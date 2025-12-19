Kiss Virág görög csapatával nyolcaddöntőzik a Sopron a női kosárlabda Európa-kupában

A Kiss Virágot foglalkoztató görög Athinaikosz lesz a Sopron Basket ellenfele a női kosárlabda Európa-kupa nyolcaddöntőjében.
Az európai szövetség közleménye szerint a 2022-ben Euroliga-győztes magyar együttes – amely csütörtökön a török Besiktast búcsúztatva került a legjobb 16 közé – idegenben kezdi a párharcot.
A nyolcaddöntő első mérkőzéseit január 15-én, a visszavágókat egy héttel később rendezik.
A soproniak az előző idényben is lekerültek az Euroligából az Európa-kupába, melynek elődöntőjében a későbbi győztes francia Villeneuve d’Ascq állította meg őket.
