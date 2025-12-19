Váratlanul bezár Pep Guardiola manchesteri étterme

Pep Guardiola a labdarúgásban sikert sikerre halmozott az elmúlt években, ám úgy tűnik, az üzleti életben még nem tökéletes mindenhez az érzéke. Erre utal legalábbis az a tény, hogy az általa szponzorált, Tast Catala névre keresztelt étterem váratlanul bejelentette, hogy bezárja kapuit – számolt be róla pénteken a Marca.

A Manchester szívében található étterem bezárása meglepte a szurkolókat és a törzsvendégeket is, már csak azért is, mert az étterem annak idején azért született meg a városban, hogy gasztronómiai nevezetességgé váljon.

A Tast Catala 2018-ban nyílt meg, és Guardiola mellett még a Manchester City vezérigazgatója, Ferran Soriano és a klub korábbi sportigazgatója, Txiki Begiristain is szerepet vállalt a működtetésében.

Az éttermet ráadásul egy Michelin-csillagos séf, Paco Pérez vezette, akit többek között a katalán konyha leghíresebb nemzetközi képviselőjének tartanak. A cél a magas szintű kulináris élmény volt, amely ötvözi a hagyományt, az innovációt és a kulturális kapcsolatokat.

A bezárás gazdasági okok miatt volt elkerülhetetlen, közölte az étterem hivatalos közösségi oldalán: „A vendéglátóiparban tevékenykedőkhöz hasonlóan mi is kivételesen nehéz kereskedelmi feltételekkel és emelkedő költségekkel szembesültünk – írták szomorúan. – Mindenekelőtt büszkék vagyunk arra, hogy megoszthattunk egy kicsit Katalóniából, szeretett hazánkból Manchester népével.”

Az étteremben az utolsó fogást december 20-án, azaz holnap szolgálják fel.