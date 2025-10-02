Nemzeti Sportrádió

Simán nyert a Magdeburg, a dobogó alsó fokán is európai csapat végez a klub-vb-n

2025.10.02.
Magnus Saugstrup (fehérben) lett a meccs embere (Fotó: ihf.info)
férfi kézilabda SC Magdeburg kézilabda klubvilágbajnokság Al-Ahli
A férfi kézilabda-klubvilágbajnokság bronzmérkőzését a BL-győztes Magdeburg nyerte meg, amely 32–23-ra verte meg az Al-Ahlit.

A Bajnokok Ligája-címvédő és az afrikai Szuperkupa-győztes találkozója már az első félidőben eldőlt. A Magdeburg 2–2 után 11 perc alatt elhúzott 10–3-ra, az Al-Ahli pedig nem is tudott csökkenteni hátrányán ebben a játékrészben. A felek 19–11-gyel fordultak, majd a németek már 12 góllal is vezettek, ebből az előnyből aztán kilenc maradt meg a végére. Magnus Saugstrup hét, Philipp Weber hat, Ómar Ingi Magnússon öt találattal járult hozzá a sikerhez.

FÉRFI KÉZILABDA KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM
A 3. HELYÉRT
SC Magdeburg (német)–Al-Ahli (egyiptomi) 32–23 (19–11)
AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
Zamalek (egyiptomi)–Al-Sardzsa (arab emírségekbeli) 28–28 (18–12)
A párharc győztese: a Zamalek, 57–54-es összesítéssel
A 7. HELYÉRT
Taubaté (brazil)–California Eagles (egyesült államokbeli) 35–25 (18–13)
Végeredmény: 7. Taubaté, 8. California Eagles, 9. Sydney University

KÉSŐBB
DÖNTŐ
19.00: Veszprém–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

 

