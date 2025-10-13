Heti program: Portugáliában lép pályára a magyar válogatott; hétvégén klubfutball és F1

OKTÓBER 13., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

17.00: a portugál labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Oeiras)

18.00: a magyar U21-es labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Telki)

19.00: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Lisszabon)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

A-CSOPORT, 4. FORDULÓ

20.45: Észak-Írország–Németország, Belfast (Tv: Spíler2)

20.45: Szlovákia–Luxemburg, Nagyszombat (Tv: Match4)

B-CSOPORT, 4. FORDULÓ

20.45: Svédország–Koszovó, Göteborg

20.45: Szlovénia–Svájc, Ljubljana

D-CSOPORT, 4. FORDULÓ

20.45: Izland–Franciaország, Reykjavík (Tv: Spíler1)

20.45: Ukrajna–Azerbajdzsán, Krakkó

J-CSOPORT, 8. FORDULÓ

20.45: Wales–Belgium, Cardiff (Tv: Arena4)

20.45: Észak-Macedónia–Kazahsztán, Szkopje

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK

10. FORDULÓ

B-CSOPORT

15.00: Dél-Szudán–Togo

C-CSOPORT

18.00: Lesotho–Zimbabwe

D-CSOPORT

18.00: Zöld-foki-szigetek–Eswatini

18.00: Mauritius–Líbia

18.00: Kamerun–Angola

H-CSOPORT

15.00: Egyenlítői-Guinea–Libéria

15.00: Sao Tomé és Príncipe–Malawi

15.00: Tunézia–Namíbia

CONCACAF-ZÓNA, VB-SELEJTEZŐK

3. KÖR, 4. FORDULÓ

C-CSOPORT

Kedd, 2.00: Honduras–Haiti

Kedd, 4.00: Costa Rica–Nicaragua

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

2.20: Kansas City Chiefs–Detroit Lions (Tv: Arena4)

Kedd, 1.15: Atlanta Falcons–Buffalo Bills (Tv: Match4)

Kedd, 2.15: Washington Commanders–Chicago Bears (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

Csapat Európa-bajnokság, Zadar

Férfiak. B-csoport

10.00: Magyarország–Franciaország

Nők. F-csoport

16.00: Magyarország–Lengyelország

BASEBALL

MLB, rájátszás, főcsoportdöntő

1. mérkőzés

2.00: Toronto Blue Jays–Seattle Mariners (Tv: Sport1)

2. mérkőzés

22.00: Toronto Blue Jays–Seattle Mariners (Tv: Sport1)

CSELGÁNCS

Grand Prix-verseny, Lima

Kedd, 0.00: 3. nap (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1151 (Tv: Sport1)

SAKK

Csapat Európa-bajnokság, Batumi

13.00: 8. forduló

SZNÚKER

Hszien Grand Prix, döntő

8.00 és 13.30: Shaun Murphy–Mark Williams (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 250-es torna, Almati

8.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

8.00 után: Marozsán Fábián–Luca Nardi (olasz)

ATP 250-es torna, Brüsszel

11.00: egyes, selejtező, 2. forduló; főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Stockholm

13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Ningpo

7.00: egyes, 1. forduló

7.00 után: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Maya Joint, Victoria Mboko (ausztrál, kanadai)

WTA 250-es torna, Oszaka

4.30: egyes, selejtező, 1. forduló; főtábla, egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

4.30 után: Gálfi Dalma (6.)–Okamura Kjoka (japán)

ÚSZÁS

Rövid pályás világkupa, 1. állomás, Carmel

0.00: döntők (Tv: M4 Sport)

OKTÓBER 14., KEDD

FUTBALLPROGRAM

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

18.00: Magyarország–Törökország, Új Hidegkuti Nándor Stadion

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

E-CSOPORT

20.45: Spanyolország–Bulgária, Valladolid (Tv: Spíler2)

20.45: Törökország–Grúzia, Izmit

F-CSOPORT

20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG, Lisszabon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.45: Írország–Örményország, Dublin

