Luka Doncic 45 pontos tripla duplával vezette győzelemre a Lakerst – videó
A New Orleans Pelicans az aktuális idény legnagyobb feltámadását hozva, 25 pontos hátrányból felállva, hosszabbítás után verte a Houstont. A Rocketsben Kevin Durant 32, Alperen Sengun 28 pontot szórt, míg a hazaiknál Saddiq Bey 29, Trey Murhpy 27 ponttal zárt.
NBA idénycsúcsot döntött a Dallas is. A Mavericks 15 blokkot mutatott be, öten is legalább két blokkot értek el a Detroit Pistons ellen, ennek köszönhetően a Dallas hosszabbítás után 116–114-re nyert. Az 1/1-es Cooper Flagg 23 pontos, 10 lepattanós dupla duplával zárt, a vendégek legjobbja a 29 pontot és 10 lepattanót elérő Cade Cunningham volt.
Amióta a labdaszerzést mérik (1973–1974-es idény), azóta csak Cade Cunningham szerzett legalább 45 pontos, 10 lepattanós, 10 asszisztos tripla duplát úgy, hogy legalább öt labdaszerzése is volt – Cunninghamhez az éjszaka Luka Doncic is csatlakozott. A szlovén vezérletével a Lakers pontgazdag mérkőzésen múlta felül a Utah Jazzt.
Shai Gilgeous-Alexander kevesebb mint 30 percet töltött a pályán, a regnáló MVP-nek ennyi idő is elég volt, hogy az idényben tizedik alkalommal is 30 pont fölé jusson. Az OKC fölényesen, 122–101-re verte meg a Los Angeles Clipperst, ezzel továbbra is hibátlan hazai pályán.
A legutóbbi idényben a Keleti konferenciában döntőt vívó két csapat meccsén az Indiana Pacers az NBA-kupa-győztes New Yorkot fogadta. A végletekig kiélezett találkozó végén Jalen Brunson 4.4 másodperccel a dudaszó előtt dobott be egy triplát, ezzel 114–113-ra győzedelmeskedett és sorozatban hat győzelemnél tart a Knicks. A Pacersben Andrew Nembhard 31, Pascal Siakam 26 pontig jutott. A New Yorkban Brunson 25, Mikal Bridges 22 ponttal zárt.
NBA
ALAPSZAKASZ
Charlotte Hornets–Atlanta Hawks 133–126
Indiana Pacers–New York Knicks 113–114
Brooklyn Nets–Miami Heat 95–106
Milwaukee Bucks–Toronto Raptors 105–111
New Orleans Pelicans–Houston Rockets 133–128 – hosszabbítás után
Oklahoma City Thunder–Los Angeles Clippers 122–101
San Antonio Spurs–Washington Wizards 119–94
Dallas Mavericks–Detroit Pistons 116–114 – hosszabbítás után
Denver Nuggets–Orlando Magic 126–115
Phoenix Suns–Golden State Warriors 99–98
Utah Jazz–Los Angeles Lakers 135–143
Portland Trail Blazers–Sacramento Kings 134–133 – hosszabbítás után