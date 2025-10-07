Szerdai sportműsor: FTC-Telekom Waterpolo–Pro Recco az európai Szuperkupáért

OKTÓBER 8., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
NŐI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
19.00: Sparta Praha (cseh)–FTC-Telekom
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, rájátszás, főcsoport-elődöntő
23.00: Chicago Cubs–Mikwaukee Brewers (Tv: Sport2)
CURLING
Olimpiai előselejtező, Aberdeen
Nők
10.30: Csehország–Magyarország
DARTS
20.00: World Grand Prix, Leicester (Tv: Sport1)
EVEZÉS
17.00: tengeri és beach sprint Európa-bajnokság, Manavgat
KÉZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája
A-csoport
18.45: Kolstad (norvég)–Aalborg (dán)
20.30: Sporting CP (portugál)–Nantes (francia) (Tv: Sport2)
B-csoport
18.45: GOG (dán)–Magdeburg (német) (Tv: Sport2)
18.45: Wisla Plock (lengyel)–Peliszter (északmacedón)
KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, F-CSOPORT
1. FORDULÓ, MISKOLC
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Levice (szlovák)
FÉRFI NB I
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
NŐI EUROLIGA, B-CSOPORT
1. FORDULÓ
18.00: Sopron Basket–Carolo Basket (francia) (Tv: M4 Sport)
NŐI EURÓPA-KUPA, D-CSOPORT
1. FORDULÓ
18.00: Tarr KSC Szekszárd–Geas (olasz)
NŐI NB I
18.00: NKA Universitas Pécs–TFSE
WNBA, döntő, 3. mérkőzés
csütörtök, 2.00: Phoenix Mercury–Las Vegas Aces (Tv: Sport1)
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1148 (Tv: Sport1)
SAKK
Csapat Európa-bajnokság
13.00: 4. forduló, Batumi
Nyílt torna: Magyarország–Csehország
Női torna: Magyarország–Grúzia 1
SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Förde
Nők
77 kg
11.30: C-csoport
17.00: B-csoport
19.30: A-csoport
Férfiak
94 kg
14.00: C-csoport
SZNÚKER
8.00: Hszian Grand Prix (Tv: Eurosport1)
13.30: Hszian Grand Prix (Tv: Eurosport1)
TENISZ
WTA, Vuhan
Páros, nyolcaddöntő
9.00 körül: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Iva Jovic, Giuliana Olmos (amerikai, mexikói)
1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért)
11.00 körül: Stollár Fanny, Laura Siegemund (magyar, német)–Nicole Melichar-Martinez, Ljudmila Szamszonova (amerikai, orosz)
Egyes
5.00: 3. forduló
ATP, Sanghaj
6.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
VÍZILABDA
Európai Szuperkupa, Budapest (Komjádi Sportuszoda)
20.00: FTC-Telekom Waterpolo–Pro Recco (olasz) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendég: Kocsis Árpád, a BSI versenyigazgatója a Budapest maratoniról
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Amerikába visznek néhány spanyol labdarúgó-bajnoki mérkőzést
9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A magyar labdarúgó-válogatott kilenc vb-szereplése és 11 sikertelen selejtezője
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Asszó
14.35: Szorítósarok L. Pap Istvánnal
Hazafutás
Műsorvezető: Kreisz Bálint
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Parasport, vendég: Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó paraatléta és edzője, Szalma László
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gergelics József, Székely Dávid, Thury Gábor
17.00: Csodák csodája. Labdarúgó-válogatottunk az örmények elleni vb-selejtezőre készül. Beszélgetés Hornyák Zsolttal
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Röplabda, születésnapi beszélgetés a 80 éves korábbi válogatott legendával, Buzek Lászlóval
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Olasz Gergő
18.00: Kosárlabda, élő közvetítés a Sopron–Flammes női Euroliga- és a Szolnoki Olaj–Patrioti Levice férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla és Marosréti Ervin. Szakértő: Károlyi Andrea
20.00: Vízilabda, élő közvetítés az FTC–Pro Recco férfi Szuperkupa-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál.
21.30: Kézilabda, a magyar érdekeltségű csütörtöki férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzések előzetese
22.00: Tízpróba Gergely Istvánnal
22.30: Sportvilág