I-CSOPORT

18.00: Észtország–Moldova, Tallinn

20.45: Olaszország–Izrael, Udine (Tv: Match4)

K-CSOPORT

20.45: Lettország–Anglia, Riga (Tv: Spíler1)

20.45: Andorra–Szerbia, Encamp

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐ

10. FORDULÓ

B-CSOPORT

21.00: Kongói DK–Szudán

21.00: Szenegál–Mauritánia

C-CSOPORT

18.00: Dél-Afrika–Ruanda

18.00: Nigéria–Benin

E-CSOPORT

21.00: Marokkó–Kongó

F-CSOPORT

15.00: Seychelle-szigetek–Gambia

21.00: Gabon–Burundi

21.00: Elefántcsontpart–Kenya

G-CSOPORT

18.00: Guinea–Botswana

18.00: Szomália–Mozambik

18.00: Algéria–Uganda

ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ

4. SZAKASZ, 3. FORDULÓ

19.00: Katar–Egyesült Arab Emirátusok

20.45: Szaúd-Arábia–Irak

CONCACAF-ZÓNA, VB-SELEJTEZŐK

3. KÖR, 4. FORDULÓ

A-CSOPORT

Szerda, 3.00: Panama–Suriname

Szerda, 4.00: Salvador–Guatemala

B-CSOPORT

Szerda, 1.00: Curacao–Trinidad és Tobago

Szerda, 2.00: Jamaica–Bermuda

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat Európa-bajnokság, Zára (Zadar)

Csoportszakasz

Nők, F-csoport

16.00: Magyarország–Bulgária

Férfiak, B-csoport

19.00: Magyarország–Spanyolország

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ E-CSOPORT

18.45: FTC-Green Collect–HF Karlskrona (svéd), Érd

SAKK

Csapat Európa-bajnokság, Batumi

10.00: 9. forduló

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, A-csoport

20.30: Radnicki (szerb)–VasasPlaket

OKTÓBER 15., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat Európa-bajnokság, Zára (Zadar)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I

18.30: Szigetszentmiklósi KSK–Balatonfüredi KSE

KOSÁRLABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ, F-CSOPORT

18.30: AEK Athén (görög)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

FÉRFI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ, H-CSOPORT

20.00: Zaragoza (spanyol)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ, C-CSOPORT

18.00: NKA Universitas Pécs–Gernika (spanyol)

18.00: Sepsi-SIC (román)–TARR KSC Szekszárd

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, C-csoport

18.30: FTC-Telekom Waterpolo–CSM Oradea (román)

OKTÓBER 16., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NŐI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ

VISSZAVÁGÓ

14.00: FTC-Telekom–Sparta Praha (cseh), Hévízi út

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat Európa-bajnokság, Zára (Zadar)

Nyolcaddöntők

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.45: Sporting CP (portugál)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ, 2. CSOPORT

19.00: Magyarország–Törökország, Nagykanizsa

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

C-CSOPORT

17.30: Olimpiakosz (görög)–DVTK HunTherm

B-CSOPORT

20.00: Schio (olasz)–Sopron Basket

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa, csoportkör, 1. forduló

B-csoport

Dinamo Bucuresti (román)-Szolnoki Dózsa

C-csoport

Vuliagmeni (görög)–BVSC-Manna ABC

OKTÓBER 17., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB II

10. FORDULÓ

18.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

20.45: Paris SG–Strasbourg

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

20.45: Union Berlin–Borussia Mönchengladbach

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

21.00: Oviedo–Espanyol (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat Európa-bajnokság, Zára (Zadar)

Negyeddöntők

FORMULA–1

EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, AUSTIN

19.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

23.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FUTSAL

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

11.30: Costa Rica–Magyarország, San José

JÉGKORONG

Kontinentális Kupa, 1. kör (a 8 közé jutásért), B-csoport (Gyergyóremete), 1. forduló

14.00: Budapest JAHC–Kremencsuk (ukrán)

