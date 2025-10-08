Csütörtöki sportműsor: Veszprém–Kielce és Barca–Szeged a férfi kézi BL-ben

OKTÓBER 9., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
C-CSOPORT
20.45: Skócia–Görögország, Glasgow
20.45: Fehéroroszország–Dánia, Zalaegerszeg
G-CSOPORT
18.00: Finnország–Litvánia, Helsinki (Tv: Spíler2)
20.45: Málta–Hollandia, Ta'Qali (Tv: Arena4)
H-CSOPORT
20.45: Ausztria–San Marino, Bécs (Tv: Match4)
20.45: Ciprus–Bosznia-Hercegovina, Larnaca
L-CSOPORT
20.45: Csehország–Horvátország, Prága (Tv: Spíler2)
20.45: Feröer–Montenegró, Tórshavn
CONCACAF-ZÓNA
3. KÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
23.00: Suriname–Guatemala
C-CSOPORT
Péntek, 2.00: Nicaragua–Haiti
Péntek, 2.00: Honduras–Costa Rica
AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK
9. FORDULÓ
F-CSOPORT
15.00: Burundi–Kenya
G-CSOPORT
18.00: Szomália–Algéria
18.00: Mozambik–Guinea
18.00: Botswana–Uganda
H-CSOPORT
18.00: Malawi–Egyenlítői-Guinea
18.00: Libéria–Namíbia
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
16.00: Újpest–DAC
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
20.45: Anglia–Wales, London (Tv: Spíler1)
20.45: Lengyelország–Új-Zéland, Chorzów
U19-ES VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉS
13.30: Magyarország–Görögország
U19-ES NŐI VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉS
10.30: Görögország–Magyarország
FUTSAL
FÉRFI NB I, 9. FORDULÓ
18.30: Berettyóújfalu–H.O.P.E. Futsal
18.30: Kecskemét–PTE-PEAC
19.00: Magyar Futsal Akadémia–Haladás
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2.15: New York Giants–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, rájátszás, főcsoport-elődöntő
Péntek, 3.00: Chicago Cubs–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)
CURLING
Olimpiai előselejtező, Aberdeen
Nők
10.30: Mexikó–Magyarország
17.30: Tajvan–Magyarország
DARTS
World Grand Prix, 2. forduló
20.00: 2. nap, Leicester (Tv: Sport2)
Luke Littler (angol, 2.)–Mike De Decker (belga)
Gerwyn Price (walesi, 7.)–Josh Rock (északír, 10.)
Dirk van Duijvenbode (holland)–Daryl Gurney (északír)
Jonny Clayton (walesi, 6.)–Luke Woodhouse (angol)
EVEZÉS
8.30: Tengeri és beach sprint Eb, Manavgat
GOLF
5.00: PGA Tour, Japanese Championship, 1. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
14.50: Gran Piemonte, férfiak (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–Industria Kielce (lengyel) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.45: Füchse Berlin (német)–Dinamo Bucuresti (román) (Tv: Sport2, 0.00, felv.)
B-CSOPORT
20.45: Barca (spanyol)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.45: PSG (francia)–HC Zagreb (horvát)
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, C-CSOPORT
1. FORDULÓ
18.00: DVTK Hun-Therm–Fenerbahce (török) (Tv: M4 Sport)
FÉRFI NB I
18.00: Zalakerámia ZTE KK–Sopron KC
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
20.30: Baskonia (spanyol)–Panathinaikosz (görög)
20.30: Milan (olasz)–Monaco (francia)
20.30: Partizan Beograd (szerb)–Anadolu Efes (török)
20.45: Paris Basketball (francia)–Virtus Bologna (olasz)
21.00: Real Madrid (spanyol)–ASVEL Villeurbanne (francia)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1149 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: MBH-Békéscsaba–Vasas SC
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
World tour-sorozat, 1. állomás, Montreal
15.30: selejtezők
SAKK
Csapat Európa-bajnokság
13.00: 5. forduló, Batumi
Nyílt torna: Magyarország–Szlovénia
Női torna: Magyarország–Olaszország
SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Förde
Nők, 86 kg
10.00: C-csoport
12.00: B-csoport
17.00: A-csoport
Férfiak, 94 kg
14.30: B-csoport
19.30: A-csoport
SZNÚKER
8.00: Hszian Grand Prix, 3. forduló (Tv: Eurosport1)
13.30: Hszian Grand Prix, 3. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
WTA, Vuhan
Páros, nyolcaddöntő
11.00 körül: Stollár Fanny, Laura Siegemund (magyar, német)–Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer (oroszok, 4.)
ATP 1000-es torna, Sanghaj
6.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő (Tv: Arena4, 9.00-tól)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Risztov Éva, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Nagy harcban a FIFA egy válogatottal szemben
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám
9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar labdarúgó-válogatott eddigi mérkőzései 2025-ben
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel
14.00: Asszó Varga Péterrel
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Atlétika, vendég: Halász Bence kalapácsvető és edzője, Németh Zsolt
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Kis Tamás, Szöllősi György
17.00: Csodák csodája – a 25-ös lista
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, esélylatolgatás a vb-selejtezők előtt Somogyi Zsolttal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Jó András
18.00: Közvetítés a DVTK–Fenerbahce női kosárlabda Euroliga-csoportmérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Károlyi Andrea
18.45: Közvetítés a Veszprém–Kielce férfi kézilabda Bajnokok Ligája-csoporttalálkozóról, kommentátor: Cseszregi Balázs, szakértő: Marosán György
20.45: Közvetítés a Barca–Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája-csoportmeccsről, kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág