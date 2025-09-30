A magabiztos győzelmet arató Barca lesz a Veszprém ellenfele a klub-vb döntőjében

A tornán szabadkártyával szereplő Barca 4–4 után meglépett a Kupagyőztesek Afrika-kupája-győztes, egyiptomi bajnok és kupagyőztes Al-Ahlitól, főleg, amikor 8–6-ot követően tíz perc alatt zsinórban öt gólt szerzett. Azért a különbség nem nőtt tovább, a második félidőben a katalán csapat azért már a döntőre is tartalékolt, viszont az egyiptomiak így is tisztes távolságban maradtak csak. A spanyol bajnok és kupagyőztes 26–21-re győzött, legeredményesebb játékosa az olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia balátlövő, Timothey N’Guessan volt hét góllal, akit a meccs legjobbjának is megválasztottak.

A Veszprém–Barca döntőt csütörtökön magyar idő szerint 19 órától rendezik meg.

FÉRFI KÉZILABDA, KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

Elődöntő

Barca (spanyol)–Al-Ahli (egyiptomi) 26–21 (14–8)

One Veszprém–SC Magdeburg (német) 23–20 (9–11)

Az 5. helyért

Al-Sardzsa (arab emírségekbeli)–Zamalek (egyiptomi) 26–29 (14–14)

Csütörtök, 13.45: visszavágó

A 7–9. helyért

Taubaté (brazil)–Sydney University (ausztrál) 35–21 (18–10)

Szerda, 15.00: California Eagles (amerikai)–Sydney University (ausztrál)

Csütörtök, 11.15: Taubaté (brazil)–California Eagles (amerikai)

A TOVÁBBI PROGRAM

A 3. helyért

Csütörtök, 16.15: SC Magdeburg (német)–Al-Ahli (egyiptomi)

Döntő

Csütörtök, 19.00: One Veszprém–Barca (spanyol)