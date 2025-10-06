Keddi sportműsor: női kosár-vb-selejtező sorsolás, rajtol az NHL

OKTÓBER 7., KEDD
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS
Főcsoport-elődöntő
23.00: Detroit Tigers–Seattle Mariners (Tv: Sport2)
CURLING
Olimpiai előselejtező, Aberdeen
Nők
17.30: Magyarország–Litvánia
DARTS
WORLD GRAND PRIX, LEICESTER
19.00: 1. forduló (Tv: Sport1)
Damon Heta (ausztrál, 11.)–Luke Woodhouse (angol)
Ross Smith (angol, 14.)–Daryl Gurney (északír)
Jonny Clayton (walesi, 6.)–Andrew Gilding (angol)
Gerwyn Price (walesi, 7.)–Ryan Searle (angol)
Luke Littler (angol, 2.)–Gian van Veen (holland)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Dirk van Duijvenbode (holland)
Peter Wright (skót, 15.)–Mike De Decker (belga)
Josh Rock (északír, 10.)–Ryan Joyce (angol)
JÉGKORONG
Bajnokok Ligája, alapszakasz
17.30: Lukko Rauma (finn)–Zug (svájci) (Tv: Sport2)
NHL, alapszakasz
23.00: Florida Panthers–Chicago Blackhawks (Tv: Match4)
KERÉKPÁR
11.00: Tre Valli Varesine, nők (Tv: Eurosport2)
13.00: Binche–Chimay–Binche, nők (Tv: Eurosport2)
15.25: Tre Valli Varesine, férfiak (Tv: Eurosport2)
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG
19.00: a selejtező sorsolása, Mies (Svájc)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1147 (Tv: Sport1)
SAKK
CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
13.00: 3. forduló
SÚLYEMELÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, FÖRDE
Férfiak
10.00: 88 kg, C-csoport
12.00: 88 kg, B-csoport
17.00: 88 kg, A-csoport
Nők
14.30: 69 kg, B-csoport
19.30: 69 kg, A-csoport
SZNÚKER
8.00 és 13.00: Hszian Grand Prix (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-es torna, Sanghaj
6.30: egyes, nyolcaddöntő
WTA 1000-es torna, Vuhan
6.00: egyes, páros, 1. forduló
Benne 7.30 körül: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Magda Linette, Clara Tauson (lengyel, dán)
VÍZILABDA
NŐI OB I
19.00: Dunaújvárosi FVE–III. Kerületi TVE
20.00: FTC-Telekom–KSI SE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Jó András. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Balhé a McLarennél a csapaton belül… Hová vezet ez?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté a vonalban
9.00: Détári Lajost hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 50 éve nyerte meg egyetlen bajnoki címét a Debreceni Dózsa férfi kézilabdacsapata
12.00: Bajnokok Katona Lászlóval: Hamar István
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás
13.30: Profil Csisztu Zsuzsával
14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Labdarúgás, vendég: Dragóner Attila korábbi válogatott, aki tagja volt a 2004-ben Örményországot legyőző csapatnak
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Csisztu Zsuzsa, Patai Gergely
17.00: Kézilabda, Kézikedd-interjúk
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Strandröplabda, vendég: Kun Stefánia és Villám Lilla, akik első magyarként Pro Tour-Futures tornát nyertek
Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Triatlon, vendég: Kindl Gábor, a Magyar Triatlonszövetség elnöke
19.00: Vízilabda, sajtótájékoztató a FTC–Pro Recco Szuperkupa-meccs előtt
19.30: Újratöltve – Eltitkolt futballsztárok a vasfüggönyön túl
20.00: Labdarúgás, az NB I első 9 fordulójának összefoglalója. Keresztes Krisztián- és Szabó Levente-interjú
21.00: A Sportreggel vendégei: Ujvári Máté és Détári Lajos. Az elmúlt hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág