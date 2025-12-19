Peter Crouch ellopta a show-t a darts-vb csütörtöki versenynapján – fotók, videó

Mint írtunk róla, csütörtökön újabb mérkőzésekkel folytatódott a Londonban zajló dartsvilágbajnokság. Az esti programot a helyszínen tekintette meg a korábbi angol válogatott labdarúgó, Peter Crouch is, aki láthatóan nagyon jól érezte magát, fotózkodott a szurkolókkal, és elengedte magát az Alexandra Palace-ban.

A nagyon jókedvű Crouchtól többen is fotót kértek a csarnokban, és a korábbi 42-szeres angol válogatott labdarúgó boldogan tett eleget a kéréseknek. Fotó: Getty Images Fotó: Getty Images Fotó: Getty Images Videón is lekapták: Peter Crouch... National Treasure



Ally Pally goes mad for the former England striker 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/dS1rY4ROUV — PDC Darts (@OfficialPDC) December 18, 2025