Erste Liga, alapszakasz

18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék

18.30: Debreceni EAC–FEHA19

Osztrák liga, alapszakasz

18.30: FTC-Telekom–Black Wings Linz (osztrák)

19.15: HC Innsbruck (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: PLER-Budapest–NEKA

18.30: Budai Farkasok-Rév–ETO University HT

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Szent Benedek RA–MBH-Békéscsaba

SPORTLÖVÉSZET

Koronglövő-világbajnokság, Malaksza, férfi és női trap

8.00: 3. nap

14.00: női döntő

15.30: férfi döntő

ÚSZÁS

Rövidpályás világkupa, 2. állomás, Westmont

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

18.45: UVSE–VasasPlaket

OKTÓBER 18., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

10. FORDULÓ

14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: ETO FC Győr–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

13.30: Nottingham Forest–Chelsea (Tv: Spíler1)

16.00: Brighton & Hove Albion–Newcastle United

16.00: Burnley–Leeds United

16.00: Crystal Palace–AFC Bournemouth

16.00: Manchester City–Everton (Tv: Spíler1)

16.00: Sunderland–Wolverhampton Wanderers

18.30: Fulham–Arsenal (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

17.00: Nice–Lyon

19.00: Angers–Monaco

21.05: Marseille–Le Havre

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

15.30: Heidenheim–Werder Bremen

15.30: 1. FC Köln–Augsburg

15.30: Mainz–Bayer Leverkusen

15.30: RB Leipzig–Hamburg (Tv: Arena4)

15.30: Wolfsburg–VfB Stuttgart

18.30: Bayern München–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

15.00: Lecce–Sassuolo

15.00: Pisa–Hellas Verona

18.00: Torino–Napoli

20.45: Roma–Internazionale

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

14.00: Sevilla–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: FC Barcelona–Girona (Tv: Spíler2)

18.30: Villarreal–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat Európa-bajnokság, Zára (Zadar)

Elődöntők

FORMULA–1

EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, AUSTIN

19.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

23.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

18.00: Újpesti TE–Dunaújvárosi Acélbikák

Kontinentális Kupa, 1. kör (a 8 közé jutásért)

B-csoport (Gyergyóremete), 2. forduló

18.00: Gyergyói HK (romániai)–Budapest JAHC

Osztrák liga, alapszakasz

19.45: Bolzano (olasz)–Hydro Fehérvár AV19

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, 2. FORDULÓ

VISSZAVÁGÓ

18.00: Mol Tatabánya KC–Naerbö IL (norvég)

FÉRFI NB I

17.45: OTP Bank-Pick Szeged–Csurgói KK

18.00: FTC-Green Collect–CYEB-Budakalász

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Carbonex-Komló

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

15.30: Sopron KC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

17.00: Alba Fehérvár–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–SZTE-Szedeák

18.00: NKA Universitas Pécs–MVM-OSE Lions

18.00: Egis Körmend–Atomerőmű SE

18.00: Zalakerámia ZTE KK–DEAC

NŐI NB I

17.00: UNI Győr–TFSE

18.00: Vasas Akadémia-ELTE BEAC Újbuda

18.00: VBW CEKK Cegléd-Dávid Kornél KA

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

17.00: KHG Kaposvári NRC–Vasas SC

19.00: Újpesti TE–Fatum Nyíregyháza

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

19.35: Olimpiai kvalifikációs világkupa, Montreal

SPORTLÖVÉSZET

Koronglövő-világbajnokság, Malaksza

8.00: trap vegyes csapat

14.30: döntő

ÚSZÁS

Rövidpályás világkupa, 2. állomás, Westmont

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

11.30: KSI SE–Debreceni VSE-Master Good

15.00: Szegedi VE-OSC

17.00: Kaposvári VK–EPS-Honvéd

17.00: PannErgy-Miskolci VLC–BVSC-Manna ABC

19.00: Metalcom-Szentes–Szolnoki Dózsa

20.00: One Eger–FTC-Telekom Waterpolo

OKTÓBER 19., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

10. FORDULÓ

13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

10. FORDULÓ

13.00: Karcagi SC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: Vasas FC–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC–FC Ajka – élőben az NSO-n!

