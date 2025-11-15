Szenzációs bemutatkozás a szlovák válogatottban: Tomás Bobcek első válogatott meccsén döntötte el a mérkőzést

„Számomra ez valami hatalmas. Pár nap vagy hónap múlva fogok igazán rádöbbenni, mit is jelent ez az egész, és mit tettem. De most nem szeretnék a fellegekben járni. Leírhatatlan érzések kavarognak bennem. Nagyon boldog vagyok. Régóta vágytam arra, hogy bemutatkozhassak a válogatottban, és most megkaptam az esélyt. Az, hogy még gólt is szereztem, már csak hab a tortán” – mondta a boldog újonc.

Tomás Bobcek klubszinten is remek formának örvend: az utóbbi öt tétmeccsen öt gólt szerzett a Lechia Gdansk színeiben, és az elmúlt hétvégén duplázni tudott. A 2024-es naptári évben már 16 találatnál jár a lengyel ligában, mindössze 26 mérkőzés alatt.

ÉSZAKÍR CSALÓDÁS Amíg a kassai stadionban hatalmas volt a szlovák öröm, addig az északír futballistáknak sincs különösebben okuk búslakodásra. Bár az A-csoportban a 2026-os világbajnokság selejtezőjében már biztosan nem végezhetnek harmadiknál jobb helyen, a 2024–2025-ös idényben megnyert Nemzetek Ligája C-divíziós csoportjuknak köszönhetően már most biztosították részvételüket a jövő évi világbajnoki pótselejtezőben. Michael O’Neill szövetségi kapitány ennek ellenére nem titkolta csalódottságát. „Másképp nem is lehet, amikor a mérkőzés végén egy ilyen góllal kap ki az ember. Ráadásul Daniel Ballardot egyértelműen két kézzel lökték meg az ellenfél részéről, tehát ezt a gólt sem lett volna szabad megadni. A szlovákok előző két találatát jogosan nem adták meg, hiszen les és kéz volt. Engem az bánt, hogy a játékvezető a végén nem tudta ezt kezelni. Odamentem hozzá, kezet fogtam vele, és azt mondtam, hogy erősebbnek kell lennie. Talán az fáj a legjobban, hogy Ballardot kiállították” – mondta a vendégek edzője a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

A pénteki gól után természetesen jöttek a tréfás csapattársi megjegyzések is: „Lukás Haraslín már számolta, mennyit kell fizetnem a gólért. Azt mondta, dupla összeg lesz, de szívesen kifizetem a csapatkasszába” – nevetett a 24-éves játékos.

A szlovák labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokság selejtezőinek utolsó előtti mérkőzésén 1–0-ra legyőzte Észak-Írországot. A cél teljesült, de a találkozó koránt sem volt egyszerű.

A meccs során ugyanis a VAR kétszer is elvette a szlovákok gólját, ami könnyen megtörhette volna a csapatot. De nem így történt. „Úgy nézett ki, hogy ez egy szerencsétlen meccs lesz” – ismerte el a találkozó után Francesco Calzona szövetségi kapitány. A mester szerint Észak-Írország játékstílusa rendkívül idegőrlő volt: „Úgy játszottak, mint húsz éve. A száz percnyi játékból alig 49 volt tiszta játékidő. Rengeteg szabálytalanság, rengeteg megszakítás, ha az én csapatom így játszana, én lemondanék.”

A szlovákok azonban főként a második félidőben egyértelműen jobbak voltak. David Strelec a kapufát találta el, majd két szabadrúgás után gólt is szereztek – csakhogy mindkettőt visszavonta a VAR, egyszer les miatt, egyszer kezezés miatt.

Francesco Calzona külön kiemelte: „Ez egy hihetetlenül erős közösség. Nagyon összetartanak. Emberileg is olyan szinten vannak, hogy akár edző nélkül is megállnák a helyüket.”

Elmondása szerint az elmúlt három és fél évben egyszer sem kellett fegyelmi problémát vagy komolyabb vitát megoldania a kereten belül.

A győztes gólt két cserejátékos hozta össze: Tomás Bobcek mellett Bénes László is kulcsszerepet játszott, hiszen az ő szögletrúgása után született a találat. „Megkapták a taktikai utasításokat, és mindketten remekül szálltak be” – mondta elégedetten a kapitány.

A korábban elvett gólok után azonban még Calzona is feszült volt – és nem ő volt az egyetlen. A középpályás Stanislav Lobotka frappánsan foglalta össze az érzést: „Ez olyan volt, mint amikor elhívsz egy csinos lányt randira, és kétszer sem jön el. Harmadszorra már nem is reménykedsz.”

Ezúttal azonban minden összejött. A harmadik „esély” gólt ért – és ezzel Kassa hőst ünnepelhetett Tomás Bobcek személyében.

A szlovákoknak már biztosan megvan a csoport második helyezése, amely pótselejtezőt jelent. Ha hétfőn este Lipcsében, ki-ki meccsen legyőzik a németeket, akkor egyenesen kijutnak a világbajnokságra.