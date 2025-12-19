Luka Doncic 45 pontos tripla duplával vezette győzelemre a Lakerst – videó

A New Orleans Pelicans az aktuális idény legnagyobb feltámadását hozva, 25 pontos hátrányból felállva, hosszabbítás után verte a Houstont. A Rocketsben Kevin Durant 32, Alperen Sengun 28 pontot szórt, míg a hazaiknál Saddiq Bey 29, Trey Murhpy 27 ponttal zárt.

The @PelicansNBA erased a 25-POINT DEFICIT to win tonight!



Biggest comeback in the NBA this season 🍿 pic.twitter.com/npuLyUfb86 — NBA (@NBA) December 19, 2025

NBA idénycsúcsot döntött a Dallas is. A Mavericks 15 blokkot mutatott be, öten is legalább két blokkot értek el a Detroit Pistons ellen, ennek köszönhetően a Dallas hosszabbítás után 116–114-re nyert. Az 1/1-es Cooper Flagg 23 pontos, 10 lepattanós dupla duplával zárt, a vendégek legjobbja a 29 pontot és 10 lepattanót elérő Cade Cunningham volt.

15 BLOCKS for the @dallasmavs... an NBA season high!



🚫 P.J. Washington: 4 BLK

🚫 Cooper Flagg: 3 BLK

🚫 Anthony Davis: 3 BLK

🚫 Daniel Gafford: 3 BLK

🚫 Brandon Williams: 2 BLK pic.twitter.com/boFFpvxZ5F — NBA (@NBA) December 19, 2025

Amióta a labdaszerzést mérik (1973–1974-es idény), azóta csak Cade Cunningham szerzett legalább 45 pontos, 10 lepattanós, 10 asszisztos tripla duplát úgy, hogy legalább öt labdaszerzése is volt – Cunninghamhez az éjszaka Luka Doncic is csatlakozott. A szlovén vezérletével a Lakers pontgazdag mérkőzésen múlta felül a Utah Jazzt.

HISTORIC NIGHT FOR LUKA.



45 PTS

11 REB

14 AST

5 STL



Luka joins Cade Cunningham as the only players with 45+ points, 10+ rebounds, 10+ assists, and 5+ steals since steals became officially tracked in 1973-74! pic.twitter.com/9QsyJGXTmj — NBA (@NBA) December 19, 2025

Shai Gilgeous-Alexander kevesebb mint 30 percet töltött a pályán, a regnáló MVP-nek ennyi idő is elég volt, hogy az idényben tizedik alkalommal is 30 pont fölé jusson. Az OKC fölényesen, 122–101-re verte meg a Los Angeles Clipperst, ezzel továbbra is hibátlan hazai pályán.

Shai has scored 30+ points in less than 30 minutes 10 times this season... an NBA record!



He's done it in just 26 games played 😳@shaiglalex tonight: 32 PTS in 29 MIN pic.twitter.com/wn4rUccBmW — NBA (@NBA) December 19, 2025

A legutóbbi idényben a Keleti konferenciában döntőt vívó két csapat meccsén az Indiana Pacers az NBA-kupa-győztes New Yorkot fogadta. A végletekig kiélezett találkozó végén Jalen Brunson 4.4 másodperccel a dudaszó előtt dobott be egy triplát, ezzel 114–113-ra győzedelmeskedett és sorozatban hat győzelemnél tart a Knicks. A Pacersben Andrew Nembhard 31, Pascal Siakam 26 pontig jutott. A New Yorkban Brunson 25, Mikal Bridges 22 ponttal zárt.

THE CAPTAIN IN THE CLUTCH.



JALEN BRUNSON GAME-WINNING THREE WITH 4.4 REMAINING 🔥



6 straight wins for the @emirates NBA Cup champs! https://t.co/ydEQOnjOVl pic.twitter.com/tOarrugtbd — NBA (@NBA) December 19, 2025

NBA

ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Atlanta Hawks 133–126

Indiana Pacers–New York Knicks 113–114

Brooklyn Nets–Miami Heat 95–106

Milwaukee Bucks–Toronto Raptors 105–111

New Orleans Pelicans–Houston Rockets 133–128 – hosszabbítás után

Oklahoma City Thunder–Los Angeles Clippers 122–101

San Antonio Spurs–Washington Wizards 119–94

Dallas Mavericks–Detroit Pistons 116–114 – hosszabbítás után

Denver Nuggets–Orlando Magic 126–115

Phoenix Suns–Golden State Warriors 99–98

Utah Jazz–Los Angeles Lakers 135–143

Portland Trail Blazers–Sacramento Kings 134–133 – hosszabbítás után