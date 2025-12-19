Erste Liga: amerikai hátvédet igazolt a Corona Brasov – hivatalos

Az amerikai Matthew Stieffel erősítette meg keretét a jégkorong Erste Ligában érdekelt Corona Brasov.
A liga honlapjának pénteki tájékoztatása szerint a 29 éves védő a tengerentúli harmadosztályban (ECHL) szereplő Worcester Railerstől érkezik, amelynél ebben az idényben 16 mérkőzésen négy pontot (egy gól, három gólpassz) gyűjtött. A 2024–2025-ös idényt a brit bajnokságban töltötte, a Glasgow Clan színeiben 30 találkozón öt pontig jutott.
Stief ma (pénteken), az UTE elleni idegenbeli bajnokin mutatkozhat be a brassóiaknál. A Corona a második, az UTE a harmadik a tabellán.
