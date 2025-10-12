Hétfői sportműsor: folytatódnak a vb-selejtezők, biztossá válhat a franciák és a svájciak kijutása

OKTÓBER 13., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

17.00: a portugál labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Oeiras)

18.00: a magyar U21-es labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Telki)

19.00: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Lisszabon)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

A-CSOPORT, 4. FORDULÓ

20.45: Észak-Írország–Németország, Belfast (Tv: Spíler2)

20.45: Szlovákia–Luxemburg, Nagyszombat (Tv: Match4)

B-CSOPORT, 4. FORDULÓ

20.45: Svédország–Koszovó, Göteborg

20.45: Szlovénia–Svájc, Ljubljana

D-CSOPORT, 4. FORDULÓ

20.45: Izland–Franciaország, Reykjavík (Tv: Spíler1)

20.45: Ukrajna–Azerbajdzsán, Krakkó

J-CSOPORT, 8. FORDULÓ

20.45: Wales–Belgium, Cardiff (Tv: Arena4)

20.45: Észak-Macedónia–Kazahsztán, Szkopje

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK

10. FORDULÓ

B-CSOPORT

15.00: Dél-Szudán–Togo

C-CSOPORT

18.00: Lesotho–Zimbabwe

D-CSOPORT

18.00: Zöld-foki-szigetek–Eswatini

18.00: Mauritius–Líbia

18.00: Kamerun–Angola

H-CSOPORT

15.00: Egyenlítői-Guinea–Libéria

15.00: Sao Tomé és Príncipe–Malawi

15.00: Tunézia–Namíbia

CONCACAF-ZÓNA, VB-SELEJTEZŐK

3. KÖR, 4. FORDULÓ

C-CSOPORT

Kedd, 2.00: Honduras–Haiti

Kedd, 4.00: Costa Rica–Nicaragua

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

2.20: Kansas City Chiefs–Detroit Lions (Tv: Arena4)

Kedd, 1.15: Atlanta Falcons–Buffalo Bills (Tv: Match4)

Kedd, 2.15: Washington Commanders–Chicago Bears (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

Csapat Európa-bajnokság, Zadar

Férfiak. B-csoport

10.00: Magyarország–Franciaország

Nők. F-csoport

16.00: Magyarország–Lengyelország

BASEBALL

MLB, rájátszás, főcsoportdöntő

1. mérkőzés

2.00: Toronto Blue Jays–Seattle Mariners (Tv: Sport1)

2. mérkőzés

22.00: Toronto Blue Jays–Seattle Mariners (Tv: Sport1)

CSELGÁNCS

Grand Prix-verseny, Lima

Kedd, 0.00: 3. nap (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1151 (Tv: Sport1)

SAKK

Csapat Európa-bajnokság, Batumi

13.00: 8. forduló

SZNÚKER

Hszien Grand Prix, döntő

8.00 és 13.30: Shaun Murphy–Mark Williams (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 250-es torna, Almati

8.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

8.00 után: Marozsán Fábián–Luca Nardi (olasz)

ATP 250-es torna, Brüsszel

11.00: egyes, selejtező, 2. forduló; főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Stockholm

13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Ningpo

7.00: egyes, 1. forduló

7.00 után: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Maya Joint, Victoria Mboko (ausztrál, kanadai)

WTA 250-es torna, Oszaka

4.30: egyes, selejtező, 1. forduló; főtábla, egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

4.30 után: Gálfi Dalma (6.)–Okamura Kjoka (japán)

ÚSZÁS

Rövid pályás világkupa, 1. állomás, Carmel

0.00: döntők (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A labdarúgó vb-selejtező elemzése

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi Csibészek Bánki Józseffel

9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok: Garát-Gasparics Fanni jégkorongozó

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Helyszíni jelentés a Portugália–Magyarország labdarúgó-vb-selejtező előtt: Cseszregi Balázs és Gyenge Balázs

15.35: A 40. Spar Budapest Maraton érdekességei és legjei

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: Beszélgetés Lubics Szilviával, a Grand to Grand sivatagi ultrafutóverseny győztesével

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Kézilabda: Hajdu János a Győr–Ferencváros NB I-es női rangadóról; Európa-liga-mérkőzésre készül az FTC férficsapata

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Vb-selejtező előtti helyzetkép Portugáliából, sajtótájékoztató, interjúk

20.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre: kézilabda, nyílt vízi úszó-vk, súlyemelő-vb, rövid pályás gyorskorcsolya olimpiai kvalifikációs verseny

21.00: A Hét hősei rovat

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel