Már az Al-Ahli edzésén videózták le Szabics Imrét

M. B.M. B.
2025.10.15. 16:29
Szabics Imre (balra) már Egyiptomban (Fotó forrása: Instagram/@alahly)
Mint ismert, a közelmúltban a dán Jess Thorup vette át az egyiptomi Al-Ahli irányítását, s már akkor jeleztük, hogy az 55 éves szakembert követni fogja korábbi segítője, Szabics Imre is. Nos, a szerdai napon biztossá vált, hogy Szabics is tagja Thorup kairói stábjának – erről a klub Instagram-sztorijában megjelent edzésvideó tanúskodik.

Az Al-Ahli egy korábbi közleményben jelezte, hogy Thorup egy öttagú stábbal érkezik az egyiptomi fővárosba, de nem nevezte meg a szóban forgó stábtagokat. A klub mai, edzéseket bemutató Instagram-történeteiben viszont már feltűnik Szabics a dán vezetőedző stábjának tagjaként.

Érdekesség, hogy a Szabicsot eddig foglalkoztató Augsburg nem adott hírt semmilyen váltásról Sandro Wagner vezetőedző stábjával kapcsolatban – sőt, Szabics jelenleg is a klub segédedzőjeként van feltüntetve a német klub honlapján.

