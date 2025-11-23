Nemzeti Sportrádió

Gheorghe Hagi megosztotta legkedvesebb emlékét Bölöni Lászlóról

B. M.B. M.
Vágólapra másolva!
2025.11.23. 12:48
Gheorghe Hagi nyilatkozott Bölöni Lászlóról (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bölöni – Az erdélyi legenda Gheorghe Hagi Bölöni László
Minden idők legjobb román futballistája, Gheorghe Hagi is megtisztelte jelenlétével a „Bölöni – az erdélyi legenda” dokumentumfilm bukaresti bemutatóját, és még vetítés előtt megosztotta emlékeit és véleményét a marosvásárhelyi születésű játékossal és edzővel kapcsolatban.

 

„Bölöni játékosként és edzőként is arra született, hogy nagy legyen. Nekünk, akkori fiataloknak példakép volt, akiben mindig a felelősséget és a pontosságot láttuk, aki mindig arra törekedett, hogy helyesen tegye a dolgát. Nem sok ilyen komplex középpályás akadt a fociban, mivel egyformán jól védekezett és támadott, remekül helyezkedett, erős volt, ellenálló, emellett szenzációs bal lába volt, és persze kiemelkedő játékintelligenciája is. Senkivel sem érdemes őt összehasonlítani a mai játékosok közül, ő Bölöni volt, aki mindig magas szinten képviselte a román futballt és ezért büszkék vagyunk rá” – nyilatkozta Hagi, aki edzőként leginkább azt tanulta el Bölöni Lászlótól, hogy mindig hitt magában és állandóan a maximumot akarta kihozni magából. 

Szöllősi György (balról), Gheorghe Hagi, Bölöni László és a két társrendező, Kollarik Tamás és Szabó Attila a bukaresti díszbemutatón  

A jelenleg saját akadémiáját működtető Hagi azt is elárulta, hogy legkedvesebb emléke Bölönivel kapcsolatban az, hogy 1987 februárjában, a Steaua–Dinamo Kijev Európai Szuperkupa-mérkőzésen átengedte neki azt a szabadrúgást, amelyből megszületett a bukaresti csapat győztes gólja.  

„Mindketten ballábasok voltunk, és abban a pillanatban ez ihlet kérdése volt. Laci belőtte 1983-ban az olaszoknak, én pedig a Szuperkupában” – mesélte Hagi, akinek amúgy a Monacóban játszott összecsapás volt az első fellépése a Steaua színeiben, hiszen alig napokkal előtte igazolták le a Sportul Studentesc együttesétől. Igaz, a válogatottban már 1983 óta együtt játszott Bölönivel. 

Kapcsolódó tartalom

Gheorghe Hagi is részt vett a Bölöni-film bukaresti díszbemutatóján

Marosvásárhely, Budapest, valamint további magyarországi és erdélyi városok után a román fővárosban is bemutatták a dokumentumfilmet.

Bölöni, az erdélyi legenda: újabb nagy sikerű bemutató

A vetítés után kiderült, hogy az akkor a francia Rennes csapatánál dolgozó Bölöni szerette volna együtteséhez csábítani Király Gábort.

Budapesten is nagy sikerrel mutatták be a Bölöni-filmet

Az Uránia Filmszínházban vastaps fogadta az alkotókat és a főszereplőt, a magyar és a román futball közös legendáját.

Hatalmas siker volt a Bölöni-film Miskolcon

Telt ház és hosszú percekig tartó vastaps fogadta Kollarik Tamás és Szabó Attila alkotását az erdélyi futball legendájáról.

 

Bölöni – Az erdélyi legenda Gheorghe Hagi Bölöni László
Legfrissebb hírek

Gheorghe Hagi is részt vett a Bölöni-film bukaresti díszbemutatóján

Minden más foci
2025.11.20. 20:06

Bölöni, az erdélyi legenda: újabb nagy sikerű bemutató

Magyar válogatott
2025.11.14. 23:36

Köszönünk mindent, Imi úr! – román és magyar válogatott játékosok búcsúznak Jenei Imrétől

Minden más foci
2025.11.05. 19:45

Bölöni László Jenei Imréről: Nem akarta szabályozni minden percünket, de nem is kellett

Magyar válogatott
2025.11.05. 13:30

Budapesten is nagy sikerrel mutatták be a Bölöni-filmet

Minden más foci
2025.11.03. 23:31

„A filmvásznon is legendás!” – Orbán Viktor Bölöni Lászlót és a róla szóló filmet méltatta

Minden más foci
2025.11.03. 19:55

A Bölöni László történetével vont párhuzam is téma volt a Puskás-esten

Magyar válogatott
2025.10.23. 21:20

Gólok, könnyek, emberség – a Bölöni-film ősbemutatója Marosvásárhelyen

Minden más foci
2025.10.20. 22:32
Ezek is érdekelhetik