Szerdai sportműsor: FTC-Telekom Waterpolo–Pro Recco az európai Szuperkupáért

OKTÓBER 8., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

NŐI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

19.00: Sparta Praha (cseh)–FTC-Telekom

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, rájátszás, főcsoport-elődöntő

23.00: Chicago Cubs–Mikwaukee Brewers (Tv: Sport2)

CURLING

Olimpiai előselejtező, Aberdeen

Nők

10.30: Csehország–Magyarország

DARTS

20.00: World Grand Prix, Leicester (Tv: Sport1)

EVEZÉS

17.00: tengeri és beach sprint Európa-bajnokság, Manavgat

KÉZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája

A-csoport

18.45: Kolstad (norvég)–Aalborg (dán)

20.30: Sporting CP (portugál)–Nantes (francia) (Tv: Sport2)

B-csoport

18.45: GOG (dán)–Magdeburg (német) (Tv: Sport2)

18.45: Wisla Plock (lengyel)–Peliszter (északmacedón)

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, F-CSOPORT

1. FORDULÓ, MISKOLC

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Levice (szlovák)

FÉRFI NB I

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

NŐI EUROLIGA, B-CSOPORT

1. FORDULÓ

18.00: Sopron Basket–Carolo Basket (francia) (Tv: M4 Sport)

NŐI EURÓPA-KUPA, D-CSOPORT

1. FORDULÓ

18.00: Tarr KSC Szekszárd–Geas (olasz)

NŐI NB I

18.00: NKA Universitas Pécs–TFSE

WNBA, döntő, 3. mérkőzés

csütörtök, 2.00: Phoenix Mercury–Las Vegas Aces (Tv: Sport1)

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1148 (Tv: Sport1)

SAKK

Csapat Európa-bajnokság

13.00: 4. forduló, Batumi

Nyílt torna: Magyarország–Csehország

Női torna: Magyarország–Grúzia 1

SÚLYEMELÉS

Világbajnokság, Förde

Nők

77 kg

11.30: C-csoport

17.00: B-csoport

19.30: A-csoport

Férfiak

94 kg

14.00: C-csoport

SZNÚKER

8.00: Hszian Grand Prix (Tv: Eurosport1)

13.30: Hszian Grand Prix (Tv: Eurosport1)

TENISZ

WTA, Vuhan

Páros, nyolcaddöntő

9.00 körül: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Iva Jovic, Giuliana Olmos (amerikai, mexikói)

1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért)

11.00 körül: Stollár Fanny, Laura Siegemund (magyar, német)–Nicole Melichar-Martinez, Ljudmila Szamszonova (amerikai, orosz)

Egyes

5.00: 3. forduló

ATP, Sanghaj

6.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

VÍZILABDA

Európai Szuperkupa, Budapest (Komjádi Sportuszoda)

20.00: FTC-Telekom Waterpolo–Pro Recco (olasz) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendég: Kocsis Árpád, a BSI versenyigazgatója a Budapest maratoniról

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Amerikába visznek néhány spanyol labdarúgó-bajnoki mérkőzést

9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A magyar labdarúgó-válogatott kilenc vb-szereplése és 11 sikertelen selejtezője

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Asszó

14.35: Szorítósarok L. Pap Istvánnal

Hazafutás

Műsorvezető: Kreisz Bálint

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Parasport, vendég: Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó paraatléta és edzője, Szalma László

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gergelics József, Székely Dávid, Thury Gábor

17.00: Csodák csodája. Labdarúgó-válogatottunk az örmények elleni vb-selejtezőre készül. Beszélgetés Hornyák Zsolttal

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Röplabda, születésnapi beszélgetés a 80 éves korábbi válogatott legendával, Buzek Lászlóval

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Olasz Gergő

18.00: Kosárlabda, élő közvetítés a Sopron–Flammes női Euroliga- és a Szolnoki Olaj–Patrioti Levice férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla és Marosréti Ervin. Szakértő: Károlyi Andrea

20.00: Vízilabda, élő közvetítés az FTC–Pro Recco férfi Szuperkupa-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál.

21.30: Kézilabda, a magyar érdekeltségű csütörtöki férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzések előzetese

22.00: Tízpróba Gergely Istvánnal

22.30: Sportvilág