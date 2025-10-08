Dean Huijsen kikerült a spanyol válogatott keretéből – hivatalos

A Marca információi szerint a Real Madrid belső védője izomfáradtság tüneteivel érkezett a válogatott edzőtáborába, s miután a keddi edzést kihagyta, egy szerdai orvosi vizsgálatot követően visszatért klubcsapatához. A 20 éves bekk helyére az Athletic Bilbao 31 éves védőjét, Aymeric Laporte-ot hívta be Luis de la Fuente szövetségi kapitány. Később a Real Madrid közölte, fiatal hátvédje bal lábában szenvedett talpizom-sérülést. A klub nem számolt be róla, de a Marca úgy tudja, Huijsenre 10-12 nap kihagyás vár, s minden bizonnyal az október 26-i El Clásicóra már visszatér.

A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: David Raya (Arsenal – Anglia), Unai Simón (Athletic Bilbao), Álex Remiro (Real Sociedad)

Védők: Pau Cubarsí (Barcelona), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Robin Le Normand (Atlético Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Cucurella (Chelsea – Anglia), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), Pedro Porro (Tottenham Hotspur – Anglia), Marcos Llorente (Atlético Madrid)

Középpályások: Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), Pedri (Barcelona), Pablo Barrios (Atlético Madrid), Mikel Merino (Arsenal – Anglia), Aleix García (Bayer Leverkusen – Németország), Dani Olmo (Barcelona)

Támadók: Álex Baena (Atlético Madrid), Jesús Rodríguez (Como – Olaszország), Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Samu Aghehowa (FC Porto – Portugália), Ferran Torres (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta Vigo)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

1. FORDULÓ

2025. szeptember 4.

Grúzia–Törökország 2–3

Bulgária–Spanyolország 0–3

2. FORDULÓ

2025. szeptember 7.

Grúzia–Bulgária 3–0

Törökország–Spanyolország 0–6

3. FORDULÓ

2025. október 11.

Bulgária–Törökország

Spanyolország–Grúzia

4. FORDULÓ

2025. október 14.

Törökország–Grúzia

Spanyolország–Bulgária

5. FORDULÓ

2025. november 15.

Grúzia–Spanyolország

Törökország–Bulgária

6. FORDULÓ

2025. november 18.

Bulgária–Grúzia

Spanyolország–Törökország