Elhalasztották a KFC Komárom kupameccsét

Az utóbbi napokban hamisítatlan télies idő köszöntött be Szlovákiában. A másodosztályú liptószentmiklósi klub hétfőn felhívást tett közzé, amelyben szurkolóitól kért segítséget a pálya letakarításához. A havat tegnapra sikerült eltávolítani a játéktérről, és a hazai klub közlése szerint – a talajfűtésnek is köszönhetően – keddre játékra alkalmassá vált a pálya.

Bár az előrejelzések nem voltak optimisták, a komáromiak hétfőn elutaztak Liptószentmiklósra, majd kedden mérkőzés nélkül voltak kénytelenek hazautazni.

Ugyanis minden megváltozott: hétfő estétől 40 milliméternyi hó és eső hullott a pályára, amely így ismét játékra alkalmatlanná vált.

Egyelőre nem tudni, mikor pótolják a találkozót.