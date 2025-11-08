Hajrá Tete! – dokumentumfilm készült a paralimpiai bajnok úszóról, Illés Fanniról

A Toldi Moziban tartott esti díszbemutatón, amely egyben a 11. Nemzetközi Speciális Filmfesztivál novemberi programjának nyitóeseménye is volt, Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke, a Nemzet Sportolója úgy fogalmazott, Illés Fanni inspiráló életutat futott, fut be, az eredményei pedig példát mutatnak.

„Ő egy nagy motivátor. Nagy öröm számomra, hogy igent mondott a felkérésünkre, és immár a MÚSZ elnökségének tagja. Mindig oda kell figyelni arra, amit mond, egy rendkívül őszinte embert ismertem meg benne” – mondta az olimpiai bajnok sportember.

Wladár Sándor is részt vett a díszbemutatón (Fotó: Árvai Károly)

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke szerint Illés Fanni folyamatosan megmutatja, hogy egy ember, aki kisebbségben van, hogyan tud tanítani egy egész nemzetet. „Abban bízom, hogy amikor sok év múlva az emberek visszagondolnak a 2010-2020-as évek Magyarországára, akkor őt egy meghatározó személyiségként említik majd. Fanni egy csodálatos ember, egy nagyszerű sportoló, édesanya és hazafi” – jelentette ki.

Hernáth Csaba és Korn Anita rendezők szándéka az volt, hogy ne egy imázsfilmet készítsenek Illés Fanniról, hanem az ő különleges személyén keresztül fontos társadalmi témákat érintsenek. Az 52 perces film így nemcsak a versenyző sportpályafutásáról szól, hanem életének más területeire is fókuszál. A stáb tavaly tavasztól kísérte a Vasas SC versenyzőjének felkészülését a párizsi paralimpiára, amit edző-férje, Szabó Álmos vezetett. A film címe, a Hajrá Tete! az úszó kisfiától, a hároméves Mórtól származik, aki szülei mellett szintén főszereplő a filmben, akárcsak Illés Fanni édesanyja.

A vetítés végén nagy taps fogadta az alkotást – a nézőtéren paralimpiai bajnok és paralimpikon társak is helyet foglaltak –, maga a főszereplő pedig úgy fogalmazott: most mindenki láthatta, hogy nem egyszerű úszónak lenni.

Öt olimpián szerepelt Illés Fanni (Fotó: Árvai Károly)

„De ez a legcsodálatosabb sport a világon. Köszönöm az alkotóknak, hogy tabuk nélkül mutatták meg, milyen vagyok és ezt át tudták adni” – fogalmazott Illés. A 33 éves parasportoló – aki alsóvégtaghiánnyal és összenőt ujjakkal született – öt paralimpián szerepelt, 2021-ben, Tokióban arany-, 2024-ben, Párizsban ezüstérmet szerzett 100 méteres mellúszásban, emellett világ- és Európa-bajnok. A tavalyi paralimpia megnyitóján ő vitte a magyar csapat zászlóját. Itthon évek óta a paralimpiai mozgalom egyik legismertebb arca, idén a sport kategóriában Prima Primissima-díjra jelölték.

A Hajrá Tete! című film nyilvános vetítéseire vasárnap és november 19-én kerül sor a Nemzetközi Speciális Filmfesztivál, illetve a Verzió Filmfesztivál keretében.