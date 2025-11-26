Elhalasztották a KFC Komárom kupameccsét
A pálya használhatatlansága miatt elhalasztották a Szlovák Kupa nyolcaddöntőjében a Liptószentmiklós–Komárom mérkőzést.
Az utóbbi napokban hamisítatlan télies idő köszöntött be Szlovákiában. A másodosztályú liptószentmiklósi klub hétfőn felhívást tett közzé, amelyben szurkolóitól kért segítséget a pálya letakarításához. A havat tegnapra sikerült eltávolítani a játéktérről, és a hazai klub közlése szerint – a talajfűtésnek is köszönhetően – keddre játékra alkalmassá vált a pálya.
Bár az előrejelzések nem voltak optimisták, a komáromiak hétfőn elutaztak Liptószentmiklósra, majd kedden mérkőzés nélkül voltak kénytelenek hazautazni.
Ugyanis minden megváltozott: hétfő estétől 40 milliméternyi hó és eső hullott a pályára, amely így ismét játékra alkalmatlanná vált.
Egyelőre nem tudni, mikor pótolják a találkozót.
