Peter Crouch ellopta a show-t a darts-vb csütörtöki versenynapján – fotók, videó

2025.12.19. 09:26
Peter Crouch az Ally Pallyban (Fotó: Getty Images)
Mint írtunk róla, csütörtökön újabb mérkőzésekkel folytatódott a Londonban zajló dartsvilágbajnokság. Az esti programot a helyszínen tekintette meg a korábbi angol válogatott labdarúgó, Peter Crouch is, aki láthatóan nagyon jól érezte magát, fotózkodott a szurkolókkal, és elengedte magát az Alexandra Palace-ban.

A nagyon jókedvű Crouchtól többen is fotót kértek a csarnokban, és a korábbi 42-szeres angol válogatott labdarúgó boldogan tett eleget a kéréseknek.

Paddy Power World Darts Championship - Day Eight - Alexandra Palace
Fotó: Getty Images

 

Paddy Power World Darts Championship - Day Eight - Alexandra Palace
Fotó: Getty Images
PDC World Darts Championship 2023/4
Fotó: Getty Images

Videón is lekapták:

 

 

