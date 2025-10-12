Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: folytatódnak a vb-selejtezők, biztossá válhat a franciák és a svájciak kijutása

2025.10.12.
Hétfőn négy csoportban rendeznek mérkőzéseket a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjében – a francia és a svájci válogatott akár már ezen a napon biztossá teheti kijutását a tornára –, a magyar és a portugál válogatott sajtótájékoztatót tart a két csapat keddi, lisszaboni összecsapása előtt. Asztaliteniszezőink megkezdik szereplésüket a csapat Európa-bajnokságon, több teniszezőnk is pályára lép ATP- és WTA-versenyeken, ezenkívül döntőt rendeznek a sznúker Hszien Grand Prix-n.

 OKTÓBER 13., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
17.00: a portugál labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Oeiras)
18.00: a magyar U21-es labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Telki)
19.00: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Lisszabon)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
A-CSOPORT, 4. FORDULÓ
20.45: Észak-Írország–Németország, Belfast (Tv: Spíler2)
20.45: Szlovákia–Luxemburg, Nagyszombat (Tv: Match4)
B-CSOPORT, 4. FORDULÓ
20.45: Svédország–Koszovó, Göteborg
20.45: Szlovénia–Svájc, Ljubljana
D-CSOPORT, 4. FORDULÓ
20.45: Izland–Franciaország, Reykjavík (Tv: Spíler1)
20.45: Ukrajna–Azerbajdzsán, Krakkó
J-CSOPORT, 8. FORDULÓ
20.45: Wales–Belgium, Cardiff (Tv: Arena4)
20.45: Észak-Macedónia–Kazahsztán, Szkopje

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK
10. FORDULÓ
B-CSOPORT
15.00: Dél-Szudán–Togo
C-CSOPORT
18.00: Lesotho–Zimbabwe
D-CSOPORT
18.00: Zöld-foki-szigetek–Eswatini
18.00: Mauritius–Líbia
18.00: Kamerun–Angola
H-CSOPORT
15.00: Egyenlítői-Guinea–Libéria
15.00: Sao Tomé és Príncipe–Malawi
15.00: Tunézia–Namíbia

CONCACAF-ZÓNA, VB-SELEJTEZŐK
3. KÖR, 4. FORDULÓ
C-CSOPORT
Kedd, 2.00: Honduras–Haiti
Kedd, 4.00: Costa Rica–Nicaragua

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
  2.20: Kansas City Chiefs–Detroit Lions (Tv: Arena4)
Kedd, 1.15: Atlanta Falcons–Buffalo Bills (Tv: Match4)
Kedd, 2.15: Washington Commanders–Chicago Bears (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ
Csapat Európa-bajnokság, Zadar
Férfiak. B-csoport
10.00: Magyarország–Franciaország
Nők. F-csoport
16.00: Magyarország–Lengyelország

BASEBALL
MLB, rájátszás, főcsoportdöntő
1. mérkőzés
  2.00: Toronto Blue Jays–Seattle Mariners (Tv: Sport1)
2. mérkőzés
22.00: Toronto Blue Jays–Seattle Mariners (Tv: Sport1)

CSELGÁNCS
Grand Prix-verseny, Lima
Kedd, 0.00: 3. nap (Tv: Sport2)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1151 (Tv: Sport1)

SAKK
Csapat Európa-bajnokság, Batumi
13.00: 8. forduló

SZNÚKER
Hszien Grand Prix, döntő
  8.00 és 13.30: Shaun Murphy–Mark Williams (Tv: Eurosport1)

TENISZ 
ATP 250-es torna, Almati
  8.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
  8.00 után: Marozsán Fábián–Luca Nardi (olasz)
ATP 250-es torna, Brüsszel
11.00: egyes, selejtező, 2. forduló; főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Stockholm
13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Ningpo
  7.00: egyes, 1. forduló
  7.00 után: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Maya Joint, Victoria Mboko (ausztrál, kanadai)
WTA 250-es torna, Oszaka
  4.30: egyes, selejtező, 1. forduló; főtábla, egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
  4.30 után: Gálfi Dalma (6.)–Okamura Kjoka (japán)

ÚSZÁS
Rövid pályás világkupa, 1. állomás, Carmel
  0.00: döntők (Tv: M4 Sport)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: A labdarúgó vb-selejtező elemzése
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi Csibészek Bánki Józseffel
  9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok: Garát-Gasparics Fanni jégkorongozó
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Helyszíni jelentés a Portugália–Magyarország labdarúgó-vb-selejtező előtt: Cseszregi Balázs és Gyenge Balázs
15.35: A 40. Spar Budapest Maraton érdekességei és legjei
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Beszélgetés Lubics Szilviával, a Grand to Grand sivatagi ultrafutóverseny győztesével
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Kézilabda: Hajdu János a Győr–Ferencváros NB I-es női rangadóról; Európa-liga-mérkőzésre készül az FTC férficsapata
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Vb-selejtező előtti helyzetkép Portugáliából, sajtótájékoztató, interjúk
20.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre: kézilabda, nyílt vízi úszó-vk, súlyemelő-vb, rövid pályás gyorskorcsolya olimpiai kvalifikációs verseny
21.00: A Hét hősei rovat
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel

 

