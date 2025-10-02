Simán nyert a Magdeburg, a dobogó alsó fokán is európai csapat végez a klub-vb-n

A Bajnokok Ligája-címvédő és az afrikai Szuperkupa-győztes találkozója már az első félidőben eldőlt. A Magdeburg 2–2 után 11 perc alatt elhúzott 10–3-ra, az Al-Ahli pedig nem is tudott csökkenteni hátrányán ebben a játékrészben. A felek 19–11-gyel fordultak, majd a németek már 12 góllal is vezettek, ebből az előnyből aztán kilenc maradt meg a végére. Magnus Saugstrup hét, Philipp Weber hat, Ómar Ingi Magnússon öt találattal járult hozzá a sikerhez.

FÉRFI KÉZILABDA KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

A 3. HELYÉRT

SC Magdeburg (német)–Al-Ahli (egyiptomi) 32–23 (19–11)

AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

Zamalek (egyiptomi)–Al-Sardzsa (arab emírségekbeli) 28–28 (18–12)

A párharc győztese: a Zamalek, 57–54-es összesítéssel

A 7. HELYÉRT

Taubaté (brazil)–California Eagles (egyesült államokbeli) 35–25 (18–13)

Végeredmény: 7. Taubaté, 8. California Eagles, 9. Sydney University

KÉSŐBB

DÖNTŐ

19.00: Veszprém–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!