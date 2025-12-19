Nemzeti Sportrádió

Luka Doncic 45 pontos tripla duplával vezette győzelemre a Lakerst – videó

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.19. 09:34
null
Luka Doncic megint remekelt (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Los Angeles Lakers NBA-alapszakasz Luka Doncic
Az NBA-alapszakaszban magyar idő szerint péntek hajnalban 12 mérkőzést rendeztek, közülük három hosszabbításban dőlt el. Luka Doncic 45 pontos tripla duplát elérve segítette győzelemre a Los Angeles Lakerst, míg Nikola Jokics tripla duplát ért el az Orlando ellen. Továbbra is hibátlan hazai pályán az OKC, nyert az NBA-kupát megnyerő New York Knicks és a döntős San Antonio Spurs is.

A New Orleans Pelicans az aktuális idény legnagyobb feltámadását hozva, 25 pontos hátrányból felállva, hosszabbítás után verte a Houstont. A Rocketsben Kevin Durant 32, Alperen Sengun 28 pontot szórt, míg a hazaiknál Saddiq Bey 29, Trey Murhpy 27 ponttal zárt.

NBA idénycsúcsot döntött a Dallas is. A Mavericks 15 blokkot mutatott be, öten is legalább két blokkot értek el a Detroit Pistons ellen, ennek köszönhetően a Dallas hosszabbítás után 116–114-re nyert. Az 1/1-es Cooper Flagg 23 pontos, 10 lepattanós dupla duplával zárt, a vendégek legjobbja a 29 pontot és 10 lepattanót elérő Cade Cunningham volt.

Amióta a labdaszerzést mérik (1973–1974-es idény), azóta csak Cade Cunningham szerzett legalább 45 pontos, 10 lepattanós, 10 asszisztos tripla duplát úgy, hogy legalább öt labdaszerzése is volt – Cunninghamhez az éjszaka Luka Doncic is csatlakozott. A szlovén vezérletével a Lakers pontgazdag mérkőzésen múlta felül a Utah Jazzt.

Shai Gilgeous-Alexander kevesebb mint 30 percet töltött a pályán, a regnáló MVP-nek ennyi idő is elég volt, hogy az idényben tizedik alkalommal is 30 pont fölé jusson. Az OKC fölényesen, 122–101-re verte meg a Los Angeles Clipperst, ezzel továbbra is hibátlan hazai pályán.

A legutóbbi idényben a Keleti konferenciában döntőt vívó két csapat meccsén az Indiana Pacers az NBA-kupa-győztes New Yorkot fogadta. A végletekig kiélezett találkozó végén Jalen Brunson 4.4 másodperccel a dudaszó előtt dobott be egy triplát, ezzel 114–113-ra győzedelmeskedett és sorozatban hat győzelemnél tart a Knicks. A Pacersben Andrew Nembhard 31, Pascal Siakam 26 pontig jutott. A New Yorkban Brunson 25, Mikal Bridges 22 ponttal zárt.

NBA
ALAPSZAKASZ
Charlotte Hornets–Atlanta Hawks 133–126
Indiana Pacers–New York Knicks 113–114
Brooklyn Nets–Miami Heat 95–106
Milwaukee Bucks–Toronto Raptors 105–111
New Orleans Pelicans–Houston Rockets 133–128 – hosszabbítás után
Oklahoma City Thunder–Los Angeles Clippers 122–101
San Antonio Spurs–Washington Wizards 119–94
Dallas Mavericks–Detroit Pistons 116–114 – hosszabbítás után
Denver Nuggets–Orlando Magic 126–115
Phoenix Suns–Golden State Warriors 99–98
Utah Jazz–Los Angeles Lakers 135–143
Portland Trail Blazers–Sacramento Kings 134–133 – hosszabbítás után

 

NBA Los Angeles Lakers NBA-alapszakasz Luka Doncic
Legfrissebb hírek

Sorozatban tizedszer a Dallas Cowboys a világ legértékesebb csapata, Szoboszlai klubja a 48.

Minden más foci
15 órája

NBA: különleges tripla dupla chicagói oldalon, a Cavs a Bullstól is kikapott

Amerikai sportok
Tegnap, 8:01

A Jalen Brunson és OG Anunoby vezette New York Knicks nyerte az NBA-kupát – videó

Amerikai sportok
2025.12.17. 07:27

NBA: tovább menetel a Detroit és a Denver, Flagg történelmet írt a Dallasban

Amerikai sportok
2025.12.16. 07:27

NBA: LeBron volt a Lakers hőse a Suns ellen; 48 pont is kevés volt Currytől

Kosárlabda
2025.12.15. 07:57

Wembanyama visszatért, a Spurs az OKC-t legyőzve bejutott az NBA-kupa döntőjébe – videó

Amerikai sportok
2025.12.14. 08:31

Mitchell 48 pontja és Curry visszatérése – parádés egyéni teljesítmények az NBA-ben

Amerikai sportok
2025.12.13. 07:42

NBA: öt meccs után kapott ki a Boston, kiütéssel nyert a Denver

Amerikai sportok
2025.12.12. 09:29
Ezek is érdekelhetik