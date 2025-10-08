Csütörtöki sportműsor: Veszprém–Kielce és Barca–Szeged a férfi kézi BL-ben

OKTÓBER 9., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

C-CSOPORT

20.45: Skócia–Görögország, Glasgow

20.45: Fehéroroszország–Dánia, Zalaegerszeg

G-CSOPORT

18.00: Finnország–Litvánia, Helsinki (Tv: Spíler2)

20.45: Málta–Hollandia, Ta'Qali (Tv: Arena4)

H-CSOPORT

20.45: Ausztria–San Marino, Bécs (Tv: Match4)

20.45: Ciprus–Bosznia-Hercegovina, Larnaca

L-CSOPORT

20.45: Csehország–Horvátország, Prága (Tv: Spíler2)

20.45: Feröer–Montenegró, Tórshavn

CONCACAF-ZÓNA

3. KÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

23.00: Suriname–Guatemala

C-CSOPORT

Péntek, 2.00: Nicaragua–Haiti

Péntek, 2.00: Honduras–Costa Rica

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK

9. FORDULÓ

F-CSOPORT

15.00: Burundi–Kenya

G-CSOPORT

18.00: Szomália–Algéria

18.00: Mozambik–Guinea

18.00: Botswana–Uganda

H-CSOPORT

18.00: Malawi–Egyenlítői-Guinea

18.00: Libéria–Namíbia

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

16.00: Újpest–DAC

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

20.45: Anglia–Wales, London (Tv: Spíler1)

20.45: Lengyelország–Új-Zéland, Chorzów

U19-ES VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉS

13.30: Magyarország–Görögország

U19-ES NŐI VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉS

10.30: Görögország–Magyarország

FUTSAL

FÉRFI NB I, 9. FORDULÓ

18.30: Berettyóújfalu–H.O.P.E. Futsal

18.30: Kecskemét–PTE-PEAC

19.00: Magyar Futsal Akadémia–Haladás

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

2.15: New York Giants–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, rájátszás, főcsoport-elődöntő

Péntek, 3.00: Chicago Cubs–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)

CURLING

Olimpiai előselejtező, Aberdeen

Nők

10.30: Mexikó–Magyarország

17.30: Tajvan–Magyarország

DARTS

World Grand Prix, 2. forduló

20.00: 2. nap, Leicester (Tv: Sport2)

Luke Littler (angol, 2.)–Mike De Decker (belga)

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Josh Rock (északír, 10.)

Dirk van Duijvenbode (holland)–Daryl Gurney (északír)

Jonny Clayton (walesi, 6.)–Luke Woodhouse (angol)

EVEZÉS

8.30: Tengeri és beach sprint Eb, Manavgat

GOLF

5.00: PGA Tour, Japanese Championship, 1. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

14.50: Gran Piemonte, férfiak (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–Industria Kielce (lengyel) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Füchse Berlin (német)–Dinamo Bucuresti (román) (Tv: Sport2, 0.00, felv.)

B-CSOPORT

20.45: Barca (spanyol)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: PSG (francia)–HC Zagreb (horvát)

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, C-CSOPORT

1. FORDULÓ

18.00: DVTK Hun-Therm–Fenerbahce (török) (Tv: M4 Sport)

FÉRFI NB I

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Sopron KC

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

20.30: Baskonia (spanyol)–Panathinaikosz (görög)

20.30: Milan (olasz)–Monaco (francia)

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Anadolu Efes (török)

20.45: Paris Basketball (francia)–Virtus Bologna (olasz)

21.00: Real Madrid (spanyol)–ASVEL Villeurbanne (francia)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1149 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: MBH-Békéscsaba–Vasas SC

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

World tour-sorozat, 1. állomás, Montreal

15.30: selejtezők

SAKK

Csapat Európa-bajnokság

13.00: 5. forduló, Batumi

Nyílt torna: Magyarország–Szlovénia

Női torna: Magyarország–Olaszország

SÚLYEMELÉS

Világbajnokság, Förde

Nők, 86 kg

10.00: C-csoport

12.00: B-csoport

17.00: A-csoport

Férfiak, 94 kg

14.30: B-csoport

19.30: A-csoport

SZNÚKER

8.00: Hszian Grand Prix, 3. forduló (Tv: Eurosport1)

13.30: Hszian Grand Prix, 3. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

WTA, Vuhan

Páros, nyolcaddöntő

11.00 körül: Stollár Fanny, Laura Siegemund (magyar, német)–Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer (oroszok, 4.)

ATP 1000-es torna, Sanghaj

6.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő (Tv: Arena4, 9.00-tól)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Risztov Éva, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Nagy harcban a FIFA egy válogatottal szemben

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám

9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar labdarúgó-válogatott eddigi mérkőzései 2025-ben

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel

14.00: Asszó Varga Péterrel

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Atlétika, vendég: Halász Bence kalapácsvető és edzője, Németh Zsolt

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Kis Tamás, Szöllősi György

17.00: Csodák csodája – a 25-ös lista

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, esélylatolgatás a vb-selejtezők előtt Somogyi Zsolttal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Jó András

18.00: Közvetítés a DVTK–Fenerbahce női kosárlabda Euroliga-csoportmérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Károlyi Andrea

18.45: Közvetítés a Veszprém–Kielce férfi kézilabda Bajnokok Ligája-csoporttalálkozóról, kommentátor: Cseszregi Balázs, szakértő: Marosán György

20.45: Közvetítés a Barca–Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája-csoportmeccsről, kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Marosán György

22.30: Sportvilág