„A filmvásznon is legendás!” – Orbán Viktor Bölöni Lászlót és a róla szóló filmet méltatta
Hétfő este az Uránia Filmszínházban tartják meg a Bölöni László labdarúgó, edző életútjáról szóló „Bölöni – az erdélyi legenda” című magyar életrajzi film díszbemutatóját. „A filmvásznon is legendás!” – írta ennek kapcsán Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a közösségi oldalán.
Már filmen is legenda – Csinta Samu publicisztikája
2025.10.19. 23:57
