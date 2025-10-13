Heti program: Portugáliában lép pályára a magyar válogatott; hétvégén klubfutball és F1

OKTÓBER 13., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
17.00: a portugál labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Oeiras)
18.00: a magyar U21-es labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Telki)
19.00: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Lisszabon)
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
A-CSOPORT, 4. FORDULÓ
20.45: Észak-Írország–Németország, Belfast (Tv: Spíler2)
20.45: Szlovákia–Luxemburg, Nagyszombat (Tv: Match4)
B-CSOPORT, 4. FORDULÓ
20.45: Svédország–Koszovó, Göteborg
20.45: Szlovénia–Svájc, Ljubljana
D-CSOPORT, 4. FORDULÓ
20.45: Izland–Franciaország, Reykjavík (Tv: Spíler1)
20.45: Ukrajna–Azerbajdzsán, Krakkó
J-CSOPORT, 8. FORDULÓ
20.45: Wales–Belgium, Cardiff (Tv: Arena4)
20.45: Észak-Macedónia–Kazahsztán, Szkopje
AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK
10. FORDULÓ
B-CSOPORT
15.00: Dél-Szudán–Togo
C-CSOPORT
18.00: Lesotho–Zimbabwe
D-CSOPORT
18.00: Zöld-foki-szigetek–Eswatini
18.00: Mauritius–Líbia
18.00: Kamerun–Angola
H-CSOPORT
15.00: Egyenlítői-Guinea–Libéria
15.00: Sao Tomé és Príncipe–Malawi
15.00: Tunézia–Namíbia
CONCACAF-ZÓNA, VB-SELEJTEZŐK
3. KÖR, 4. FORDULÓ
C-CSOPORT
Kedd, 2.00: Honduras–Haiti
Kedd, 4.00: Costa Rica–Nicaragua
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
2.20: Kansas City Chiefs–Detroit Lions (Tv: Arena4)
Kedd, 1.15: Atlanta Falcons–Buffalo Bills (Tv: Match4)
Kedd, 2.15: Washington Commanders–Chicago Bears (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
Csapat Európa-bajnokság, Zadar
Férfiak. B-csoport
10.00: Magyarország–Franciaország
Nők. F-csoport
16.00: Magyarország–Lengyelország
BASEBALL
MLB, rájátszás, főcsoportdöntő
1. mérkőzés
2.00: Toronto Blue Jays–Seattle Mariners (Tv: Sport1)
2. mérkőzés
22.00: Toronto Blue Jays–Seattle Mariners (Tv: Sport1)
CSELGÁNCS
Grand Prix-verseny, Lima
Kedd, 0.00: 3. nap (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1151 (Tv: Sport1)
SAKK
Csapat Európa-bajnokság, Batumi
13.00: 8. forduló
SZNÚKER
Hszien Grand Prix, döntő
8.00 és 13.30: Shaun Murphy–Mark Williams (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 250-es torna, Almati
8.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
8.00 után: Marozsán Fábián–Luca Nardi (olasz)
ATP 250-es torna, Brüsszel
11.00: egyes, selejtező, 2. forduló; főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Stockholm
13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Ningpo
7.00: egyes, 1. forduló
7.00 után: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Maya Joint, Victoria Mboko (ausztrál, kanadai)
WTA 250-es torna, Oszaka
4.30: egyes, selejtező, 1. forduló; főtábla, egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
4.30 után: Gálfi Dalma (6.)–Okamura Kjoka (japán)
ÚSZÁS
Rövid pályás világkupa, 1. állomás, Carmel
0.00: döntők (Tv: M4 Sport)
OKTÓBER 14., KEDD
FUTBALLPROGRAM
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
18.00: Magyarország–Törökország, Új Hidegkuti Nándor Stadion
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
E-CSOPORT
20.45: Spanyolország–Bulgária, Valladolid (Tv: Spíler2)
20.45: Törökország–Grúzia, Izmit
F-CSOPORT
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG, Lisszabon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Írország–Örményország, Dublin
I-CSOPORT
18.00: Észtország–Moldova, Tallinn
20.45: Olaszország–Izrael, Udine (Tv: Match4)
K-CSOPORT
20.45: Lettország–Anglia, Riga (Tv: Spíler1)
20.45: Andorra–Szerbia, Encamp
AFRIKAI VB-SELEJTEZŐ
10. FORDULÓ
B-CSOPORT
21.00: Kongói DK–Szudán
21.00: Szenegál–Mauritánia
C-CSOPORT
18.00: Dél-Afrika–Ruanda
