Szombati sportműsor: magyar–örmény vb-selejtező, Győr–FTC kézimeccs

OKTÓBER 11., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

E-CSOPORT

20.45: Spanyolország–Grúzia, Elche (Tv: Spíler2)

20.45: Bulgária–Törökország, Szófia

F-CSOPORT

18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!

20.45: Portugália–Írország, Lisszabon (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

I-CSOPORT

18.00: Norvégia–Izrael, Oslo (Tv: Spíler2)

20.45: Észtország–Olaszország, Tallinn (Tv: Match4)

K-CSOPORT

15.00: Lettország–Andorra, Riga (Tv: Spíler2)

20.45: Szerbia–Albánia, Leskovac

ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐK

4. KÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT, DOHA

19.15: Arab Emírségek–Omán

B-CSOPORT, DZSIDDA

21.30: Irak–Indonézia

ANGOL LEAGUE TWO (NEGYEDOSZTÁLY)

18.30: Oldham Athletic–Barrow (Tv: Match4)

NŐI NB I

7. FORDULÓ

13.00: Szekszárd–Puskás Akadémia

14.00: ETO FC–DVTK

15.00: Újpest FC–Budapest Honvéd

15.00: Pécsi MFC–Szeged

16.00: Viktória FC–Ferencváros

17.00: MTK Budapest–Budaörs

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NCAA, ALAPSZAKASZ

18.00: Missouri–Alabama (Tv: Arena4)

21.30: Texas–Oklahoma (Tv: Arena4)

ATLÉTIKA

SZABADIDŐSPORT

8.00: 40. Spar Budapest Maraton Fesztivál, ELTE Lágymányosi Campus

TEREPFUTÁS

11.50: Golden Trail World Series, Trentino (Tv: Eurosport1)

AUTÓSPORT

Vasárnap, 1.30: NASCAR Xfinity Series, Las Vegas (Tv: Match4)

BASEBALL

MLB, RÁJÁTSZÁS

Főcsoport-elődöntő

Vasárnap, 2.00: Milwaukee Brewers–Chicago Cubs (Tv: Sport1)

CURLING

Olimpiai előselejtező, Aberdeen

Nők

10.30 és 17.30: helyosztók

CSELGÁNCS

Grand Prix-verseny, Lima

Vasárnap, 0.00: 1.nap (Tv: Sport2)

DARTS

PDC World Grand Prix, Leicester

20.00: elődöntő (Tv: Sport1)

Luke Humphries (angol, 1.)–Danny Noppert (holland, 13.)

Luke Littler (angol, 2.)–Jonny Clayton (walesi, 6.)

EVEZÉS

Beach-sprint Európa-bajnokság, Manavgat, Törökország

7.54 és 10.43: férfi egyes, időfutamok (Pétervári-Molnár Bendegúz)

8.27 és 11.08: női egyes, időfutamok (Preil Vivien)

9.25 és 11.52: vegyes páros, időfutamok (Gadányi Zoltána, Szigeti Ferenc)

14.20: férfi egyes, nyolcaddöntő

15.00: női egyes, nyolcaddöntő

GOLF

PGA TOUR

5.00: Japanese Championship, Jokohama, 3. nap (Tv: Eurosport2)

Vasárnap, 5.00: Japanese Championship, Jokohama, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

15.00: VSV Villach (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)

17.30: Hydro Fehérvár AV19–Pioneers Vorarlberg Feldkirch (osztrák)

SVÉD LIGA

15.15: Frölunda–Rögle (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

10.30: lombardiai körverseny, Como–Bergamo, 241 km (Tv: Eurosport2)

HEGYI KERÉKPÁR

18.45: világkupa, nők, Mont-Sainte-Anne (Tv: Eurosport1)

20.00: világkupa, férfiak, Mont-Sainte-Anne (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Balatonfüredi KSE–Kur Mingachevir (azeri) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

18.00: Csurgói KK–CYEB-Budakalász

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Szigetszentmiklósi KSK

18.00: One Veszprém HC–HE-DO B.Braun Gyöngyös

NŐI NB I

15.00: Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.30: Alba Fehérvár KC–Kisvárda Master Good SE

