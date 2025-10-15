Már az Al-Ahli edzésén videózták le Szabics Imrét
Mint ismert, a közelmúltban a dán Jess Thorup vette át az egyiptomi Al-Ahli irányítását, s már akkor jeleztük, hogy az 55 éves szakembert követni fogja korábbi segítője, Szabics Imre is. Nos, a szerdai napon biztossá vált, hogy Szabics is tagja Thorup kairói stábjának – erről a klub Instagram-sztorijában megjelent edzésvideó tanúskodik.
Az Al-Ahli egy korábbi közleményben jelezte, hogy Thorup egy öttagú stábbal érkezik az egyiptomi fővárosba, de nem nevezte meg a szóban forgó stábtagokat. A klub mai, edzéseket bemutató Instagram-történeteiben viszont már feltűnik Szabics a dán vezetőedző stábjának tagjaként.
Érdekesség, hogy a Szabicsot eddig foglalkoztató Augsburg nem adott hírt semmilyen váltásról Sandro Wagner vezetőedző stábjával kapcsolatban – sőt, Szabics jelenleg is a klub segédedzőjeként van feltüntetve a német klub honlapján.