18.00: Nigéria–Benin
E-CSOPORT
21.00: Marokkó–Kongó
F-CSOPORT
15.00: Seychelle-szigetek–Gambia
21.00: Gabon–Burundi
21.00: Elefántcsontpart–Kenya
G-CSOPORT
18.00: Guinea–Botswana
18.00: Szomália–Mozambik
18.00: Algéria–Uganda
ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ
4. SZAKASZ, 3. FORDULÓ
19.00: Katar–Egyesült Arab Emirátusok
20.45: Szaúd-Arábia–Irak
CONCACAF-ZÓNA, VB-SELEJTEZŐK
3. KÖR, 4. FORDULÓ
A-CSOPORT
Szerda, 3.00: Panama–Suriname
Szerda, 4.00: Salvador–Guatemala
B-CSOPORT
Szerda, 1.00: Curacao–Trinidad és Tobago
Szerda, 2.00: Jamaica–Bermuda
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat Európa-bajnokság, Zára (Zadar)
Csoportszakasz
Nők, F-csoport
16.00: Magyarország–Bulgária
Férfiak, B-csoport
19.00: Magyarország–Spanyolország
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ E-CSOPORT
18.45: FTC-Green Collect–HF Karlskrona (svéd), Érd
SAKK
Csapat Európa-bajnokság, Batumi
10.00: 9. forduló
VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, A-csoport
20.30: Radnicki (szerb)–VasasPlaket
OKTÓBER 15., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat Európa-bajnokság, Zára (Zadar)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I
18.30: Szigetszentmiklósi KSK–Balatonfüredi KSE
KOSÁRLABDA
BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ, F-CSOPORT
18.30: AEK Athén (görög)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
FÉRFI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ, H-CSOPORT
20.00: Zaragoza (spanyol)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ, C-CSOPORT
18.00: NKA Universitas Pécs–Gernika (spanyol)
18.00: Sepsi-SIC (román)–TARR KSC Szekszárd
VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, C-csoport
18.30: FTC-Telekom Waterpolo–CSM Oradea (román)
OKTÓBER 16., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NŐI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ
VISSZAVÁGÓ
14.00: FTC-Telekom–Sparta Praha (cseh), Hévízi út
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat Európa-bajnokság, Zára (Zadar)
Nyolcaddöntők
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.45: Sporting CP (portugál)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ, 2. CSOPORT
19.00: Magyarország–Törökország, Nagykanizsa
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
C-CSOPORT
17.30: Olimpiakosz (görög)–DVTK HunTherm
B-CSOPORT
20.00: Schio (olasz)–Sopron Basket
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa, csoportkör, 1. forduló
B-csoport
Dinamo Bucuresti (román)-Szolnoki Dózsa
C-csoport
Vuliagmeni (görög)–BVSC-Manna ABC
OKTÓBER 17., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB II
10. FORDULÓ
18.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
20.45: Paris SG–Strasbourg
NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
20.45: Union Berlin–Borussia Mönchengladbach
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
21.00: Oviedo–Espanyol (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat Európa-bajnokság, Zára (Zadar)
Negyeddöntők
FORMULA–1
EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, AUSTIN
19.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
23.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FUTSAL
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
11.30: Costa Rica–Magyarország, San José
JÉGKORONG
Kontinentális Kupa, 1. kör (a 8 közé jutásért), B-csoport (Gyergyóremete), 1. forduló
14.00: Budapest JAHC–Kremencsuk (ukrán)
Erste Liga, alapszakasz
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék
18.30: Debreceni EAC–FEHA19
Osztrák liga, alapszakasz
18.30: FTC-Telekom–Black Wings Linz (osztrák)
19.15: HC Innsbruck (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: PLER-Budapest–NEKA
18.30: Budai Farkasok-Rév–ETO University HT
