Szlovák Kupa: sima komáromi továbbjutás

2025.10.08. 21:19
A Szlovák Kupa 3. fordulójában a többségi magyar tulajdonú Komárom 4–0-ra győzött Császtón (Castkovce), és készülhet a galántai folytatásra.

 

A komáromi csapat 357 néző előtt nagyon komolyan vette az összecsapást a III. liga Nyugati csoportjában szereplő, jelenleg a 3. helyen álló hazaiakkal szemben. Bizonyítja ezt a kezdő tizenegy, amelyben főleg olyan játékosok kaptak lehetőséget, akik rendszeresen szerepelnek a Niké Ligában.

A gólra a nézők a 42. percig vártak, amikor Dominik Zak volt eredményes. Egy óra játék után Christian Bayemi találata után eldőlt a meccs. A továbbiakban Zak talált be még egyszer, a 4–0-s végeredményt Elvis Mashike állította be.

A vendégeknél a 76. percben lépett pályára az ETO-ból érkező Mitring Zsombor.

A komáromiak a 4. fordulóban Galántára látogatnak.

 

