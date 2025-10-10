Szombati sportműsor: magyar–örmény vb-selejtező, Győr–FTC kézimeccs

OKTÓBER 11., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
E-CSOPORT
20.45: Spanyolország–Grúzia, Elche (Tv: Spíler2)
20.45: Bulgária–Törökország, Szófia
F-CSOPORT
18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!
20.45: Portugália–Írország, Lisszabon (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
I-CSOPORT
18.00: Norvégia–Izrael, Oslo (Tv: Spíler2)
20.45: Észtország–Olaszország, Tallinn (Tv: Match4)
K-CSOPORT
15.00: Lettország–Andorra, Riga (Tv: Spíler2)
20.45: Szerbia–Albánia, Leskovac
ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐK
4. KÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT, DOHA
19.15: Arab Emírségek–Omán
B-CSOPORT, DZSIDDA
21.30: Irak–Indonézia
ANGOL LEAGUE TWO (NEGYEDOSZTÁLY)
18.30: Oldham Athletic–Barrow (Tv: Match4)
NŐI NB I
7. FORDULÓ
13.00: Szekszárd–Puskás Akadémia
14.00: ETO FC–DVTK
15.00: Újpest FC–Budapest Honvéd
15.00: Pécsi MFC–Szeged
16.00: Viktória FC–Ferencváros
17.00: MTK Budapest–Budaörs
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NCAA, ALAPSZAKASZ
18.00: Missouri–Alabama (Tv: Arena4)
21.30: Texas–Oklahoma (Tv: Arena4)
ATLÉTIKA
SZABADIDŐSPORT
8.00: 40. Spar Budapest Maraton Fesztivál, ELTE Lágymányosi Campus
TEREPFUTÁS
11.50: Golden Trail World Series, Trentino (Tv: Eurosport1)
AUTÓSPORT
Vasárnap, 1.30: NASCAR Xfinity Series, Las Vegas (Tv: Match4)
BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS
Főcsoport-elődöntő
Vasárnap, 2.00: Milwaukee Brewers–Chicago Cubs (Tv: Sport1)
CURLING
Olimpiai előselejtező, Aberdeen
Nők
10.30 és 17.30: helyosztók
CSELGÁNCS
Grand Prix-verseny, Lima
Vasárnap, 0.00: 1.nap (Tv: Sport2)
DARTS
PDC World Grand Prix, Leicester
20.00: elődöntő (Tv: Sport1)
Luke Humphries (angol, 1.)–Danny Noppert (holland, 13.)
Luke Littler (angol, 2.)–Jonny Clayton (walesi, 6.)
EVEZÉS
Beach-sprint Európa-bajnokság, Manavgat, Törökország
7.54 és 10.43: férfi egyes, időfutamok (Pétervári-Molnár Bendegúz)
8.27 és 11.08: női egyes, időfutamok (Preil Vivien)
9.25 és 11.52: vegyes páros, időfutamok (Gadányi Zoltána, Szigeti Ferenc)
14.20: férfi egyes, nyolcaddöntő
15.00: női egyes, nyolcaddöntő
GOLF
PGA TOUR
5.00: Japanese Championship, Jokohama, 3. nap (Tv: Eurosport2)
Vasárnap, 5.00: Japanese Championship, Jokohama, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
15.00: VSV Villach (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)
17.30: Hydro Fehérvár AV19–Pioneers Vorarlberg Feldkirch (osztrák)
SVÉD LIGA
15.15: Frölunda–Rögle (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR
10.30: lombardiai körverseny, Como–Bergamo, 241 km (Tv: Eurosport2)
HEGYI KERÉKPÁR
18.45: világkupa, nők, Mont-Sainte-Anne (Tv: Eurosport1)
20.00: világkupa, férfiak, Mont-Sainte-Anne (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Balatonfüredi KSE–Kur Mingachevir (azeri) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
18.00: Csurgói KK–CYEB-Budakalász
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Szigetszentmiklósi KSK
18.00: One Veszprém HC–HE-DO B.Braun Gyöngyös
NŐI NB I
15.00: Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.30: Alba Fehérvár KC–Kisvárda Master Good SE
16.00: Mol Esztergom–Szombathelyi KKA
17.00: Moyra-Budaörs–DVSC Schaeffler
