Nemzeti Sportrádió

„A filmvásznon is legendás!” – Orbán Viktor Bölöni Lászlót és a róla szóló filmet méltatta

V. B.V. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.03. 19:55
Címkék
Bölöni – Az erdélyi legenda Orbán Viktor Bölöni László filmbemutató
Hétfő este az Uránia Filmszínházban tartják meg a Bölöni László labdarúgó, edző életútjáról szóló „Bölöni – az erdélyi legenda” című magyar életrajzi film díszbemutatóját. „A filmvásznon is legendás!” – írta ennek kapcsán Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a közösségi oldalán.
Kapcsolódó tartalom

Gólok, könnyek, emberség – a Bölöni-film ősbemutatója Marosvásárhelyen

Az erdélyi legenda című, közel kétórás alkotást három telt ház előtt is levetítették.

November 6-án mutatják be a magyar mozikban a Bölöni Lászlóról szóló filmet

„A Bölöni-film több, mint egy sportfilm, egy kisebbségi sorban élő, szegény magyar-székely fiú büszke története.”

Már filmen is legenda – Csinta Samu publicisztikája

ALAPVONAL. Az igazi premier azonban ma lesz Marosvásárhelyen, a főhős életének egyik meghatározó helyszínén. A Bölöni Lászlóról készült, Az erdélyi legenda című, Kollarik Tamás és Szabó Attila nevéhez fűződő alkotásnak több okból is megelőlegezett bizalom jár.

Hatalmas siker volt a Bölöni-film Miskolcon

Telt ház és hosszú percekig tartó vastaps fogadta Kollarik Tamás és Szabó Attila alkotását az erdélyi futball legendájáról.

 

Bölöni – Az erdélyi legenda Orbán Viktor Bölöni László filmbemutató
Legfrissebb hírek

„Jobb lett volna átengedni azt a vonatot!” – Orbán Viktor is reagált az FTC győzelmére

Európa-liga
2025.10.24. 12:04

A Bölöni László történetével vont párhuzam is téma volt a Puskás-esten

Magyar válogatott
2025.10.23. 21:20

Gólok, könnyek, emberség – a Bölöni-film ősbemutatója Marosvásárhelyen

Minden más foci
2025.10.20. 22:32

Már filmen is legenda – Csinta Samu publicisztikája

Minden más foci
2025.10.19. 23:57

Orbán Viktor: Tényleg nincs lehetetlen! Megyünk tovább, irány a vb!

Magyar válogatott
2025.10.14. 23:58

Orbán Viktor: Amíg visszakapaszkodunk a világ tetejére, el kell telnie néhány évnek

Magyar válogatott
2025.10.14. 09:51

Bölöni László: Jobban, pontosabban, erősebben kell játszani a portugálok ellen

Foci vb 2026
2025.10.13. 21:24

Orbán Viktor az unokájával együtt szurkolt a magyar válogatottnak – fotó, videó

Magyar válogatott
2025.10.13. 11:10
Ezek is érdekelhetik