Gheorghe Hagi megosztotta legkedvesebb emlékét Bölöni Lászlóról

„Bölöni játékosként és edzőként is arra született, hogy nagy legyen. Nekünk, akkori fiataloknak példakép volt, akiben mindig a felelősséget és a pontosságot láttuk, aki mindig arra törekedett, hogy helyesen tegye a dolgát. Nem sok ilyen komplex középpályás akadt a fociban, mivel egyformán jól védekezett és támadott, remekül helyezkedett, erős volt, ellenálló, emellett szenzációs bal lába volt, és persze kiemelkedő játékintelligenciája is. Senkivel sem érdemes őt összehasonlítani a mai játékosok közül, ő Bölöni volt, aki mindig magas szinten képviselte a román futballt és ezért büszkék vagyunk rá” – nyilatkozta Hagi, aki edzőként leginkább azt tanulta el Bölöni Lászlótól, hogy mindig hitt magában és állandóan a maximumot akarta kihozni magából.

Szöllősi György (balról), Gheorghe Hagi, Bölöni László és a két társrendező, Kollarik Tamás és Szabó Attila a bukaresti díszbemutatón

A jelenleg saját akadémiáját működtető Hagi azt is elárulta, hogy legkedvesebb emléke Bölönivel kapcsolatban az, hogy 1987 februárjában, a Steaua–Dinamo Kijev Európai Szuperkupa-mérkőzésen átengedte neki azt a szabadrúgást, amelyből megszületett a bukaresti csapat győztes gólja.

„Mindketten ballábasok voltunk, és abban a pillanatban ez ihlet kérdése volt. Laci belőtte 1983-ban az olaszoknak, én pedig a Szuperkupában” – mesélte Hagi, akinek amúgy a Monacóban játszott összecsapás volt az első fellépése a Steaua színeiben, hiszen alig napokkal előtte igazolták le a Sportul Studentesc együttesétől. Igaz, a válogatottban már 1983 óta együtt játszott Bölönivel.