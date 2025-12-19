Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: amerikai hátvédet igazolt a Corona Brasov – hivatalos

Vágólapra másolva!
2025.12.19. 10:38
null
Matthew Steif (Fotó: Erste Liga)
Címkék
jégkorong Matthew Steif Corona Brasov Erste Liga
Az amerikai Matthew Stieffel erősítette meg keretét a jégkorong Erste Ligában érdekelt Corona Brasov.

A liga honlapjának pénteki tájékoztatása szerint a 29 éves védő a tengerentúli harmadosztályban (ECHL) szereplő Worcester Railerstől érkezik, amelynél ebben az idényben 16 mérkőzésen négy pontot (egy gól, három gólpassz) gyűjtött. A 2024–2025-ös idényt a brit bajnokságban töltötte, a Glasgow Clan színeiben 30 találkozón öt pontig jutott.

Stief ma (pénteken), az UTE elleni idegenbeli bajnokin mutatkozhat be a brassóiaknál. A Corona a második, az UTE a harmadik a tabellán.

 

jégkorong Matthew Steif Corona Brasov Erste Liga
Legfrissebb hírek

Bartalis István: Régóta ez volt az első meccsünk, amin domináltunk

Jégkorong
Tegnap, 8:56

Sorozatban ötödször nyert a keleten vezető Hurricanes

Amerikai sportok
Tegnap, 7:35

Kikaptak a magyar csapatok az osztrák hokiligában

Jégkorong
2025.12.17. 22:44

Jégkorong MK: előnybe került a DEAC

Jégkorong
2025.12.17. 22:09

Elhunyt a legendás cseh jégkorongozó, Josef Horesovsky

Jégkorong
2025.12.17. 15:53

Hoki: a csapategység meghozta a sikert az U20-as válogatottnak a vb-n

Utánpótlássport
2025.12.15. 20:51

Erste Liga: amerikai szélsőt igazolt a FEHA19

Jégkorong
2025.12.15. 15:57

Erste Liga: amerikai támadóval erősített a Csíkszereda

Jégkorong
2025.12.15. 11:03
Ezek is érdekelhetik