16.00: Mol Esztergom–Szombathelyi KKA

17.00: Moyra-Budaörs–DVSC Schaeffler

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–NEKA

18.00: Vasas SC–Motherson Mosonmagyaróvári KC

18.00: Kozármisleny KA–Váci NKSE

NÉMET BUNDESLIGA

15.30: Flensburg–THW Kiel (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–SZTE-Szedeák

18.00: MVM-OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NKA Universitas Pécs

18.00: Debreceni EAC–Egis Körmend

NŐI NB I

17.00: UNI Győr–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós

18.00: Sopron Basket-ELTE BEAC Újbuda

18.00: NKA Universitas Pécs-Csata TKK

18.00: TARR KSC Szekszárd-Vasas Akadémia

19.00: TFSE-VBW CEKK Cegléd

MOTORSPORT

Superbike-vb-állomás, Estoril

9.45: SBK, 3. szabadedzés,(Tv: Match4)

11.45: SBK, superpole (Tv: Match4)

13.30: SSP, 1. verseny (Tv: Match4)

14.45: SBK, 1. verseny (Tv: Match4)

16.00: SSP 300, 1. verseny (Tv: Match4)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

19.35: Olimpiai kvalifikációs világkupa, Montreal (Tv: M4 Sport+, 22.10-től M4 Sport)

SPORTLÖVÉSZET

KORONGLÖVŐ-VILÁGBAJNOKSÁG, MALAKSZA

8.00: férfi és női skeet, alapverseny, 2. nap

SÚLYEMELÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, FÖRDE

Nők, +86 kg

11.00: B-csoport (Mitykó Veronika)

13.30: A-csoport

Férfiak, +110 kg

16.00: A-csoport

SZNÚKER

8.00 és 14.20: Hszien Grand Prix, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP-torna, Sanghaj

Elődöntő

10.30: Djokovics (szerb)–Vacherot (monacói) (Tv: Arena4)

13.00: Medvegyev (orosz)–De Minaur (ausztrál) (Tv: Arena4)

WTA-torna, Vuhan

Páros, elődöntő

Benne 4.00: Stollár Fanny, Laura Siegemund (magyar, német)–Bianca Andreescu, Jüe Jüan (kanadai, kínai)

ÚSZÁS

Nyílt vízi világkupa, 4. állomás, Golfo Aranci

9.00: vegyes váltó, 4x1500 m (Tv: M4 Sport)

15.00: férfi 3 km-es sprint (Tv: M4 Sport+)

18.00: női 3 km-es sprint (Tv: M4 Sport+)

Rövid pályás világkupa, 1. állomás, Carmel

16.00: előfutamok (Tv: M4 Sport+)

Vasárnap, 0.00: döntők (Tv: M4 Sport)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

11.30: KSI SE–Szegedi VE

12.00: FTC-Telekom Waterpolo–DVSE-Master Good

15.00: VasasPlaket–One Eger

16.00: Szolnoki Dózsa–PannErgy-Miskolci VLC

17.00: BVSC-Manna ABC–UVSE

NŐI MAGYAR KUPA

Negyeddöntő, visszavágók

11.00: III. Kerületi TVE–UVSE-Helia D

14.00: FTC-Telekom–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell

17.00: Dunaújvárosi FVE–GYVSE-Uni Győr

19.00: BVSC-Manna ABC–One Eger

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Károlyi Andrea, Patai Gergely, Olasz Gergő, Szalai Kristóf. Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét legfontosabb sporteseményeire

7.00: A téma: kosárlabda

7.40: A vonalban Danyi Gábor

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.40: Visszatekintünk a vízilabda európai Szuperkupa-döntőre

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely – Nyáguly Gergely

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Katona László. Szerkesztő: Regős László Pál, Cserjés Bendegúz

15.00: Közvetítés a Győr–Ferencváros női kézilabda-bajnoki mérkőzésről, kommentátor: Cseszregi Balázs és Németh Kornél

17.20: Nemzeti sportkrónika

18.00: Közvetítés a Magyarország–Örményország labdarúgó vb-selejtezőről, kommentátor: Tóth Béla, Balogh Balázs

20.35: A 65 éves Pölöskei Gáborral Regős László Pál beszélget

21.35: Beszámoló a labdarúgó vb-selejtezőkről és a nap egyéb eseményeiről

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával