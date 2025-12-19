A Csepel TC idei kiválóságait köszöntötték

A klub szakosztályai közül az atlétika, a birkózó, a sportlövő és a szumó szakágak kiválóságait jutalmazta a klub vezetősége – tájékoztatott Légrádi Gábor, a Csepel SC kommunikációs igazgatója. Az eseményen Jenőfi Zoltán, a Csepel TC elnöke elmondta: az öt éve újjáalakult egyesület a nulláról eljutott egy olyan fázisba, amire már azt lehet mondani, hogy figyelemreméltó és ezt konkrét eredményekkel, számokkal is alátámasztotta.

A tájékoztatásból kiderült az is, hogy Németh Szilárd, a csepeli sport egyik legnagyobb támogatója beszédében megköszönte a sportolók és sportvezetők áldozatos munkáját, s rövid számvetést végzett az elmúlt időszakról, melyben felidézte a klub dicsőséges korszakát és a megszűnést követő ínséges és a Csepel SC-hez méltánytalan időszakot is.

A beszédeket követően átadták a szakosztályok 2025-ben kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolóinak járó díjakat, valamint a most alapított, Balczó András (sportolói), Baracsi Imre (edzői) és Weiss Manfréd (sportvezetői) nevét viselő elismeréseket. Megosztott Balczó-díjat vehetett át Fábián Sára Ráhel sportlövő és Fritsch Róbert birkózó, a Baracsi-díjat Deme Zoltán, a sportlövők mestere, míg a Weiss Manfréd-díjat Vatai László, a Csepel TC birkózóinak szakosztályvezetője vehette át.