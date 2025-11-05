Bölöni László Jenei Imréről: Nem akarta szabályozni minden percünket, de nem is kellett

Nemzeti Sportrádió

2025.11.05.
Bölöni László (középen) Jenei Imrével (jobbra) és Tudorel Stoicával
Ahogy beszámoltunk róla, szerda reggel nagyváradi otthonában elhunyt Jenei Imre, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A Budapesten a napokban bemutatott, Bölöni Lászlóról készült dokumentumfilm készítői még forgattak vele és meg is szólal a filmben, s most a film címszereplője is megemlékezett a szakemberről.

Bölöni László, a Jenei Imre vezetésével BEK-et nyerő Steaua kulcsjátékosa, 102-szeres román válogatott játékos, edző: 

„Nem sok magyar edző van, aki BEK-et tudott nyerni a csapatával, Jenei Imrén kívül csak Guttmann Béla és Kovács István, ám amíg ők olyan klubokkal nyertek, mint a Benfica és az Ajax, Imre egy kelet-európai, román csapattal, ami talán még nagyobb szó. Világbajnokságra és Európa-bajnokságra is kivitte a román válogatottat, ahol aztán szövetségi kapitányként az utódja lehettem. Négy éven át laktunk egymással szemben a román hadsereg apartmanházában, amikor az edzőm volt a Steauánál. Egymással mindig magyarul beszéltünk, hosszú beszélgetéseink, vitáink voltak. Nehezen értettem meg az ő edzői filozófiáját. Hozzám Mircea Lucescué állt közelebb, aki szövetségi kapitányként volt az edzőm a válogatottnál. Ő mindent tudni akart az ellenfélről, a legapróbb részletekre is kíváncsi volt, hogy a leghatékonyabban készíthesse föl a csapatát és egyes játékosait az aktuális vetélytárs ellen. Imre ezzel szemben csak a saját csapatával foglalkozott. Azt mondta, számomra ti vagytok a legjobbak, bízom bennetek, szabadságot adok a pályán és a pályán kívül is, mert akkor tudjátok a legjobb teljesítményt nyújtani, ha felszabadultan játszotok. És valóban, annak a csapatnak kellett ez a fajta bizalom. Jenei Imre nem akarta szabályozni minden percünket, nem tiltott meg semmit, de nem is kellett, mert mi szégyelltük a legjobban, ha nem tudtunk megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyet Imre támasztott velünk szemben, és mi, ez a különleges közösség is magával szemben. Hogy mennyire nem foglalkozott az ellenfelekkel, arra egy példa: a Barcelona, amellyel a BEK-döntőben találkoztunk és amely ellen tizenegyesekkel nyertünk, az elődöntőből, a Göteborg ellen tizenegyesekkel jutott a döntőbe. De mi meg sem nézhettük azt a szétlövést, Jenei egyszerűen nem engedte meg nekünk, még Duckadam sem látta, hogy miként rúgják a tizenegyeseket a Barcelona játékosai, nem készülhetett fel belőlük, mégis megfogta aztán mind a négy tizenegyesüket. Sajnos Helmut sincs már közöttünk és mától Imre sem. Nyugodjanak békében.”