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: Szent Benedek RA–MBH-Békéscsaba
SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő-világbajnokság, Malaksza, férfi és női trap
8.00: 3. nap
14.00: női döntő
15.30: férfi döntő
ÚSZÁS
Rövidpályás világkupa, 2. állomás, Westmont
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
18.45: UVSE–VasasPlaket
OKTÓBER 18., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
10. FORDULÓ
14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.30: ETO FC Győr–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
13.30: Nottingham Forest–Chelsea (Tv: Spíler1)
16.00: Brighton & Hove Albion–Newcastle United
16.00: Burnley–Leeds United
16.00: Crystal Palace–AFC Bournemouth
16.00: Manchester City–Everton (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Wolverhampton Wanderers
18.30: Fulham–Arsenal (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
17.00: Nice–Lyon
19.00: Angers–Monaco
21.05: Marseille–Le Havre
NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
15.30: Heidenheim–Werder Bremen
15.30: 1. FC Köln–Augsburg
15.30: Mainz–Bayer Leverkusen
15.30: RB Leipzig–Hamburg (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–VfB Stuttgart
18.30: Bayern München–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
15.00: Lecce–Sassuolo
15.00: Pisa–Hellas Verona
18.00: Torino–Napoli
20.45: Roma–Internazionale
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
14.00: Sevilla–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: FC Barcelona–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Villarreal–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat Európa-bajnokság, Zára (Zadar)
Elődöntők
FORMULA–1
EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, AUSTIN
19.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
23.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
18.00: Újpesti TE–Dunaújvárosi Acélbikák
Kontinentális Kupa, 1. kör (a 8 közé jutásért)
B-csoport (Gyergyóremete), 2. forduló
18.00: Gyergyói HK (romániai)–Budapest JAHC
Osztrák liga, alapszakasz
19.45: Bolzano (olasz)–Hydro Fehérvár AV19
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA, 2. FORDULÓ
VISSZAVÁGÓ
18.00: Mol Tatabánya KC–Naerbö IL (norvég)
FÉRFI NB I
17.45: OTP Bank-Pick Szeged–Csurgói KK
18.00: FTC-Green Collect–CYEB-Budakalász
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Carbonex-Komló
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
15.30: Sopron KC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
17.00: Alba Fehérvár–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–SZTE-Szedeák
18.00: NKA Universitas Pécs–MVM-OSE Lions
18.00: Egis Körmend–Atomerőmű SE
18.00: Zalakerámia ZTE KK–DEAC
NŐI NB I
17.00: UNI Győr–TFSE
18.00: Vasas Akadémia-ELTE BEAC Újbuda
18.00: VBW CEKK Cegléd-Dávid Kornél KA
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
17.00: KHG Kaposvári NRC–Vasas SC
19.00: Újpesti TE–Fatum Nyíregyháza
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
19.35: Olimpiai kvalifikációs világkupa, Montreal
SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő-világbajnokság, Malaksza
8.00: trap vegyes csapat
14.30: döntő
ÚSZÁS
Rövidpályás világkupa, 2. állomás, Westmont
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
11.30: KSI SE–Debreceni VSE-Master Good
15.00: Szegedi VE-OSC
17.00: Kaposvári VK–EPS-Honvéd
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–BVSC-Manna ABC
19.00: Metalcom-Szentes–Szolnoki Dózsa
20.00: One Eger–FTC-Telekom Waterpolo
OKTÓBER 19., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
10. FORDULÓ
13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
10. FORDULÓ
13.00: Karcagi SC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: Vasas FC–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC–FC Ajka – élőben az NSO-n!