NB III

12. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

12. FORDULÓ

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Kisvárda Master Good II

13.00: Sényő FC-ZMB Building–Eger SE

13.00: Debreceni EAC–Tiszafüredi VSE

13.00: Gödöllői SK–Ózd-Sajóvölgye

13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Füzesabony SC

13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Nyíregyháza Spartacus FC II

13.00: Putnok FC–Debreceni VSC II

13.00: FC Hatvan–Tarpa SC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Opus Tigáz Tatabánya

13.00: Dorogi FC–Balatonfüredi FC

13.00: Bicskei TC–Komárom VSE

13.00: VSC 2015 Veszprém–FC Sopron

13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Puskás Akadémia FC II

13.00: Ikoba Beton Zsámbék–Budaörs

16.00: Szombathelyi Haladás–Újpest FC II

17.00: Gyirmót FC Győr–Credobus Mosonmagyaróvár

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–III. kerületi TVE

11.00: Vasas FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

13.00: ESMTK–Békéscsaba 1912 Előre II

13.00: BKV Előre–Hódmezővásárhelyi FC

13.00: Gyulai Termál FC–Tiszaföldvár SE

13.00: Szegedi VSE–Monor SE

13.00: Martfűi LSE–Csepel SC

13.00: Dunaharaszti MTK–Meton-FC Dabas SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: Pécsi MFC–MTK Budapest II

13.00: Szekszárdi UFC–Dunaújváros FC

13.00: Majosi SE–Ferencvárosi TC II

13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Pénzügyőr SE

13.00: BFC Siófok–Paksi FC II

13.00: Greenplan Balatonlelle SE–Érdi VSE

13.00: FC Nagykanizsa–Dombóvári FC

13.00: Iváncsa KSE–PTE-PEAC

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

15.00: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Match4)

17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

15.00: Lens–Paris FC

17.15: Lorient–Brest

17.15: Rennes–Auxerre

17.15: Toulouse–Metz

20.45: Nantes–Lille

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

15.30: Freiburg–Eintracht Frankfurt

17.30: St. Pauli–Hoffenheim

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

12.30: Como–Juventus

15.00: Cagliari–Bologna

15.00: Genoa–Parma

18.00: Atalanta–Lazio

20.45: Milan–Fiorentina

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

14.00: Elche–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat Európa-bajnokság, Zára (Zadar)

Döntők

FORMULA–1

EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, AUSTIN

21.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FUTSAL

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

8.00: Costa Rica–Magyarország, San José

JÉGKORONG

Kontinentális Kupa, 1. kör (a 8 közé jutásért), B-csoport (Gyergyóremete), 3. forduló

14.00: Budapest JAHC–Crvena zvezda (szerb)

Erste Liga, alapszakasz

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Corona Brasov (romániai)

18.00: DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC

Osztrák liga

17.00: Villach (osztrák)–FTC-Telekom

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

15.00: Kur Mingachevir (azeri)–Balatonfüredi KSE, Baku

NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ, 2. CSOPORT

19.00: Csehország–Magyarország, Prága

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

17.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Sopron Basket

17.00: Csata TKK–DVTK HunTherm

18.00: TARR KSC Szekszárd–NKA Universitas Pécs

MOTORSPORT

MOTOGP, AUSZTRÁL NAGYDÍJ

2.00: Moto3

3.15: Moto2

5.00: MotoGP

RALI

Közép-Európa rali, a világbajnokság 12. futama, Passau és környéke

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

19.35: Olimpiai kvalifikációs világkupa, Montreal

TORNA

Világbajnokság, Jakarta

5.00: férfi selejtező

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, utolsó futam, Wollongong

6.00: női verseny

9.00: férfi verseny

ÚSZÁS

Rövidpályás világkupa, 2. állomás, Westmont