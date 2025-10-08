Szlovák Kupa: sima komáromi továbbjutás

A komáromi csapat 357 néző előtt nagyon komolyan vette az összecsapást a III. liga Nyugati csoportjában szereplő, jelenleg a 3. helyen álló hazaiakkal szemben. Bizonyítja ezt a kezdő tizenegy, amelyben főleg olyan játékosok kaptak lehetőséget, akik rendszeresen szerepelnek a Niké Ligában.

A gólra a nézők a 42. percig vártak, amikor Dominik Zak volt eredményes. Egy óra játék után Christian Bayemi találata után eldőlt a meccs. A továbbiakban Zak talált be még egyszer, a 4–0-s végeredményt Elvis Mashike állította be.

A vendégeknél a 76. percben lépett pályára az ETO-ból érkező Mitring Zsombor.

A komáromiak a 4. fordulóban Galántára látogatnak.