NB III
12. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
12. FORDULÓ
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Kisvárda Master Good II
13.00: Sényő FC-ZMB Building–Eger SE
13.00: Debreceni EAC–Tiszafüredi VSE
13.00: Gödöllői SK–Ózd-Sajóvölgye
13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Füzesabony SC
13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Nyíregyháza Spartacus FC II
13.00: Putnok FC–Debreceni VSC II
13.00: FC Hatvan–Tarpa SC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Opus Tigáz Tatabánya
13.00: Dorogi FC–Balatonfüredi FC
13.00: Bicskei TC–Komárom VSE
13.00: VSC 2015 Veszprém–FC Sopron
13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Puskás Akadémia FC II
13.00: Ikoba Beton Zsámbék–Budaörs
16.00: Szombathelyi Haladás–Újpest FC II
17.00: Gyirmót FC Győr–Credobus Mosonmagyaróvár
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–III. kerületi TVE
11.00: Vasas FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
13.00: ESMTK–Békéscsaba 1912 Előre II
13.00: BKV Előre–Hódmezővásárhelyi FC
13.00: Gyulai Termál FC–Tiszaföldvár SE
13.00: Szegedi VSE–Monor SE
13.00: Martfűi LSE–Csepel SC
13.00: Dunaharaszti MTK–Meton-FC Dabas SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: Pécsi MFC–MTK Budapest II
13.00: Szekszárdi UFC–Dunaújváros FC
13.00: Majosi SE–Ferencvárosi TC II
13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Pénzügyőr SE
13.00: BFC Siófok–Paksi FC II
13.00: Greenplan Balatonlelle SE–Érdi VSE
13.00: FC Nagykanizsa–Dombóvári FC
13.00: Iváncsa KSE–PTE-PEAC
ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
15.00: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Match4)
17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
15.00: Lens–Paris FC
17.15: Lorient–Brest
17.15: Rennes–Auxerre
17.15: Toulouse–Metz
20.45: Nantes–Lille
NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
15.30: Freiburg–Eintracht Frankfurt
17.30: St. Pauli–Hoffenheim
OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
12.30: Como–Juventus
15.00: Cagliari–Bologna
15.00: Genoa–Parma
18.00: Atalanta–Lazio
20.45: Milan–Fiorentina
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
14.00: Elche–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat Európa-bajnokság, Zára (Zadar)
Döntők
FORMULA–1
EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, AUSTIN
21.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FUTSAL
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
8.00: Costa Rica–Magyarország, San José
JÉGKORONG
Kontinentális Kupa, 1. kör (a 8 közé jutásért), B-csoport (Gyergyóremete), 3. forduló
14.00: Budapest JAHC–Crvena zvezda (szerb)
Erste Liga, alapszakasz
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Corona Brasov (romániai)
18.00: DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC
Osztrák liga
17.00: Villach (osztrák)–FTC-Telekom
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
15.00: Kur Mingachevir (azeri)–Balatonfüredi KSE, Baku
NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ, 2. CSOPORT
19.00: Csehország–Magyarország, Prága
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
17.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Sopron Basket
17.00: Csata TKK–DVTK HunTherm
18.00: TARR KSC Szekszárd–NKA Universitas Pécs
MOTORSPORT
MOTOGP, AUSZTRÁL NAGYDÍJ
2.00: Moto3
3.15: Moto2
5.00: MotoGP
RALI
Közép-Európa rali, a világbajnokság 12. futama, Passau és környéke
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
19.35: Olimpiai kvalifikációs világkupa, Montreal
TORNA
Világbajnokság, Jakarta
5.00: férfi selejtező
TRIATLON
Világbajnoki sorozat, utolsó futam, Wollongong
6.00: női verseny
9.00: férfi verseny
ÚSZÁS
Rövidpályás világkupa, 2. állomás, Westmont