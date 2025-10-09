November 6-án mutatják be a magyar mozikban a Bölöni Lászlóról szóló filmet

A Nemzeti Filmintézet csütörtöki közleménye szerint Bölöni Lászlót az eredményei alapján méltán nevezik az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakjának, a román és a magyar sporttörténet kiemelkedő legendájának, hiszen Puskás Ferenc után az egyetlen magyar labdarúgó, aki magasba emelhette a Bajnokcsapatok Európa-kupájának trófeáját. Ezt az eredményt román válogatottként, a román bajnokcsapat, a Steaua Bucuresti játékosaként érte el.

Edzőként is maradandót alkotott, bajnokcsapatokat irányított, kupákat nyert, játékosai közé tartozott többek között Cristiano Ronaldo, Axel Witsel, Raphaël Varane, Ricardo Quaresma vagy Petr Cech. A róla szóló film „varázslatos utazás korszakokon és Európán keresztül”, amelyben világsztárok, a román és magyar futball legendái idézik meg „a határokat és lehetetlent nem ismerő pályafutást felmutató Bölöni Lászlót”.

A közlemény szerint Bölöni úgy vált Románia egyik legnagyobb sportikonjává, hogy közben mindvégig megmaradt magyarnak. A román-magyar határ mindkét oldalán nemzeti hősként tisztelik, magyarok, románok, szászok és cigányok egyaránt. A mozifilm Bölöni László még nem publikált önéletrajzára, sokéves kutatómunkára és egyedülálló, még nem látott európai, magyarországi és romániai archív anyagokra támaszkodik. Megszólal benne Witsel, Varane, Quaresma, Cech és Kim Källström mellett Valentin Ceausescu, a néhai román kommunista diktátor fia, a Steaua egykori patrónusa, valamint Mircea Dinescu, a 1989-es román forradalom ikonikus alakja is.

A filmben a román futball-legendák – Helmuth Duckadam, Miodrag Belodedici, Marius Lacatus vagy Gheorghe Hagi – mellett a Ferencváros egykori klasszisa, Nyilasi Tibor és a Budapest Honvéd korábbi csatára, Kovács Kálmán is nyilatkozik.

A közleményben idézik Kollarik Tamást, a film ötletgazdáját, társrendezőjét, aki hangsúlyozta: Bölöni László személye és pályafutása összeköti Romániát és Magyarországot, szorgalma, emberi tisztessége okán példaképül lehet állítani a felnövekvő generációk elé.

„A Bölöni-film több, mint egy sportfilm, egy kisebbségi sorban élő, szegény magyar-székely fiú büszke története, aki kitartásának köszönhetően, sok nehézség és áldozat árán a kommunista diktatúrából a szabad Nyugat-Európába, és az európai futballvilág csúcsára jutott, miközben nem vesztette el sem hitét, sem pedig gyökereit” – fogalmazott.

Szabó Attila, a film erdélyi társrendezője szerint Bölöni nemcsak sportolóként, hanem emberként is példaértékű, hiszen aktív labdarúgóként elvégezte az orvosi egyetemet és fogorvosként is dolgozott.

„A film a kortársak számára nosztalgia és mementó, az utókornak pedig hiteles, eredeti felvételekkel kísért dokumentáció” – hangsúlyozta. A stáb tagja volt szakértőként a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György is.

Az alkotás erdélyi bemutatóját október 20-án a marosvásárhelyi Kultúrpalotában tartják, majd ezt novemberben egy bukaresti premier követi, amely után a filmet műsorra tűzik a romániai mozikban. Az alkotás a Vándormozi révén olyan településekre is eljut, ahol nincs filmszínház.

A Bölöni - Az erdélyi legenda című film szereplői: Bölöni László, Bölöni István, Bölöni Klára, Valentin Ceaușescu, Petr Cech, dr. Radu Deac, Mircea Dinescu, Luciano D'onofrio, Pierre Dreossi, Helmuth Duckadam, Elekes Botond, Florea Ispir, Gheorghe Hagi, Vanessa Alves, Ion Barbulescu, Pedro Barbosa, Gavril Balint, Miodrag Belodedici, Miguel Bernardo Bianquetti, Becze Zoltán, Bölöni Eszter, Bölöni Ilona, Jenei Imre, Rui Jorge, Kim Källstrom, Kincses Előd, Kovács Kálmán, Marius Lăcătuș, László Zsolt, Silviu Lung, Mircea Lucescu, Madaras Éva, Florentin Marinescu, Víctor Munoz Martinez, Martos Győző, Nyilasi Tibor, Papp Éva, Joao Pinto, Ricardo Quaresma, Ribeiro Telles, Elma Aveiro Ronaldo, Tudorel Stoica, Seress Magdolna, Sikó József, Szöllősi György, Raphaël Varane, Vajda György, Hugo Viana, Axel Witsel.