Yamal és Messi Katarban, a 2022-es vb-döntő helyszínén csaphat össze

2025.10.13. 13:11
Az argentinok jól ismerik ezt a stadiont (Fotó: Getty Images)
Lamine Yamal Lionel Messi Finalissima spanyol labdarúgó-válogatott Katar argentin labdarúgó-válogatott
A spanyol és az argentin labdarúgó-válogatott jövő tavasszal Katarban, a Loszaíli Nemzeti Stadionban játszhatja a Finalissimát a Marca szerint.

A spanyol sportnapilap tudni véli azt is, hogy az Európa-bajnoki címvédő és a legutóbbi Copa America-győztes találkozójának időpontját március 28-ra tűzték ki.

A katari stadion leginkább a dél-amerikaiak számára lehet emlékezetes, mivel itt diadalmaskodott Argentína Franciaország felett a 2022-es világbajnokság döntőjében, 3–3 után tizenegyesekkel.

A Finalissima egyetlen mérkőzésből áll a két kontinenselső között.

Spanyolország a 2024-es Eb-t Anglia 2–1-es legyőzésével nyerte meg, míg Argentína a múlt évi Copa América döntőjében Kolumbiát múlta felül 1–0-ra.

 

