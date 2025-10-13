Yamal és Messi Katarban, a 2022-es vb-döntő helyszínén csaphat össze

A spanyol sportnapilap tudni véli azt is, hogy az Európa-bajnoki címvédő és a legutóbbi Copa America-győztes találkozójának időpontját március 28-ra tűzték ki.

A katari stadion leginkább a dél-amerikaiak számára lehet emlékezetes, mivel itt diadalmaskodott Argentína Franciaország felett a 2022-es világbajnokság döntőjében, 3–3 után tizenegyesekkel.

🚨 | A Finalíssima será disputada na Europa em março.



🗞️ @gastonedul pic.twitter.com/7H7tRlOTbA — 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 🇪🇸🇧🇷 (@LaLigaBR) October 11, 2025

A Finalissima egyetlen mérkőzésből áll a két kontinenselső között.

Spanyolország a 2024-es Eb-t Anglia 2–1-es legyőzésével nyerte meg, míg Argentína a múlt évi Copa América döntőjében Kolumbiát múlta felül 1–0-ra.