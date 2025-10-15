Már az Al-Ahli edzésén videózták le Szabics Imrét

Az Al-Ahli egy korábbi közleményben jelezte, hogy Thorup egy öttagú stábbal érkezik az egyiptomi fővárosba, de nem nevezte meg a szóban forgó stábtagokat. A klub mai, edzéseket bemutató Instagram-történeteiben viszont már feltűnik Szabics a dán vezetőedző stábjának tagjaként.

Érdekesség, hogy a Szabicsot eddig foglalkoztató Augsburg nem adott hírt semmilyen váltásról Sandro Wagner vezetőedző stábjával kapcsolatban – sőt, Szabics jelenleg is a klub segédedzőjeként van feltüntetve a német klub honlapján.