Globális ikon lett David Beckhamből Floridában

Az Inter Miami kicsit olyan, mint David Beckham. Rendszerető, stílusos, trendformáló és szereti a csillogást. Elég megnézni a csapat extravagáns – mára védjeggyé váló – rózsaszín mezét, a rendezett stadiont és a világsztárokkal teletűzdelt öltözőt. Mind tökéletesen beleillik a gyakorlatilag néhány év alatt a semmiből kinövő klub arculatába.

Floridában a Beckham-jelenségre is kíváncsiak voltunk, és bár a távolságokat továbbra sem sikerült megszoknunk, a stadion szerencsére nem volt messze, csak fél órányi autóútra a szállásunktól. Kíváncsiak voltunk rá, az egykori angol klasszis hogyan hódította, hódítja meg Amerikát (is), hiszen semmi kétség, ha a három tulajdonos egyikét nem David Beckhamnek hívják, az Inter Miami aligha válik ilyen rövid időn belül a Major League Soccer (MLS) egyik meghatározó csapatává.

Floridában nem akkora szenzáció, hogy milyen fényűző körülmények között tölti a napjait David Beckham

A kispad mellől, bőrfotelből nézi az Inter Miami meccseit

A másik két tulajdonos, Jorge és José Mas ingatlanfejlesztéssel foglalkozik, specialitásuk a csupa üveg felhőkarcolók felhúzása. A testvérpár a stratégiai döntésekbe beleszól, a szakmába viszont nem, így gyakorlatilag David Beckhamen múlik, kivel, hogyan és mikor erősíti meg a Miami keretét.

Kell is a vonzerő, hiszen a csapat szinte kivétel nélkül telt ház előtt futballozik, a mérkőzéseken gyakran megjelennek olyan hírességek, mint Leonardo DiCaprio, Selena Gomez vagy éppen a „Terminátor”, Arnold Schwarzenegger, a floridai dollármilliomosok pedig nem sajnálják a pénzt, hogy Lionel Messit és társait láthassák. A legolcsóbb belépőjegy bajnoki mérkőzésre 107 dollárba kerül, míg a legdrágább 1836 dollár (!), azaz átszámítva 36 és 624 ezer forint közötti összegért lehet felülni a lelátóra. Előre leszervezzük, hogy a magyar médiát képviselve hétköznap délelőtt bejuthassunk a stadionba, így kiderül, David Beckhamnek és családjának külön kis páholya van közvetlenül a kispad mellett, nem messze tőlük pedig Lionel Messi hozzátartozóinak külön elzárt lelátórésze található, saját pincérekkel, étellel-itallal. A két világsztár felesége, Victoria Beckham és Antonela Roccuzzo szoros barátságot ápol, meccseken is sokat beszélgetnek és olykor shoppingolni is eljárnak. És hogy a népszerűség nehogy alábbhagyjon, David Beck­ham jó ütemben adott engedélyt a Netflix médiaszolgáltatónak, hogy 2023-ban dokumentumfilmen mutassa be az életét. A két évvel ezelőtti sorozat rekordokat döntött, a Beckham család iránti érdeklődést, rajongást pedig újra felpörgette. És hogy mennyire ravasz a família, a napokban jelent meg ugyanez pepitában, csak éppen Victoria Beckham szemszögéből…

A büszke tulajdonos, avagy David Beckham szelfije is megmutatja, hogy rajong az Inter Miamiért (Fotó: Instagram)

Előre kikészíti, mikor milyen ruhát vesz fel

Noha a házaspár és gyermekei – Brooklyn, Romeo, Cruz és Harper – birodalmát képtelenség még csak megközelíteni is, Floridában azért annyit sikerült megtudni, hogy a család egy hozzá illő luxusházban éli elbűvölő életének hétköznapjait. A palota a Florida déli csücskénél található Biscayne-öbölre néz, a 80 millió dollárt érő ingatlan (a legdrágább, amit brit házaspár valaha vásárolt) nem kevesebb, mint 4350 négyzetméter alapterületű. Minden a luxusról árulkodik, óceánra néző medencével, fitneszteremmel, moziszobával, privát kikötővel. Merthogy természetesen jacht­ja is van a házaspárnak, a Seven elnevezése a játékos egykori mezszámára és lányuk, Harper középső nevére utal. De egyéb ingatlanja is van a családnak, többek között penthouse-lakások Miamiban, holland stílusú ötemeletes kúria London mellett, minden igényt kielégítő parasztház, amely amolyan menedékként szolgál.

Érdekesség, David Beckham megtehetné, hogy öltözködési stílusát stylistok segítségével alakítsa ki, de a korábbi középpályás különösen kényes harmincöt négyzetméteres gardróbjára, ahol minden hétvégén előre kikészíti, melyik nap milyen ruhát vesz fel, melyik cipővel, ha kell, nyakkendővel, órával, sapkával.

A hírességeket pásztázó kamerák gyakran keresik a bőrfotelekből meccset néző Beckham famíliát (Fotó: Getty Images)

Virágzó üzletet varázsolt a tengerentúli futballból

David Beckham sportszakmai hatása az amerikai labdarúgásra nem az Inter Miami megalapításával kezdődött. Pályafutása végéhez közeledve 2007-ben a Los Angeles Galaxyba igazolt, ami utólag jól láthatóan nemcsak saját karrierjében jelentett fordulópontot, hanem az egész tengerentúli futballban is.

Az addig lesajnált liga a figyelem középpontjába került, és az úgynevezett „Beckham-szabály” is életre kelt, amely lehetővé tette kiemelt fizetésű, nemzetközi sztárok szerződtetését. Ennek hatására igazolt később többek között Thierry Henry és Zlatan Ibrahimovic is Amerikába. Szerződésében pedig külön záradék is szerepelt, amely visszavonulása után lehetőséget adott arra, hogy kedvezményesen alapíthasson MLS-klubot, így született meg 2020-ban a Club Internacional de Fútbol Miami (a spanyol elnevezés sem véletlen…), azaz az Inter Miami CF. Sportszakmai hatása klubtulajdonosként is elsöprő, amerikai fiatalok tízezrei kezdtek el focizni. És bár az amerikai futball (NFL), a jégkorong (NHL), a kosárlabda (NBA) és a baseball (MLB) még mindig népszerűbb az errefelé csak soccerként emlegetett labdarúgásnál, az MLS már közelít a többi csúcssportághoz.

Noha Miamiban sétálgatva az angol tulajdonosról Lionel Messiéhez hasonló falfestést nem találunk, és a klub hivatalos boltjában sem látunk Beckham-mezt, semmi kétség, a 115-szörös angol válogatott Amerikában is virágzó üzletet varázsolt a futballból. Sőt, Floridában élve igazi globális ikonná vált, vállalkozásai, ingatlanjai, a róluk szóló dokumentumfilmek öntik a pénzt a családi kasszába.