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–NEKA
18.00: Vasas SC–Motherson Mosonmagyaróvári KC
18.00: Kozármisleny KA–Váci NKSE
NÉMET BUNDESLIGA
15.30: Flensburg–THW Kiel (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–SZTE-Szedeák
18.00: MVM-OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Endo Plus Service-Honvéd
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NKA Universitas Pécs
18.00: Debreceni EAC–Egis Körmend
NŐI NB I
17.00: UNI Győr–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
18.00: Sopron Basket-ELTE BEAC Újbuda
18.00: NKA Universitas Pécs-Csata TKK
18.00: TARR KSC Szekszárd-Vasas Akadémia
19.00: TFSE-VBW CEKK Cegléd
MOTORSPORT
Superbike-vb-állomás, Estoril
9.45: SBK, 3. szabadedzés,(Tv: Match4)
11.45: SBK, superpole (Tv: Match4)
13.30: SSP, 1. verseny (Tv: Match4)
14.45: SBK, 1. verseny (Tv: Match4)
16.00: SSP 300, 1. verseny (Tv: Match4)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
19.35: Olimpiai kvalifikációs világkupa, Montreal (Tv: M4 Sport+, 22.10-től M4 Sport)
SPORTLÖVÉSZET
KORONGLÖVŐ-VILÁGBAJNOKSÁG, MALAKSZA
8.00: férfi és női skeet, alapverseny, 2. nap
SÚLYEMELÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, FÖRDE
Nők, +86 kg
11.00: B-csoport (Mitykó Veronika)
13.30: A-csoport
Férfiak, +110 kg
16.00: A-csoport
SZNÚKER
8.00 és 14.20: Hszien Grand Prix, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP-torna, Sanghaj
Elődöntő
10.30: Djokovics (szerb)–Vacherot (monacói) (Tv: Arena4)
13.00: Medvegyev (orosz)–De Minaur (ausztrál) (Tv: Arena4)
WTA-torna, Vuhan
Páros, elődöntő
Benne 4.00: Stollár Fanny, Laura Siegemund (magyar, német)–Bianca Andreescu, Jüe Jüan (kanadai, kínai)
ÚSZÁS
Nyílt vízi világkupa, 4. állomás, Golfo Aranci
9.00: vegyes váltó, 4x1500 m (Tv: M4 Sport)
15.00: férfi 3 km-es sprint (Tv: M4 Sport+)
18.00: női 3 km-es sprint (Tv: M4 Sport+)
Rövid pályás világkupa, 1. állomás, Carmel
16.00: előfutamok (Tv: M4 Sport+)
Vasárnap, 0.00: döntők (Tv: M4 Sport)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
11.30: KSI SE–Szegedi VE
12.00: FTC-Telekom Waterpolo–DVSE-Master Good
15.00: VasasPlaket–One Eger
16.00: Szolnoki Dózsa–PannErgy-Miskolci VLC
17.00: BVSC-Manna ABC–UVSE
NŐI MAGYAR KUPA
Negyeddöntő, visszavágók
11.00: III. Kerületi TVE–UVSE-Helia D
14.00: FTC-Telekom–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell
17.00: Dunaújvárosi FVE–GYVSE-Uni Győr
19.00: BVSC-Manna ABC–One Eger
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Károlyi Andrea, Patai Gergely, Olasz Gergő, Szalai Kristóf. Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét legfontosabb sporteseményeire
7.00: A téma: kosárlabda
7.40: A vonalban Danyi Gábor
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: Visszatekintünk a vízilabda európai Szuperkupa-döntőre
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely – Nyáguly Gergely
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Katona László. Szerkesztő: Regős László Pál, Cserjés Bendegúz
15.00: Közvetítés a Győr–Ferencváros női kézilabda-bajnoki mérkőzésről, kommentátor: Cseszregi Balázs és Németh Kornél
17.20: Nemzeti sportkrónika
18.00: Közvetítés a Magyarország–Örményország labdarúgó vb-selejtezőről, kommentátor: Tóth Béla, Balogh Balázs
20.35: A 65 éves Pölöskei Gáborral Regős László Pál beszélget
21.35: Beszámoló a labdarúgó vb-selejtezőkről és a nap egyéb eseményeiről
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával