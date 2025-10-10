Nemzeti Sportrádió

Infantino a téli vb-rendezésről: Nyitottan kell gondolkodni az időpontról

2025.10.10. 14:06
Gianni Infantino a világbajnoki trófeával (Fotó: Getty Images)
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke szerint a labdarúgásnak alkalmazkodnia kell a globális körülményekhez, ezért a világbajnokság időpontját sem szabad kőbe vésni. Gianni Infantino a klubvilágbajnokság bővítéséről és a külföldön rendezett bajnokikról is beszélt Rómában, az Európai Futballklubok Szervezetének (EFC) közgyűlésén a BBC beszámolója szerint.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke szerint a labdarúgás családjának elfogulatlan hozzáállással meg kell vizsgálnia, mikor érdemes megrendezni a világbajnokságokat. A sportág hagyományosan a nyári hónapokban tartja a tornát, ám a 2022-es katari világbajnokság decemberi időpontja már megmutatta, hogy más megoldások is működhetnek.

„Nyáron és télen egyaránt nehéz egységes időpontot találni. Decemberben a világ egyik részén nem lehet játszani, júliusban pedig a másikon” – fogalmazott Infantino a BBC tudósítása szerint. – Meg kell vizsgálnunk, hogyan tudjuk mindezt mindenki számára jobbá tenni. Talán van mód a versenynaptár optimalizálására, ehhez viszont nyitottságra van szükség.

A jelenlegi nemzetközi versenynaptár 2030-ig van lekötve: jövőre az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen ad otthont a világbajnokságnak, Marokkó, Portugália és Spanyolország pedig 2030-ban rendezheti meg a tornát. Utóbbi eseményen Argentína, Paraguay és Uruguay is házigazda lesz egy-egy mérkőzés erejéig, ezzel emlékezve az első, 1930-ban rendezett vb-re. Ezen kívül már azt is tudni lehet, hogy a 2034-es tornát Szaúd-Arábia rendezheti.

Nagyobbra nőhet a klub-vb

Infantino megerősítette: a FIFA céljai között szerepel, hogy tovább bővítse a klubvilágbajnokságot is. A tornát idén nyáron immár 32 csapat részvételével rendezték meg az Egyesült Államokban, hőségriasztás mellett, rekordmelegben. New Yorkban például 39 Celsius-fokot mértek júniusban.

A versenyt több irányból kritika érte: játékosok és szakszervezetek a túl sűrű meccsnaptár és a túlterheltség miatt fejezték ki aggodalmukat. A Profi Labdarúgók Szövetségének (FIFPRO) vezetője, Maheta Molango korábban úgy nyilatkozott, a sorozat „elértékteleníti” a futballt.

Infantino ugyanakkor hangsúlyozta: a klubvilágbajnokság hatalmas gazdasági potenciált jelenthet.

„Amikor a Bajnokok Ligáját elindították, 40 millió euró bevételt termelt, ma már 4 milliárdot. Ha a klubvilágbajnokság 30 év alatt 2 milliárdot hozott, miért ne lehetne ez 200 milliárd?” – mondta az elnök, aki szerint a torna minden szempontból sikeres volt: 2.5 millió néző látogatott ki a stadionokba, az átlagos nézőszám 40 ezer volt. 

„Csak a Premier League tud ennél jobbat felmutatni” – tette hozzá.

Vita a külföldi bajnoki mérkőzésekről

Infantino egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy nagy kockázatot jelenthet a bajnoki mérkőzések külföldi megrendezése. Az AC Milan például februárban Perthben, Ausztráliában lép pályára a Como ellen, míg a Villarreal és a Barcelona decemberben Miamiban mérkőzik meg egymással.

Az UEFA hivatalosan nem támogatta az ötletet, de jogi alapja sem volt megakadályozni a helyszínek kijelölését.

„A futball egy jól felépített rendszer, amely nemzeti, kontinentális és globális szinteken működik. Ha ezt a struktúrát megtörjük, nagy kockázatot vállalunk. Világos szabályokra van szükség, amelyek minden fél érdekeit figyelembe veszik” – figyelmeztetett Infantino. 

Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke szintén elutasító a külföldi bajnokikkal kapcsolatban.
„A futball nem pusztán üzlet vagy szórakoztatás. Ez a közösségek élete, az utcákon, a klubokban és a szurkolókban gyökerezik. Ha túlságosan eltávolítjuk ettől a gyökértől, könnyen tönkremehet az egész” – fogalmazott Ceferin.

 

