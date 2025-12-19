Nemzeti Sportrádió

Böde-Bíró Blanka szülés után újra edzésbe állt, hamarosan visszatérhet a pályára

2025.12.19. 10:34
Visszatért Böde-Bíró Blanka (Fotó: Kovács Péter)
Böde-Bíró Blanka, a Ferencváros női kézilabdacsapatának kapusa egy interjúban beszélt a szülés utáni visszatérésről.

Ahogy arról beszámoltunk, júliusban megszületett Böde-Bíró Blanka és Böde Dániel gyermeke, Böde Dávid István. A Ferencváros kézilabdacsapatának kapusa bő négy hónappal később visszatért a pályára, egyelőre edzésen.

Böde-Bíró a fradi.hu-nak elmondta, hogy korábban a csapattársai kapcsán úgy érezte, nagyon könnyű a szülés utáni visszatérés, de ő másképp tapasztalja. A 31 éves kapusnak szokása volt, hogy mindent előre megtervez, most azonban megtanulta, hogy gyerekkel nem érdemes tervezni. Elmondta, hogy fia egyelőre kézzel nyúl a labdáért, de természetesen Böde Dániel szeretné, ha fia inkább a labdarúgást választaná a kézilabda helyett.

Böde-Bíró már elkezdte a szülés utáni gyógytornát, szobabiciklizett, és már a futásokat is elkezdte Line Hovgaard-Hansen erőnléti edző és Kuszi Alexandra gyógytornász segítségével. Az utóbbi időben ráadásul Duleba Norbert kapusedzővel már a kapuba is fokozatosan visszatért. 

Mint ismert, Laura Glausert, a Ferencváros francia kapusát porckorongsérv miatt kellett műteni, emiatt a zöld-fehéreknek különösen fontos lenne Böde-Bíró visszatérése. 

A magyar válogatott kapus azt tervezi, hogy amikor a világbajnokság miatti szünet után csapattársai megkezdik az edzéseket, csatlakozik hozzájuk, de addig is türelmesnek kell lennie.

 

