre sem. Nyugodjanak békében.”