Peter Crouch ellopta a show-t a darts-vb csütörtöki versenynapján – fotók, videó
Mint írtunk róla, csütörtökön újabb mérkőzésekkel folytatódott a Londonban zajló dartsvilágbajnokság. Az esti programot a helyszínen tekintette meg a korábbi angol válogatott labdarúgó, Peter Crouch is, aki láthatóan nagyon jól érezte magát, fotózkodott a szurkolókkal, és elengedte magát az Alexandra Palace-ban.
A nagyon jókedvű Crouchtól többen is fotót kértek a csarnokban, és a korábbi 42-szeres angol válogatott labdarúgó boldogan tett eleget a kéréseknek.
Videón is lekapták:
Legfrissebb hírek
Wade simán vette az első akadályt, Van Barneveld kiesett
Egyéb egyéni
2025.12.17. 23:58
Darts-vb: Kovács Patrik úszással is készült
Egyéb egyéni
2025.12.17. 08:45
Ezek is érdekelhetik