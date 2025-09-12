Hatalmas siker volt a Bölöni-film Miskolcon

Nemzeti Sportrádió

BODNÁR ZALÁNBODNÁR ZALÁN
2025.09.12. 20:45
Novák Tamás, Bölöni László, Kollarik Tamás (Fotók: Facebook/Bölöni – egy legenda története)
Telt ház és hosszú percekig tartó vastaps fogadta Kollarik Tamás és Szabó Attila alkotását az erdélyi futball legendájáról.

 

Jóval az országos mozibemutató előtt Miskolcon, a CineFest Nemzetközi Filmfesztiválon tartották meg a Bölöni – Az erdélyi legenda című dokumentumfilm díszbemutatóját. A Kollarik Tamás és Szabó Attila által rendezett filmalkotást szerdán az Uránia, csütörtökön pedig a Béke teremben is telt ház előtt vetítették le, már jó előre elfogyott az összes belépőjegy, és hangos sikert aratott a játékosként BEK-győztes, 102-szeres román válogatott labdarúgó, az edzőként Cristiano Ronaldót is felfedező Bölöni László életét világsztárok közreműködésével is bemutató film, amely hiteles korrajzként vezet végig a kelet-európai futball és társadalom elmúlt évtizedein. A bemutatón részt vett Rófusz Ferenc Oscar-díjas rendező is.  

 
A miskolci vetítésen részt vettek a DVTK utánpótláskorú labdarúgói is

A premiert követő közönségtalálkozón maga Bölöni László is személyesen jelen volt, és a vetítés után elárulta: először járt Miskolcon, mégis meghatotta a városban uralkodó szenvedély és az esemény légköre, amelyben a magyar futball iránti érdeklődés szinte kézzelfogható volt. A legendás edző hozzátette: számára is különleges élményt jelentett a film, mert bár megszokta már a mérkőzéseken a kamerák jelenlétét, egy dokumentumfilm készítése teljesen más világ, amelyben újfajta kihívásokkal szembesült. 

Novák Tamás, Szöllősi György, Rofusz Ferenc, Bölöni László, Kollarik Tamás

Bíró Tibor, a CineFest fesztiváligazgatója kiemelte, hogy a film iránt már a premier előtt óriási volt az érdeklődés: a két tervezett vetítésre napok alatt minden jegy elkelt, ami jól mutatja Bölöni példaképként betöltött szerepét nemcsak Erdélyben, hanem a magyar futballközösségben is. Kollarik Tamás rendező úgy nyilatkozott, hogy a Bölöni-film túlmutat a sporton, társadalmi és történelmi utazás egyben, egy közép-európai sors lenyomata, miközben egy világsztár karrierjének fordulópontjait mutatja be.

A film elkészülését támogatta a Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum és a Bethlen Gábor Alapkezelő, a Nemzeti Sport pedig szakmai partnere volt a produkciónak, amelynek egyik szakértője Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, aki meg is szólal a filmben.

 

 

Bölöni-film CineFest Miskolc Bölöni László
